Камерон Хайлендс: чайные плантации, горные пейзажи и другая Малайзия
Посетить клубничную ферму и местный рынок, а ещё заехать на смотровые площадки (из Куала-Лумпура)
Малайзия — это не только небоскрёбы Куала-Лумпура, но и прохладные горные пейзажи Камерон-Хайлендс.
Здесь за один день вы увидите знаменитые чайные плантации, живописные смотровые площадки и места, куда многие не добираются самостоятельно.
Эта поездка подойдёт тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и узнать больше о современной жизни в стране.
Описание экскурсии
8:00 — трансфер из Куала-Лумпура. Я расскажу, как Малайзия превратилась из страны каучуковых плантаций в один из развитых регионов Юго-Восточной Азии, и почему Камерон-Хайлендс появился именно в горах. В дороге сделаем короткую санитарную остановку
12:00 — чайные плантации BOH Tea Plantation. Вы увидите живописные панорамы изумрудных террас. А ещё узнаете, как выращивают чай и почему местные плантации считаются одними из самых красивых в Азии
13:45 — клубничная ферма. Вы познакомитесь с хозяйством и сможете попробовать свежие ягоды и десерты (по желанию)
14:40 — рынок. Вас ждут местные продукты, фрукты, цветы, сувениры и свободное время для прогулки и покупок
15:25 — смотровая площадка, откуда открываются виды на горные долины и чайные плантации
15:45–19:45 — обратная дорога в Куала-Лумпур. Я расскажу о традициях, праздниках и особенностях многонациональной Малайзии. Станет понятно, как живут местные сегодня и почему многие иностранцы переезжают сюда. А также — какие места стоит посетить в стране самостоятельно
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, посещение всех локаций
Дополнительно оплачиваются: питание, напитки, личные покупки и сувениры
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€130
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кемал — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Малайзии с 2020 года. За это время хорошо изучил страну, её культуру, традиции и, конечно, невероятную природу.
Я провожу авторские экскурсии и показываю путешественникам не только популярные места, читать дальшеуменьшить
но и скрытые уголки Малайзии, о которых многие путешественники даже не знают. Мне нравится делиться с людьми красотой этой страны — от живописных водопадов и тропических джунглей до уютных локальных мест и аутентичной культуры.
Я решил проводить экскурсии, потому что люблю знакомиться с людьми из разных стран и помогать им видеть Малайзию по-настоящему. Для меня важно, чтобы путешественники увезли с собой не только фотографии, но и настоящие впечатления, эмоции и понимание местной культуры.
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