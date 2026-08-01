Посетим Северный и Южный атоллы Мале, атоллы Вааву, Ари и Расду
Описание тура
Организационные детали
Пожалуйста, не бронируйте авиаперелёт до официального подтверждения мест на яхте.
Программа тура по дням
Прибытие и начало путешествия
Прибытие в аэропорт Мале. После приземления запланирована встреча с членом экипажа для трансфера на яхту. Переезд осуществляется на катере или дони и занимает от 10 до 20 минут.
По прибытии на борт проходит регистрация, вводный брифинг и инструктаж по технике безопасности. Вечером сервируется ужин на борту. При наличии времени и благоприятных условий может быть запланировано проверочное погружение.
Северный атолл Мале
В этот день начинается исследование Северного атолла Мале. Во время погружений рассмотрите яркие подводные скалы тилас и каналы, где обитают мраморные скаты и серые рифовые акулы. В программе возможны посещения популярных локаций для ночных погружений, включая Paradise Rock и Hulumale Nero.
Район хорошо подходит для фридайвинга. Вечером предусмотрено свободное время для общения в тёплой компании, за разговорами и напитками.
Южный атолл Мале и морская охраняемая зона Гурайду
Выдвигаемся в сторону Южного атолла Мале на морскую охраняемую территорию Гурайду. В течение дня предусмотрена возможность отдохнуть на верхней палубе, позагорать, искупаться в море или поплавать с маской и трубкой над коралловыми рифами.
Для дайверов запланированы погружения через каналы с сильными течениями. Эти места известны встречами с серыми рифовыми акулами, орлиными скатами и пелагическими видами рыб. Среди популярных точек — Кандума Тила и Гурайду Канду.
Атолл Вааву и ночное погружение
День посвящён исследованию атолла Вааву, известного своими широкими каналами и возможными встречами с крупными хищниками. Главным событием станет ночное погружение у пирса Алимата. В этом месте можно приблизиться к многочисленным акулам-нянькам и скатам.
После насыщенной программы предусмотрен отдых в горячем джакузи и наблюдение за закатом с борта яхты.
Южный атолл Ари
Достигнем самой южной точки путешествия — Южного атолла Ари. В этом районе можно круглый год встретить китовых акул, безопасных для людей. В течение дня возможно участие в снорклинге или дайвинге с этими морскими гигантами, в том числе в районе Маамигили Бейру.
Дополнительно запланировано исследование красочных подводных скал, включая Куда Рах Тила.
Северный атолл Ари
Возвращение проходит через Северный атолл Ари с продолжением погружений по маршруту на север. Регион известен станциями очистки скатов-мант, расположенными в таких местах, как Моуфуши Манта Пойнт и Рангали. В течение дня можно наблюдать разнообразную рифовую фауну.
При благоприятных условиях возможна организация ночного погружения на Маайя Тила — одной из самых известных локаций с высокой концентрацией акул и морской жизни. Атолл также подходит для фридайвинга и снорклинга. Вечером открыт бар: берите напиток и любуйтесь закатом!
Атолл Расду и завершение маршрута
В первой половине дня запланировано посещение атолла Расду с возможностью утреннего погружения с акулами-молотами, если позволят погодные условия. Заключительные погружения маршрута обычно проходят в Северном атолле Мале.
Во второй половине дня направимся в порт. По желанию может быть организована экскурсия по городу Мале или барбекю на пляже. Можно сделать совместные фотографии и пообщаться в последний раз с участниками и экипажем.
Окончание тура
Утром подаётся последний завтрак на борту. После этого организуется трансфер в аэропорт для вылета. Погружения в этот день не проводятся.
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Standard Twin, 2-местное размещение (за одного)
|$1950
|Large Double, 2-местное размещение (за одного)
|$1956
|Balcony Twin, 2-местное размещение (за одного)
|$2040
|Master, , 2-местное размещение (за одного)
|$2075
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание на борту
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги дайв-гида для дайверов
- До 17 погружений в неделю со скубой для сертифицированных дайверов
- Использование 12-литровых баллонов, грузов и поясов
- Налог GST и Green Tax
Что не входит в цену
- Перелёт до Мале и обратно
- Напитки в баре на борту яхты - от $3
- 1-местное размещение - от $2800 (за тур)
- Дополнительные погружения - $35 за погружение
- Nitrox - $6 за погружение или $85 за неделю
- Страховки - от $1 в день
- 15-литровые баллоны - $6 в день
- Аренда снаряжения - от $10
- Чаевые команде - примерно $100