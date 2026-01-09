Водная прогулка
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Завтра в 17:00
20 янв в 20:00
€225 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Насладиться природой в зоне дождевых лесов в предгорьях Малайзии без толп туристов
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€50 за человека
Водная прогулка
Сердце Малайзии: великолепие Куала-Лумпура
Насыщенное путешествие по главным историческим и культурным вехам столицы
Начало: В отеле Ибис КЛ
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
22 янв в 10:00
25 янв в 10:00
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 января 2026Очень человеческий и помогающий подход у Юли. Мы не смогли покататься на лодке из-за шквального затяжного ливня, но даже эта
- ААрина7 января 2026Организатор Юлия - спасибо ей большое, ответила на все вопросы заранее! Помогла с оплатой в удобной мне валюте
Экскурсоводом была Ольга
- ААлександр29 декабря 2025Большое спасибо за экскурсию. Все понравилось, лангуры и светлячки великолепны!
- ЮЮлия28 декабря 2025Кто хочет разнообразить свое пребывание в Куала-Лумпуре и сменить городской шум на что-то душевное и теплое, вам стоит обязательно использовать
- AANNA30 ноября 2025Всё было на высшем уровне!!!! Душевно!!! Замечательно!!! 🔥🔥🔥😜👍
- ТТатьяна18 ноября 2025Очень душевная поездка к лангурам и светлячкам. Нам всем очень понравилось, хотя у всех были свои интересы: кому то лангуры,
- ППавел14 ноября 2025Большое спасибо Юлии за замечательную экскурсию для моих дочерей. Все было супер, девчонки вернулись с массой впечатлений радостных воспоминаний, особенно
- ССветлана13 октября 2025С Юлией съездили на экскурсию "Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор." Все прошло отлично. От момента бронирования
- ДДарья8 октября 2025Все супер, очень интересная экскурсия
- ИИрина25 августа 2025Мы отлично провели время и узнали много нового, спасибо Юле за теплое отношение, внимание ко всем деталям (спрей от комаров тоже чудом появился 😊), за хорошее настроение и за все, что мы вместе увидели и узнали!
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в январе 2026
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 225. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Водные экскурсии в Куала-Лумпуре на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026