1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
€275 за всё до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
Начало: У мечети Хассана II
от €320 за всё до 4 чел.
5 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
12 июля в 10:30
16 июля в 10:30
€360 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей1 июля 2024Алекс - прекрасный рассказчик, знает глубоко историю страны и Касабланки. Зажигательно подает огромный материал! И еще и фотографирует! И еще
- ССергей24 июня 2024Потрясающая, необычная, интересная, увлекающая, насыщенная Касабланка в исполнении виртуоза слова и удержания внимания - Алекса! Рекомендую всем! Сам опытный путешественник
- ААлена21 июня 2024Это потрясающая экскурсия! Очень много гуляли, Алексей рассказал всю историю от формирования города до современности Очень рекомендую Даже местные жители знают гида и сказали нам, что мы сделали правильный выбор! Мы остались в восторге
- ЕЕлена18 июня 2024Экскурсия превзошла все мои ожидания, хоть я и очень искушенный турист) Потрясающая глубина владения материалом, прекрасная подача. И исконная древность, французский шик, понимание новейшей истории - все это, благодаря Алексу, легло прямо в душу. Экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена13 июня 2024Отличная экскурсия, много интересных фактов про Касабланку и Марокко в целом. Были в городе первый раз, очень понравилось, особенно мечеть
- ООксана22 мая 2024Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек. Было много информации, красивых фото. Продегустировали сладости, чай,
- ККирилл21 мая 2024Все было отлично. Гид поразил своей информативностью, отлично составленный маршрут, колоритный город и вкусная местная кухня удивила. Обязательно рекомендую этого гида.
- ММарина11 мая 2024Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе по мотивам фильма «Касабланка», старый город, рынок, опробовали морские продукты на рынке и традиционный чай. Прекрасно!подойдет для тех, кто приезжает первый раз в Касабланку)
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Касабланке в июле 2024
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