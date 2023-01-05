Куала Лумпур — довольно молодой город, который удивит вас богатым культурным наследием и современным обликом. Перед вами — невероятный коктейль малайского, китайского, индийского, английского и португальского. Я подскажу, как на месте палаточного лагеря старателей родился сплав европейских и азиатских стилей. Расскажу о колониальном прошлом столицы Малайзии и покажу места, где кажется, что будущее уже наступило. Познакомлю с местным городским искусством, архитектурой и едой.
Я составлю программу экскурсии исходя из ваших пожеланий, а также места проживания и времени суток. Днем имеет смысл провести больше времени в Старом городе, чтобы насладиться его архитектурным ансамблем. С наступлением темноты Куала-Лумпур превращается в торговый центр под открытым небом: отправимся исследовать стихийные рынки, бары и рестораны. В любом случае, на прогулке по городу вы увидите его знаковые места: