Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»

Погрузиться в динамику мегаполиса и непростую историю старинного города

Куала-Лумпур — не просто самобытный город, а пример гармоничного смешения стилей, традиций и необычных мест. На обзорной экскурсии я проведу вас по лабиринту переулков Старого города к сверкающим небоскребам.

На ваших глазах островки леса сменятся оживленными рынками, а старинные храмы и прилавки с уличной едой помогут окунуться в водоворот культур.
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мир новых вкусов, красок и впечатлений

Куала Лумпур — довольно молодой город, который удивит вас богатым культурным наследием и современным обликом. Перед вами — невероятный коктейль малайского, китайского, индийского, английского и португальского. Я подскажу, как на месте палаточного лагеря старателей родился сплав европейских и азиатских стилей. Расскажу о колониальном прошлом столицы Малайзии и покажу места, где кажется, что будущее уже наступило. Познакомлю с местным городским искусством, архитектурой и едой.

Город, где есть практически всё

Я составлю программу экскурсии исходя из ваших пожеланий, а также места проживания и времени суток. Днем имеет смысл провести больше времени в Старом городе, чтобы насладиться его архитектурным ансамблем. С наступлением темноты Куала-Лумпур превращается в торговый центр под открытым небом: отправимся исследовать стихийные рынки, бары и рестораны. В любом случае, на прогулке по городу вы увидите его знаковые места:

  • Площадь Независимости — здесь в 1957 году был поднят флаг свободной Малайзии;
  • Храм Тянь Хоу — самый красивый китайский храм во всей Малайзии;
  • Здание Султана Абдул Самада — роскошный дворец, напоминающий о сказке про Аладдина;
  • Городской парк с обилием водоемов и множеством деревьев;
  • Башни Петронас с эффектным стеклянным мостом.

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия: по городу будем передвигаться на комфортабельном автомобиле с кондиционером, но сделаем остановки возле знаковых достопримечательностей.
  • Осматривать все здания на маршруте мы будем только снаружи. Если планируете посетить одну из смотровых площадок (Башни Петронас или телебашня), сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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