Малайзия — это не только небоскрёбы Куала-Лумпура, но и прохладные горные пейзажи Камерон-Хайлендс. Здесь за один день вы увидите знаменитые чайные плантации, живописные смотровые площадки и места, куда многие не добираются самостоятельно. Эта поездка подойдёт тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и узнать больше о современной жизни в стране.

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Описание экскурсии

8:00 — трансфер из Куала-Лумпура. Я расскажу, как Малайзия превратилась из страны каучуковых плантаций в один из развитых регионов Юго-Восточной Азии, и почему Камерон-Хайлендс появился именно в горах. В дороге сделаем короткую санитарную остановку

12:00 — чайные плантации BOH Tea Plantation. Вы увидите живописные панорамы изумрудных террас. А ещё узнаете, как выращивают чай и почему местные плантации считаются одними из самых красивых в Азии

13:45 — клубничная ферма. Вы познакомитесь с хозяйством и сможете попробовать свежие ягоды и десерты (по желанию)

14:40 — рынок. Вас ждут местные продукты, фрукты, цветы, сувениры и свободное время для прогулки и покупок

15:25 — смотровая площадка, откуда открываются виды на горные долины и чайные плантации

15:45–19:45 — обратная дорога в Куала-Лумпур. Я расскажу о традициях, праздниках и особенностях многонациональной Малайзии. Станет понятно, как живут местные сегодня и почему многие иностранцы переезжают сюда. А также — какие места стоит посетить в стране самостоятельно

Организационные детали