и до конца экскурсии Юлия отзывалась и отвечала на все вопросы и давала советы. Встретились перед экскурсией в удобном для нас месте, что тоже добавило позитива. Узнали массу информации о Малайзии, обычаях и нравах. Юля отличный рассказчик, хорошо знает страну и её историю. Получили прекрасные ощущения во время экскурсии. Время было скоординировано так, чтобы мы успели увидеть прекрасный закат и сделать красивые фото, покормить милых обезьянок и прокатиться по реке. Без задержек, лишнего ожидания и спешки - во время отпуска это важно)). Остались очень довольны - спасибо!!