Мои заказы

Камерон Хайлендс: чайные плантации, горные пейзажи и другая Малайзия

Посетить клубничную ферму и местный рынок, а ещё заехать на смотровые площадки (из Куала-Лумпура)
Малайзия — это не только небоскрёбы Куала-Лумпура, но и прохладные горные пейзажи Камерон-Хайлендс.

Здесь за один день вы увидите знаменитые чайные плантации, живописные смотровые площадки и места, куда многие не добираются самостоятельно.

Эта поездка подойдёт тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и узнать больше о современной жизни в стране.
Камерон Хайлендс: чайные плантации, горные пейзажи и другая Малайзия
Камерон Хайлендс: чайные плантации, горные пейзажи и другая Малайзия
Камерон Хайлендс: чайные плантации, горные пейзажи и другая Малайзия

Описание экскурсии

8:00 — трансфер из Куала-Лумпура. Я расскажу, как Малайзия превратилась из страны каучуковых плантаций в один из развитых регионов Юго-Восточной Азии, и почему Камерон-Хайлендс появился именно в горах. В дороге сделаем короткую санитарную остановку

12:00 — чайные плантации BOH Tea Plantation. Вы увидите живописные панорамы изумрудных террас. А ещё узнаете, как выращивают чай и почему местные плантации считаются одними из самых красивых в Азии

13:45 — клубничная ферма. Вы познакомитесь с хозяйством и сможете попробовать свежие ягоды и десерты (по желанию)

14:40 — рынок. Вас ждут местные продукты, фрукты, цветы, сувениры и свободное время для прогулки и покупок

15:25 — смотровая площадка, откуда открываются виды на горные долины и чайные плантации

15:45–19:45 — обратная дорога в Куала-Лумпур. Я расскажу о традициях, праздниках и особенностях многонациональной Малайзии. Станет понятно, как живут местные сегодня и почему многие иностранцы переезжают сюда. А также — какие места стоит посетить в стране самостоятельно

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, посещение всех локаций
  • Дополнительно оплачиваются: питание, напитки, личные покупки и сувениры

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€130
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кемал
Кемал — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Малайзии с 2020 года. За это время хорошо изучил страну, её культуру, традиции и, конечно, невероятную природу. Я провожу авторские экскурсии и показываю путешественникам не только популярные места,
читать дальшеуменьшить

но и скрытые уголки Малайзии, о которых многие путешественники даже не знают. Мне нравится делиться с людьми красотой этой страны — от живописных водопадов и тропических джунглей до уютных локальных мест и аутентичной культуры. Я решил проводить экскурсии, потому что люблю знакомиться с людьми из разных стран и помогать им видеть Малайзию по-настоящему. Для меня важно, чтобы путешественники увезли с собой не только фотографии, но и настоящие впечатления, эмоции и понимание местной культуры.

Входит в следующие категории Куала-Лумпура

Похожие экскурсии на «Камерон Хайлендс: чайные плантации, горные пейзажи и другая Малайзия»

Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
На машине
3.5 часа
221 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 2 чел.
Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 2 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русскоговорящим гидом
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русскоговорящим гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €220 за всё до 2 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
На машине
3.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Познакомиться с контрастной культурой города через его самые яркие достопримечательности
Начало: У вас в отеле в Куала Лумпур
Завтра в 09:00
8 июл в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Куала-Лумпуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Куала-Лумпуре
€130 за человека