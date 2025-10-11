Найдено 3 экскурсии в категории « Храм Шри Махамариамман » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 87 отзывов Мини-группа до 10 чел. Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара Расписание: ежедневно в 15:15 €35 за человека Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Куала-Лумпуром Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара от €120 за всё до 10 чел. На машине 7.5 часов Индивидуальная до 3 чел. Знакомство с Куала-Лумпуром Путешествие по Куала-Лумпуру: Чайнатаун, пещеры Бату и горы Гентинг. Уникальные истории и незабываемые виды ждут вас €350 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Куала-Лумпура

