Мадина М. проводит ещё 6 экскурсий

В зоопарке Куала Лумпура обитатели чувствуют себя почти как на свободе, ведь здесь почти нет клеток с металлическими прутьями. Большинство обитателей содержится в хорошо спланированных вольерах, между которыми курсирует маленький трамвайчик доставляя посетителей к разным зонам.
Здесь в широком разнообразии представлены животные со всего мира, а климат Малайзии позволяет зоопарку функционировать круглый год.
Что входит
русскоязычный гид
транспорт
входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
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