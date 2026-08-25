Индивидуальная до 4 чел.

Мгновения Куала-Лумпура: экскурсия для транзита Загляните к башням Петронас, прогуляйтесь по парку KLCC и осмотрите мечеть Масджид-Джамек, знакомясь с современным и историческим городом Начало: Куала Лумпур, ваш аэропорт

Те же башни Петронас и транзитный формат на автомобиле и пешком, но добавлены парк KLCC и мечеть Масджид-Джамек вместо ночного skyline