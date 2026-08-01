Мои заказы

Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом

Посетить разные атоллы, исследовать подводный мир во время ночного погружения и позагорать на палубе
Морское путешествие по центральным атоллам Мальдивского архипелага пройдёт на яхте с проживанием в каютах и ежедневным выходом к ключевым дайв-локациям.

Посетим Северный и Южный атоллы Мале, атоллы Вааву, Ари и Расду
читать дальшеуменьшить

— районы, известные каналами с течениями, подводными скалами тилас и богатым подводным миром.

Во время погружений вы сможете наблюдать за серыми рифовыми акулами, орлиными скатами, мантами и китовыми акулами в районах Маамигили Бейру, Кандума Тила, Гурайду Канду и Маайя Тила.

В программе предусмотрены ночные погружения, включая пирс Алимата, а также снорклинг и фридайвинг среди коралловых рифов. И, конечно, будет время для отдыха на палубе и наслаждения невероятными пейзажами.

Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом
Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом
Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом

Описание тура

Организационные детали

Пожалуйста, не бронируйте авиаперелёт до официального подтверждения мест на яхте.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и начало путешествия

Прибытие в аэропорт Мале. После приземления запланирована встреча с членом экипажа для трансфера на яхту. Переезд осуществляется на катере или дони и занимает от 10 до 20 минут.

По прибытии на борт проходит регистрация, вводный брифинг и инструктаж по технике безопасности. Вечером сервируется ужин на борту. При наличии времени и благоприятных условий может быть запланировано проверочное погружение.

Прибытие и начало путешествияПрибытие и начало путешествияПрибытие и начало путешествия
2 день

Северный атолл Мале

В этот день начинается исследование Северного атолла Мале. Во время погружений рассмотрите яркие подводные скалы тилас и каналы, где обитают мраморные скаты и серые рифовые акулы. В программе возможны посещения популярных локаций для ночных погружений, включая Paradise Rock и Hulumale Nero.

Район хорошо подходит для фридайвинга. Вечером предусмотрено свободное время для общения в тёплой компании, за разговорами и напитками.

Северный атолл МалеСеверный атолл Мале
3 день

Южный атолл Мале и морская охраняемая зона Гурайду

Выдвигаемся в сторону Южного атолла Мале на морскую охраняемую территорию Гурайду. В течение дня предусмотрена возможность отдохнуть на верхней палубе, позагорать, искупаться в море или поплавать с маской и трубкой над коралловыми рифами.

Для дайверов запланированы погружения через каналы с сильными течениями. Эти места известны встречами с серыми рифовыми акулами, орлиными скатами и пелагическими видами рыб. Среди популярных точек — Кандума Тила и Гурайду Канду.

Южный атолл Мале и морская охраняемая зона ГурайдуЮжный атолл Мале и морская охраняемая зона ГурайдуЮжный атолл Мале и морская охраняемая зона Гурайду
4 день

Атолл Вааву и ночное погружение

День посвящён исследованию атолла Вааву, известного своими широкими каналами и возможными встречами с крупными хищниками. Главным событием станет ночное погружение у пирса Алимата. В этом месте можно приблизиться к многочисленным акулам-нянькам и скатам.

После насыщенной программы предусмотрен отдых в горячем джакузи и наблюдение за закатом с борта яхты.

Атолл Вааву и ночное погружениеАтолл Вааву и ночное погружение
5 день

Южный атолл Ари

Достигнем самой южной точки путешествия — Южного атолла Ари. В этом районе можно круглый год встретить китовых акул, безопасных для людей. В течение дня возможно участие в снорклинге или дайвинге с этими морскими гигантами, в том числе в районе Маамигили Бейру.

Дополнительно запланировано исследование красочных подводных скал, включая Куда Рах Тила.

Южный атолл АриЮжный атолл АриЮжный атолл Ари
6 день

Северный атолл Ари

Возвращение проходит через Северный атолл Ари с продолжением погружений по маршруту на север. Регион известен станциями очистки скатов-мант, расположенными в таких местах, как Моуфуши Манта Пойнт и Рангали. В течение дня можно наблюдать разнообразную рифовую фауну.

При благоприятных условиях возможна организация ночного погружения на Маайя Тила — одной из самых известных локаций с высокой концентрацией акул и морской жизни. Атолл также подходит для фридайвинга и снорклинга. Вечером открыт бар: берите напиток и любуйтесь закатом!

Северный атолл АриСеверный атолл АриСеверный атолл Ари
7 день

Атолл Расду и завершение маршрута

В первой половине дня запланировано посещение атолла Расду с возможностью утреннего погружения с акулами-молотами, если позволят погодные условия. Заключительные погружения маршрута обычно проходят в Северном атолле Мале.

Во второй половине дня направимся в порт. По желанию может быть организована экскурсия по городу Мале или барбекю на пляже. Можно сделать совместные фотографии и пообщаться в последний раз с участниками и экипажем.

Атолл Расду и завершение маршрутаАтолл Расду и завершение маршрутаАтолл Расду и завершение маршрута
8 день

Окончание тура

Утром подаётся последний завтрак на борту. После этого организуется трансфер в аэропорт для вылета. Погружения в этот день не проводятся.

Окончание тура

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Standard Twin, 2-местное размещение (за одного)$1950
Large Double, 2-местное размещение (за одного)$1956
Balcony Twin, 2-местное размещение (за одного)$2040
Master, , 2-местное размещение (за одного)$2075
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание на борту
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги дайв-гида для дайверов
  • До 17 погружений в неделю со скубой для сертифицированных дайверов
  • Использование 12-литровых баллонов, грузов и поясов
  • Налог GST и Green Tax
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мале и обратно
  • Напитки в баре на борту яхты - от $3
  • 1-местное размещение - от $2800 (за тур)
  • Дополнительные погружения - $35 за погружение
  • Nitrox - $6 за погружение или $85 за неделю
  • Страховки - от $1 в день
  • 15-литровые баллоны - $6 в день
  • Аренда снаряжения - от $10
  • Чаевые команде - примерно $100
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мале, 12:00
Завершение: Аэропорт Мале, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — Организатор в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша компания занимается бронированием отдельных мест и целых фрахтов на дайвинг-яхтах во всех регионах мира с 2002 года. Это не те яхты, которыми нужно управлять, свешиваясь с борта на трапеции.
читать дальшеуменьшить

Это настоящие плавучие отели с рестораном, палубами и всеми необходимыми условиями для погружений. Яхты очень разные. От 12 до 48 мест. Иногда довольно спартанские. А иногда на борту бывают и огромные каюты с джакузи, и караоке, и аппаратура для вечеринок, а в море спускают надувную горку, сапы и квадроциклы. Но всегда основная цель — это само море! Мы восхищаемся его красотой и призываем бережно к нему относиться. Мы работаем с дайверами, фридайверами и снорклерами. А также помогаем взять фрахт яхты на недельный круиз под группу, будь то день рождения или корпоративная вечеринка. Основные регионы нашей работы — Египет, Мальдивы, Таиланд, Галапагосы и Индонезия. На этой платформе представлены лишь некоторые наши предложения.

Тур входит в следующие категории Мале

Похожие туры на «Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом»

Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
7 дней
-
10%
12 отзывов
Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото
Начало: Мале, время по договорённости
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $2601$2890 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур на Мальдивы: пляжный отдых и увлекательные активности
Пешая
SUP-прогулки
7 дней
6 отзывов
Индивидуальный тур на Мальдивы: пляжный отдых и увлекательные активности
Побывать на необитаемом острове, понаблюдать за скатами и дельфинами и покататься на сапах
Начало: Мале, 10:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$1200 за человека
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
На машине
8 дней
9 отзывов
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
Поплавать с акулами и скатами, поучиться плести из листьев, порыбачить и увидеть коралловый риф
Начало: Аэропорт Мале, 10:00
13 авг в 08:00
$1300 за человека
Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено)
На катере
Музыкальные теплоходы
Круизы
9 дней
5 отзывов
Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено)
Насладиться пляжным отдыхом в мини-группе, увидеть светящийся планктон и поймать тунца
Начало: Мале, 10:00 (местное время)
20 авг в 10:58
14 сен в 10:58
$1350 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мале
Все туры из Мале
$1950 за человека