Мадина М. проводит ещё 6 экскурсий

Очень забавная экскурсия ⛳ в мир живой природы.

В зоопарке Куала Лумпура обитатели чувствуют себя почти как на свободе, ведь здесь почти нет клеток с металлическими прутьями. Большинство обитателей содержится в хорошо спланированных вольерах, между которыми курсирует маленький трамвайчик доставляя посетителей к разным зонам.

Здесь в широком разнообразии представлены животные со всего мира, а климат Малайзии позволяет зоопарку функционировать круглый год.