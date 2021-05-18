Полезная информация о Фесе

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Местное время в Фесе
19:1850
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇦 Марокко
Название городаФес
По-английскиFes
Столица регионаФес является столицей региона
Население города964 891 чел.
АэропортФес FEZ
Часовой поясAfrica/Casablanca
Средняя высота406 м. от уровня моря

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Таинственный Фес, похититель сердец!
Таинственный Фес, похититель сердец!
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4 отзыва
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за чел.
5 часов в цветном и шумном, религиозном и строгом, неповторимом городе Марокко с местным жителем

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