Мадина М. проводит ещё 5 экскурсий

Уникально подсвеченный ночью город 🏙️ превращается в мегаполис огней.
Экскурсия покажет гостям самые красочные улицы города, включая чайнатаун. Вечер завершится в красочном ресторане с программой национальных танцев, собранных с разных концов Малайзии.
Что входит
- русскоязычный гид
- транспорт
- ужин
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мадина М.
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