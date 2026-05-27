В этой поездке Малайзия откроется с неожиданной стороны. Вы пройдётесь по европейским улочкам, почувствуете медитативную атмосферу японского сада и посетите китайский храм с видами на горы. А ещё пролетите над джунглями по канатной дороге и отдохнёте на курорте «Гентинг Хайлендз».

Описание экскурсии

Французская деревня (30 мин)

Первым делом отправимся в Colmar Tropicale — необычный уголок Малайзии, где среди гор появились улочки, напоминающие Эльзас. Вы сможете погулять, рассмотреть европейские домики и поймать в кадр маленькую Францию на фоне тропиков.

Японский сад (30 мин)

Бамбуковые аллеи, пруд с карпами кои и каменные мостики создают здесь спокойную, почти медитативную атмосферу.

Китайский храм (40-60 мин)

Вас ждут пагоды, статуи и виды на горы. Вы узнаете о китайской духовной культуре в Малайзии и о том, как в стране переплелись разные традиции.

Канатная дорога над джунглями (30 мин)

Далее вы прокатитесь по Авана Скайвей (Awana SkyWay). Кабинки проезжают над тропическим лесом, и из них открываются виды на горные хребты. Внизу — густая зелень, вокруг — облака и склоны.

Курорт «Гентинг Хайлендз» (1 час)

У вас будет свободное время, чтобы исследовать территорию. Можно прогуляться, заглянуть в аутлеты, выбрать развлечения по настроению или просто понаблюдать за жизнью курорта. А ещё гид расскажет о местном казино — редком для Малайзии месте, где разрешены азартные игры.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортном автомобиле Honda City (2024 года) с кондиционером. По желанию можно выбрать автомобиль классом выше. Детские кресла не предоставляются

Программа включает прогулки, поэтому стоит быть готовыми к лёгкой физической активности

