Экскурсии выходного дня в Касабланке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Касабланке на русском языке, цены от €275. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Касабланка: перекрёсток времён
🚶 Пешая
26 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
275 за всё до 2 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время
🚶 Пешая
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
Начало: У мечети Хассана II
от 320 за всё до 4 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
🚗 На машине
54 отзыва
5 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
12 июля в 10:30
16 июля в 10:30
360 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    1 июля 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Алекс - прекрасный рассказчик, знает глубоко историю страны и Касабланки. Зажигательно подает огромный материал! И еще и фотографирует! И еще
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    и кормит вкусно! Я не ожидал, если честно, такой феерии от обзорной экскурсии. Спасибо ему огромное! Касабланка восхитительна в его исполнении:)!

  • С
    Сергей
    24 июня 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Потрясающая, необычная, интересная, увлекающая, насыщенная Касабланка в исполнении виртуоза слова и удержания внимания - Алекса! Рекомендую всем! Сам опытный путешественник
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    (25 лет более 50 стран) - редко встречал такого влюбленного в свой город Человека. Веселый, со своим взглядом, юмором. Алекс, как никто другой, умеет достать и предъявить Вам невидимую, засыпанную пылью и грязью лет красоту и шарм Касабланки стиля Арт-Нуво. Спешите встретиться с ними сейчас, пока успеваете до наплыва жаждущих)))

  • А
    Алена
    21 июня 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Это потрясающая экскурсия! Очень много гуляли, Алексей рассказал всю историю от формирования города до современности Очень рекомендую Даже местные жители знают гида и сказали нам, что мы сделали правильный выбор! Мы остались в восторге
    Это потрясающая экскурсия! Очень много гуляли, Алексей рассказал всю историю от формирования города до современностиЭто потрясающая экскурсия! Очень много гуляли, Алексей рассказал всю историю от формирования города до современностиЭто потрясающая экскурсия! Очень много гуляли, Алексей рассказал всю историю от формирования города до современностиЭто потрясающая экскурсия! Очень много гуляли, Алексей рассказал всю историю от формирования города до современности
  • Е
    Елена
    18 июня 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Экскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекрасная подача. И исконная древность, французский шик, понимание новейшей истории - все это, благодаря Алексу, легло прямо в душу. Экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую.
    Экскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекраснаяЭкскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекраснаяЭкскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекраснаяЭкскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекраснаяЭкскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекраснаяЭкскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекраснаяЭкскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекраснаяЭкскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекраснаяЭкскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекраснаяЭкскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекрасная
  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Отличная экскурсия, много интересных фактов про Касабланку и Марокко в целом. Были в городе первый раз, очень понравилось, особенно мечеть
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    Хасана 2. Обычаи в стране отличаются от наших, поэтому гид нужен и полезен. С Хишамом скучно не будет. На все вопросы по городу и стране отвечает и приходит на помощь. Готовьте вопросы)

  • О
    Оксана
    22 мая 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек. Было много информации, красивых фото. Продегустировали сладости, чай,
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    кофе. Прогулялись по древним улочкам с рассказами о стране и культурных особенностям. Посетили много мест, которые раскрывают национальные особенности и калорит Касабланки и Вообще Марокко.

    Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек
  • К
    Кирилл
    21 мая 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Все было отлично. Гид поразил своей информативностью, отлично составленный маршрут, колоритный город и вкусная местная кухня удивила. Обязательно рекомендую этого гида.
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе по мотивам фильма «Касабланка», старый город, рынок, опробовали морские продукты на рынке и традиционный чай. Прекрасно!подойдет для тех, кто приезжает первый раз в Касабланку)
    Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На выходные»

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  1. Касабланка: перекрёсток времён
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  3. Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в июле 2024
Сейчас в Касабланке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 275 до 360. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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