Прибытие в аэропорт Мале. После приземления запланирована встреча с членом экипажа для трансфера на яхту. Переезд осуществляется на катере или дони и занимает от 10 до 20 минут.

По прибытии на борт проходит регистрация, вводный брифинг и инструктаж по технике безопасности. Вечером сервируется ужин на борту. При наличии времени и благоприятных условий может быть запланировано проверочное погружение.