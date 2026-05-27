Франция, Япония и Китай - в горах Малайзии (из Куала-Лумпура)

Три культуры, тропические пейзажи и множество развлечений
В этой поездке Малайзия откроется с неожиданной стороны.

Вы пройдётесь по европейским улочкам, почувствуете медитативную атмосферу японского сада и посетите китайский храм с видами на горы. А ещё пролетите над джунглями по канатной дороге и отдохнёте на курорте «Гентинг Хайлендз».
Описание экскурсии

Французская деревня (30 мин)
Первым делом отправимся в Colmar Tropicale — необычный уголок Малайзии, где среди гор появились улочки, напоминающие Эльзас. Вы сможете погулять, рассмотреть европейские домики и поймать в кадр маленькую Францию на фоне тропиков.

Японский сад (30 мин)
Бамбуковые аллеи, пруд с карпами кои и каменные мостики создают здесь спокойную, почти медитативную атмосферу.

Китайский храм (40-60 мин)
Вас ждут пагоды, статуи и виды на горы. Вы узнаете о китайской духовной культуре в Малайзии и о том, как в стране переплелись разные традиции.

Канатная дорога над джунглями (30 мин)
Далее вы прокатитесь по Авана Скайвей (Awana SkyWay). Кабинки проезжают над тропическим лесом, и из них открываются виды на горные хребты. Внизу — густая зелень, вокруг — облака и склоны.

Курорт «Гентинг Хайлендз» (1 час)
У вас будет свободное время, чтобы исследовать территорию. Можно прогуляться, заглянуть в аутлеты, выбрать развлечения по настроению или просто понаблюдать за жизнью курорта. А ещё гид расскажет о местном казино — редком для Малайзии месте, где разрешены азартные игры.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортном автомобиле Honda City (2024 года) с кондиционером. По желанию можно выбрать автомобиль классом выше. Детские кресла не предоставляются
  • Программа включает прогулки, поэтому стоит быть готовыми к лёгкой физической активности

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Питьевая вода входит в стоимость
  • Развлечения в «Гентинг Хайлендз», питание, билеты во Французскую деревню (14 ринггитов или $3) и на канатную дорогу (11 ринггитов или $2) оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 348 туристов
Я живу в Малайзии с 2019 года и знаю, где скрыта её настоящая магия. Покажу места, о которых не пишут в путеводителях, расскажу легенды, удивлю историями и лайфхаками. Путешествие со мной
— это не просто обзор достопримечательностей, а настоящее приключение, после которого Малайзия останется в вашем сердце. Я здесь не просто чтобы что-то показать — я делюсь местом, которое стало моим домом. Хочу, чтобы вы полюбили Малайзию так же, как люблю её я.

