Полезная информация о Фесе
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Местное время в Фесе
19:1850
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇦 Марокко
|Название города
|Фес
|По-английски
|Fes
|Столица региона
|Фес является столицей региона
|Население города
|964 891 чел.
|Аэропорт
|Фес FEZ
|Часовой пояс
|Africa/Casablanca
|Средняя высота
|406 м. от уровня моря
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Фес
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5
4 отзыва
€
126
за чел.
5 часов в цветном и шумном, религиозном и строгом, неповторимом городе Марокко с местным жителем