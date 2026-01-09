Мои заказы

Экскурсии по воде в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
На машине
5 часов
69 отзывов
Водная прогулка
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Завтра в 17:00
20 янв в 20:00
€225 за всё до 3 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Пешая
6.5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Насладиться природой в зоне дождевых лесов в предгорьях Малайзии без толп туристов
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€50 за человека
Сердце Малайзии: великолепие Куала-Лумпура
На машине
3.5 часа
Водная прогулка
Насыщенное путешествие по главным историческим и культурным вехам столицы
Начало: В отеле Ибис КЛ
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
22 янв в 10:00
25 янв в 10:00
€100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 января 2026
    Очень человеческий и помогающий подход у Юли. Мы не смогли покататься на лодке из-за шквального затяжного ливня, но даже эта
    неприятность превратилась во что-то веселое и хорошее - рассказы о жизни в КЛ, веселую беготню по лужам с ребенком, поиски светлячков в окрестных деревьях. И интересно, и душевно, нам понравилось все!

  • А
    Арина
    7 января 2026
    Организатор Юлия - спасибо ей большое, ответила на все вопросы заранее! Помогла с оплатой в удобной мне валюте

    Экскурсоводом была Ольга
    - милейшей души человек! Супер приятная, общительная!
    Она сделала эту экскурсию на 100% идеальной
    Рассказала все, что нужно было знать про Малайзию, ответила на сотню моих вопросов про город и жизнь в Малайзии
    Завезли в мак, потому что мы проголодались

    Светлячки были очень атмосферными! Красивый храм! Получилось Мега удачно съездить))

  • А
    Александр
    29 декабря 2025
    Большое спасибо за экскурсию. Все понравилось, лангуры и светлячки великолепны!
  • Ю
    Юлия
    28 декабря 2025
    Кто хочет разнообразить свое пребывание в Куала-Лумпуре и сменить городской шум на что-то душевное и теплое, вам стоит обязательно использовать
    этот шанс и рассмотреть данную экскурсию. Потрясающие эмоции, которые невозможно забыть. Контактное общение с милыми дружелюбными лангурами не оставит равнодушным никого. Их можно погладить, покормить и просто понаблюдать за ними. Далее нас ожидала встреча со светлячками, встретившие нас дождиком, что не омрачило это мгновение. Спасибо нашему экскурсоводу Яне за проведенное время, легкость в общении и проявленное внимание к нам на протяжении всей экскурсии!

  • A
    ANNA
    30 ноября 2025
    Всё было на высшем уровне!!!! Душевно!!! Замечательно!!! 🔥🔥🔥😜👍
  • Т
    Татьяна
    18 ноября 2025
    Очень душевная поездка к лангурам и светлячкам. Нам всем очень понравилось, хотя у всех были свои интересы: кому то лангуры,
    кому то светлячки. Юлия очень приятный в общении человек, ответила на все вопросы и рассказала много интересного про жизнь в Малайзии. Спокойная, не напряжная поездка со знающим гидом. Рекомендую на 100%

  • П
    Павел
    14 ноября 2025
    Большое спасибо Юлии за замечательную экскурсию для моих дочерей. Все было супер, девчонки вернулись с массой впечатлений радостных воспоминаний, особенно
    про обезьян. Особо отмечу заботу Юлии об интересах клиентов и готовность подстраиваться под наши запросы, где-то побть подольше, где-то заскочить в место, непредусмотернное "планом" но интересное. Также порадовало, что еще до экскурсии Юлия охотно отвечала на наши вопросы и давала советы касательно нашего прибытия в Куала-Лумпур. Однозначно рекомендую.

  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    С Юлией съездили на экскурсию "Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор." Все прошло отлично. От момента бронирования
    и до конца экскурсии Юлия отзывалась и отвечала на все вопросы и давала советы. Встретились перед экскурсией в удобном для нас месте, что тоже добавило позитива. Узнали массу информации о Малайзии, обычаях и нравах. Юля отличный рассказчик, хорошо знает страну и её историю. Получили прекрасные ощущения во время экскурсии. Время было скоординировано так, чтобы мы успели увидеть прекрасный закат и сделать красивые фото, покормить милых обезьянок и прокатиться по реке. Без задержек, лишнего ожидания и спешки - во время отпуска это важно)). Остались очень довольны - спасибо!!

  • Д
    Дарья
    8 октября 2025
    Все супер, очень интересная экскурсия
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Мы отлично провели время и узнали много нового, спасибо Юле за теплое отношение, внимание ко всем деталям (спрей от комаров тоже чудом появился 😊), за хорошее настроение и за все, что мы вместе увидели и узнали!
