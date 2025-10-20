Мои заказы

Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам

Путешествие в сердце малайзийских джунглей, где ждут скрытые водопады и экзотическая природа. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Погружение в первозданную природу малайзийских джунглей обещает незабываемые впечатления.

Тенистые тропы ведут через густой тропический лес, где можно встретить экзотические растения и представителей местной фауны. Водопады, спрятанные от глаз большинства туристов, станут кульминацией вашего похода. Здесь можно отдохнуть, освежиться и сделать уникальные фотографии. Это путешествие подарит вам возможность узнать о жизни обитателей леса и особенностях местной флоры
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в природу
  • 📸 Уникальные фото
  • 🌊 Купание у водопадов
  • 🦜 Встреча с фауной
  • 🚶‍♂️ Увлекательный треккинг
Что можно увидеть

  • Экзотические растения
  • Водопады

Описание экскурсии

Этот хайкинг-маршрут проложен через густой тропический лес: тенистые тропы ведут сквозь заросли под аккомпанемент птичьих голосов и едва слышного шелеста листвы.

Вы увидите:

  • Экзотические растения
  • Представителей местной фауны
  • Водопады, спрятанные от глаз большинства туристов

И узнаете:

  • Почему в этих местах деревья «ходят»
  • Какие растения можно трогать, а к каким лучше не приближаться
  • Как живут и выживают обитатели леса — от крошечных насекомых до ловких древесных млекопитающих

План поездки

  • Трансфер в экопарк (45 мин. в пути)
  • Треккинг по тропическому лесу (2 ч.)
  • Отдых и купание у водопадов (1 ч.)
  • Обратный трансфер в Куала-Лумпур

Организационные детали

  • Часы работы экопарка: 8:00–16:00
  • Мы поедем на комфортабельной легковой машине, а после тура вас вернут в отель
  • Маршрут подходит для участников со средней физической подготовкой
  • Возрастное ограничение — от 7 лет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 21 туриста
С 2013 года я живу в этой прекрасной стране и обожаю этот город за его многогранность и контрасты. Я жил в разных странах, но Малайзия всегда была и остаётся для меня первым домом. Здесь я строю семью и карьеру, меня многое связывает с этой страной, и я с радостью поделюсь с вами её красотой и уникальной атмосферой!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Наталья
Наталья
20 окт 2025
Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и рекомендации, комфортный автомобиль и аккуратное вождение! Время пролетело мгновенно, море впечатлений и позитивных эмоций! Благодарю! Однозначно рекомендую)) Горы покоряются тем, чья душа им по росту)))
А
Алия
13 окт 2025
Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей от насекомых. Сама машина была комфортная. Описание тура соответствует, это был простой поход на водопады, по силам, я считаю любому. Руслан отличный рассказчик и очень много интересного рассказал про природу Малайзии.

Входит в следующие категории Куала-Лумпура

