Куала Лумпур с высоты невероятен!

Мы облетим весь город 🏙️ на 4-х местном самолете ✈️ за 30 минут и увидим его с высоты птичьего полета. Стартуем с аэродрома в аэропорту Субанг.

Мы пролетим над:

телебашней Menara,

знаменитыми башнями-близнецами Petronas

всем даунтауном,

пещерами Batu Caves

Долетим до холма Bukit Lanjan и Mont Kiara и возвращаемся в Субанг.

Нереальное количество эмоций, адреналина и крутых фоток гарантировано!