Индивидуальная
до 2 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
Вас ждёт увлекательное путешествие в Гентинг Хайлендз: от канатной дороги до парка аттракционов и древнего храма. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Отель
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€99 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«Гентинг Хайлендс» - город в облаках над Куала-Лумпуром
Отправиться к горному курорту, храму и развлекательному комплексу
12 дек в 10:30
13 дек в 10:30
€206 за всё до 4 чел.
- ВВладимир21 декабря 2024Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться.
