Что вы увидите
- Телебашня Menara
- Башни Petronas Twin
- Downtown
- Пещеры Batu
- Bukit Lanjan
- Гора Kiara
Куала Лумпур с высоты невероятен!
Мы облетим весь город 🏙️ на 4-х местном самолете ✈️ за 30 минут и увидим его с высоты птичьего полета. Стартуем с аэродрома в аэропорту Субанг.
Мы пролетим над:
- телебашней Menara,
- знаменитыми башнями-близнецами Petronas
- всем даунтауном,
- пещерами Batu Caves
- Долетим до холма Bukit Lanjan и Mont Kiara и возвращаемся в Субанг.
Нереальное количество эмоций, адреналина и крутых фоток гарантировано!
Что входит
- Трансфер до места и обратно
- Полет на самолете Cessna 172 - 30 мин.
- Невероятные впечатления
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дамир А.
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