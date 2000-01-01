Мадина М. проводит ещё 6 экскурсий

Высокогорье Гентинг находится в 70 км от Куала Лумпура и во время этой экскурсии 🧭 с нашим гидом, вы попадёте туда примерно за 1 час.

Гентинг Хайлендз или город 🏙️ развлечений как его часто называют, очень знаменит в Юго-Восточной Азии. Это курортный высоко-технологичный город с массой развлечений для взрослых и детей. Гентинг расположен на вершине горы ⛰️, на высоте 2000 метров куда гостей доставит самый быстрый в мире и самый длинный в Юго-Восточной Азии фуникулёр.

Один из немногих в мире симуляторов прыжков с парашютом, игровые автоматы до горизонта, замечательный парк 🌳 развлечений на свежем воздухе, многочисленные казино, одна из самых ужасающих комнат страха в мире, - всё это Вы найдете здесь!