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Полет на 4-х местном самолете вокруг Куала Лумпура

Дамир А.
Дамир А. – Гид из Куала-Лумпура
Куала Лумпур с высоты птичьего полета.

Вас ждет 4-х местный самолет ✈️, полет над самыми популярными местами города, включая башни Петронас и пещеру Бату, а также крутые фотки и незабываемые впечатления.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 0 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $350 за экскурсию

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Полет на 4-х местном самолете вокруг Куала Лумпура
Полет на 4-х местном самолете вокруг Куала Лумпура

Что вы увидите

  • Телебашня Menara
  • Башни Petronas Twin
  • Downtown
  • Пещеры Batu
  • Bukit Lanjan
  • Гора Kiara
Куала Лумпур с высоты невероятен!
Мы облетим весь город 🏙️ на 4-х местном самолете ✈️ за 30 минут и увидим его с высоты птичьего полета. Стартуем с аэродрома в аэропорту Субанг.

Мы пролетим над:

  • телебашней Menara,
  • знаменитыми башнями-близнецами Petronas
  • всем даунтауном,
  • пещерами Batu Caves
  • Долетим до холма Bukit Lanjan и Mont Kiara и возвращаемся в Субанг.
Нереальное количество эмоций, адреналина и крутых фоток гарантировано!
Что входит
  • Трансфер до места и обратно
  • Полет на самолете Cessna 172 - 30 мин.
  • Невероятные впечатления
Что не входит
  • Страховка
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Полет на 4-х местном самолете вокруг Куала Лумпура
Полет на 4-х местном самолете вокруг Куала Лумпура
Полет на 4-х местном самолете вокруг Куала Лумпура
Полет на 4-х местном самолете вокруг Куала Лумпура

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дамир А.
Дамир А.
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