Мадина М. проводит ещё 5 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ покажет гостям Малайзии романтический мир тропической флоры и фауны.
На территории городских садов Куала Лумпура, занимающей 91. 6 гектара, расположились 5 замечательных парков: самый большой в мире крытый Парк 🌳 Птиц а также парки Бабочек, Оленей, Орхидей и Гибискусов.
Что входит
русскоязычный гид
транспорт
Что не входит
входные билеты в парк
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.