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Ночная экскурсия по Куала Лумпуру с ужином

Мадина М.
Мадина М. – Гид из Куала-Лумпура
Ночная экскурсия по Куала Лумпуру с ужином
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • $140 за экскурсию

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Ночная экскурсия по Куала Лумпуру с ужином
Уникально подсвеченный ночью город 🏙️ превращается в мегаполис огней.
Экскурсия покажет гостям самые красочные улицы города, включая чайнатаун. Вечер завершится в красочном ресторане с программой национальных танцев, собранных с разных концов Малайзии.
Что входит
  • русскоязычный гид
  • транспорт
  • ужин
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мадина М.
Мадина М.
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Мадина М. проводит ещё 5 экскурсий

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