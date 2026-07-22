Куала-Лумпур — не просто самобытный город, а пример гармоничного смешения стилей, традиций и необычных мест. На обзорной экскурсии я проведу вас по лабиринту переулков Старого города к сверкающим небоскребам. На ваших глазах островки леса сменятся оживленными рынками, а старинные храмы и прилавки с уличной едой помогут окунуться в водоворот культур.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мир новых вкусов, красок и впечатлений

Куала Лумпур — довольно молодой город, который удивит вас богатым культурным наследием и современным обликом. Перед вами — невероятный коктейль малайского, китайского, индийского, английского и португальского. Я подскажу, как на месте палаточного лагеря старателей родился сплав европейских и азиатских стилей. Расскажу о колониальном прошлом столицы Малайзии и покажу места, где кажется, что будущее уже наступило. Познакомлю с городским искусством, архитектурой и едой.

Город, где есть практически всё

Я составлю программу экскурсии исходя из ваших пожеланий, а также места проживания и времени суток. Днем имеет смысл провести больше времени в Старом городе, чтобы насладиться его архитектурным ансамблем. С наступлением темноты Куала-Лумпур превращается в торговый центр под открытым небом: отправимся исследовать стихийные рынки, бары и рестораны. В любом случае, на прогулке по городу вы увидите его знаковые места:

Площадь Независимости — здесь в 1957 году был поднят флаг свободной Малайзии;

Храм Тянь Хоу — самый красивый китайский храм во всей Малайзии;

Здание Султана Абдул Самада — роскошный дворец, напоминающий о сказке про Аладдина;

Городской парк с обилием водоемов и деревьев;

Башни Петронас с эффектным стеклянным мостом.

Организационные детали