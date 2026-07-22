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Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»

Погрузиться в динамику мегаполиса и непростую историю старинного города
Куала-Лумпур — не просто самобытный город, а пример гармоничного смешения стилей, традиций и необычных мест. На обзорной экскурсии я проведу вас по лабиринту переулков Старого города к сверкающим небоскребам.

На ваших глазах островки леса сменятся оживленными рынками, а старинные храмы и прилавки с уличной едой помогут окунуться в водоворот культур.
5
31 отзыв
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»

Описание экскурсии

Мир новых вкусов, красок и впечатлений

Куала Лумпур — довольно молодой город, который удивит вас богатым культурным наследием и современным обликом. Перед вами — невероятный коктейль малайского, китайского, индийского, английского и португальского. Я подскажу, как на месте палаточного лагеря старателей родился сплав европейских и азиатских стилей. Расскажу о колониальном прошлом столицы Малайзии и покажу места, где кажется, что будущее уже наступило. Познакомлю с городским искусством, архитектурой и едой.

Город, где есть практически всё

Я составлю программу экскурсии исходя из ваших пожеланий, а также места проживания и времени суток. Днем имеет смысл провести больше времени в Старом городе, чтобы насладиться его архитектурным ансамблем. С наступлением темноты Куала-Лумпур превращается в торговый центр под открытым небом: отправимся исследовать стихийные рынки, бары и рестораны. В любом случае, на прогулке по городу вы увидите его знаковые места:

  • Площадь Независимости — здесь в 1957 году был поднят флаг свободной Малайзии;
  • Храм Тянь Хоу — самый красивый китайский храм во всей Малайзии;
  • Здание Султана Абдул Самада — роскошный дворец, напоминающий о сказке про Аладдина;
  • Городской парк с обилием водоемов и деревьев;
  • Башни Петронас с эффектным стеклянным мостом.

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия: по городу будем передвигаться на комфортабельном минивэне Toyota Alphard с кондиционером, но сделаем остановки возле знаковых достопримечательностей.
  • Осматривать все здания на маршруте мы будем только снаружи. Если планируете посетить одну из смотровых площадок (Башни Петронас или телебашня), сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 274 туристов
Я специализируюсь на индивидуальных турах: подберу маршрут экскурсии под ваш изысканный вкус, учитывая все особенности и пожелания. Работая в различных сферах, отлично изучил культуру, устои и быт страны. Отличаюсь гибкостью и лояльностью. Респектабелен и презентабелен, найду общий язык с любым человеком!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
замечательная экскурсия! очень интересная и познавательная! знание истории, быта, устройства жизни, речь и доброжелательность экскурсовода выше всяких похвал!!! кроме того поездка была очень комфортной! выбирайте Константина- не пожалеете!
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Елена
Очень приятный человек и гид, всё показал, рассказал, разбудил интерес к истории.
Рассказывает интересно и доступно.

Ещё и делает отличные фотографии 👍 Однозначно, рекомендую!
Очень приятный человек и гид, всё показал, рассказал, разбудил интерес к истории.
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Марина
Экскурсия прошла замечательно 👌Константин встретил нас в аэропорту. Решили, что будем гулять по вечернему Куала-Лумпуру, город яркий и нарядный, и не так жарко ходить. Всё прошло отлично, мы услышали массу интересных фактов о городе и стране, о населяющих её людях. Заезжали в значимые места и бродили по улочкам. Константину огромное спасибо за познавательную и интересную экскурсию👍
Экскурсия прошла замечательно 👌Константин встретил нас в аэропорту. Решили, что будем гулять по вечернему Куала-Лумпуру, город
Экскурсия прошла замечательно 👌Константин встретил нас в аэропорту. Решили, что будем гулять по вечернему Куала-Лумпуру, город
Экскурсия прошла замечательно 👌Константин встретил нас в аэропорту. Решили, что будем гулять по вечернему Куала-Лумпуру, город
Экскурсия прошла замечательно 👌Константин встретил нас в аэропорту. Решили, что будем гулять по вечернему Куала-Лумпуру, город
Экскурсия прошла замечательно 👌Константин встретил нас в аэропорту. Решили, что будем гулять по вечернему Куала-Лумпуру, город
Экскурсия прошла замечательно 👌Константин встретил нас в аэропорту. Решили, что будем гулять по вечернему Куала-Лумпуру, город
Экскурсия прошла замечательно 👌Константин встретил нас в аэропорту. Решили, что будем гулять по вечернему Куала-Лумпуру, город
Экскурсия прошла замечательно 👌Константин встретил нас в аэропорту. Решили, что будем гулять по вечернему Куала-Лумпуру, город
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А
Огромная благодарность Константину 🙏 За 1 день он познакомил нас с прекрасным Куала-Лумпур. Вместо заявленных 3,5 часа, мы ездили и ходили все 5 часов. Увидели не только известные достопримечательности с картинок, но и менее знаменитые места и улочки-закоулочки 😃 Интересно рассказал об истории страны и о современной жизни малазийцев.
Сюда однозначно надо возвращаться ещё и мы это обязательно сделаем!!!
Огромная благодарность Константину 🙏 За 1 день он познакомил нас с прекрасным Куала-Лумпур. Вместо заявленных 3,5
Огромная благодарность Константину 🙏 За 1 день он познакомил нас с прекрасным Куала-Лумпур. Вместо заявленных 3,5
Огромная благодарность Константину 🙏 За 1 день он познакомил нас с прекрасным Куала-Лумпур. Вместо заявленных 3,5
Огромная благодарность Константину 🙏 За 1 день он познакомил нас с прекрасным Куала-Лумпур. Вместо заявленных 3,5
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Михаил
Уже больше недели, как мы вернулись из Малайзии и до сих под впечатлением.
Особенно хотели бы отметить работу гида Константина и его команды. Было ощущение, что он знает ответ на любой
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вопрос о Малайзии и Куала Лумпуре, будь то вопрос об истории, культуре, экономике или повседневной жизни в стране. Понимая, что одну и ту же информацию ему приходится озвучивать изо дня в день, не было ощущения, что он просто произносит заученный текст. Общение всегда было живое и чувствовалось, что работа гида для Константина больше чем просто работа. Даже небольшие организационные накладки решались таким образом, что не вызывали никаких недоразумений. Мы много путешествуем и бывали на индивидуальных экскурсиях во множестве стран. Иногда у нас бывали сомнения, как оценить работу гида. В данном случае у нас таких сомнений нет. Спасибо Константину и всем удачи!

Уже больше недели, как мы вернулись из Малайзии и до сих под впечатлением.
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М
Как мы рады, что выбрали Костю, не передать словами! Отличный гид и хороший человек! Интересная экскурсия, во время которой было очень комфортно. От души рекомендуем!
Как мы рады, что выбрали Костю, не передать словами! Отличный гид и хороший человек! Интересная экскурсия,
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