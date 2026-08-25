Насладитесь коротким ночным транзитом в Куала-Лумпуре: подсвеченные башни Петронас, ночной skyline города и лучшие фото-локации. Спокойный вечер, комфортный трансфер и впечатляющие панорамы — всё за пару часов перед вылетом.
Описание трансфер
Идеальный способ провести ночной транзит в Куала-Лумпуре — увидеть город в его самом сияющем виде! Этот тур позволит за короткое время погрузиться в атмосферу мегаполиса: подсвеченные башни Петронас, современные небоскрёбы и яркий ночной skyline, который идеально подходит для фотосессий. 🌃 Что вас ждёт Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в центр города Прогулка у Petronas Twin Towers с ночной подсветкой Панорамные виды на ночной skyline Куала-Лумпура Прогулка по улицам с огнями мегаполиса Возвращение в аэропорт точно ко времени вылета ✨ Почему этот тур особенный Отлично подходит для ночного транзита Спокойный вечер без спешки Локации для захватывающих фотографий Комфортный автомобиль и индивидуальный подход Безопасно и удобно для короткой пересадки. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Ниже — всё, что вам нужно знать перед поездкой: 🧳 Что взять с собой •Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- Солнцезащитный крем, удобную обувь, головной убор, очки;
- Легкую куртку или кофту, зонт или дождевик;
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- Наличные на сувениры и личные расходы. 📱 На связи •В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее. ℹ Важно знать •Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от сезона, трафика и очередей.
- Программа гибкая и может быть адаптирована под ваши интересы.
- Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.
Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.
•Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🏙️ Центр Куала-Лумпура
- Проезд по современным районам столицы с панорамными видами на ночной город, подсвеченные небоскрёбы и деловые кварталы
- 🗼 Башни Петронас (Petronas Twin Towers)
- Главная достопримечательность Малайзии
- Остановка у башен для прогулки и фотосессии - ночью они особенно впечатляюще подсвечены
- 🌆 Ночной skyline Куала-Лумпура
- Лучшие точки для фото с видом на огни мегаполиса, современные высотки и городскую иллюминацию
- 🚘 Огни ночного города
- Комфортная поездка по улицам Куала-Лумпура, где можно увидеть:
- Деловые районы
- Современные жилые кварталы
- Главные проспекты города в ночной подсветке
Что включено
- Standard:/nвстреча в аэропорту с табличкой/nиндивидуальная экскурсия/nрусскоговорящий гид/nкомфортный индивидуальный трансфер/nконтроль тайминга под следующий рейс
- Premium:/nsenior русскоговорящий гид/nVIP-транспорт /nприоритетные маршруты/nвода и снеки/nпомощь с багажом (по запросу)
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Виза или транзитное разрешение (если требуется)
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Куала Лумпур, ваш аэропорт
Завершение: Ваш аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате
- Ниже - всё, что вам нужно знать перед поездкой:
- 🧳 Что взять с собой
- Паспорт (или фото паспорта в телефоне)
- Солнцезащитный крем, удобную обувь, головной убор, очки
- Легкую куртку или кофту, зонт или дождевик
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров
- Наличные на сувениры и личные расходы
- 📱 На связи
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы - пожалуйста, сообщите нам как можно скорее
- ℹ Важно знать
- Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от сезона, трафика и очередей
- Программа гибкая и может быть адаптирована под ваши интересы
- Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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