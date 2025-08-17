Мои заказы

Экскурсии Касабланки об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Касабланке на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€275 за всё до 2 чел.
Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Французский стиль на африканском побережье
Погрузитесь в колониальную атмосферу Касабланки, любуясь ар-деко виллами и узнавая о шпионском прошлом города. Это путешествие в историю и архитектуру
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
€250 за всё до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
$250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    17 августа 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Заказали экскурсию по Касабланке у Алекса, и не ошиблись. Это действительно профессионал своего дела!

    Экскурсия прошла на самом высшем уровне от
    читать дальше

    начала, и до конца:
    Алекс приехал за нами в отель, рассказывал с огромными интересом и харизматичностью, начиная с истории Касабланки. У Алекса горят глаза, когда он рассказывает про каждую достопримечательность, и этим чувством он зарядил и нас: церкви, мечети, ковры, королевское печенье, и другие достопримечательности. А главное - за его безумно интересным рассказом время пролетело незаметно.
    Каждая достопримечательность открылась для нас с абсолютно другой стороны.

    Маршрут осмотра достопримечательностей был скорректирован Алексом с учётом наших пожеланий, за что ему огромная благодарность.
    После экскурсии Алекс отвёз нас до отеля, что было для нас очень важно.

    Мы остались очень довольны, и по-моему, это лучший гид.
    Обязательно рекомендую!

  • А
    Анна
    25 июля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Спасибо Алексу большое за интересную и познавательную экскурсию. Понравилась очень как маме, так и дочке (подросток 13 лет). Изучили все
    читать дальше

    аспекты жизни Касабланки (от рынка до мечети). Увидели много интересных мест в городе и вкусно поели. Экскурсия продлилась раза в три дольше чем планировалась. Очень всем рекомендую!

  • С
    Семен
    21 июля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Супер гид и супер экскурсия - это 100 процентное погружение в культуру и историю города. Всем рекомендую!
  • Л
    Людмила
    7 июля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Особая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания и любовь к этой удивительной
    читать дальше

    стране сделали экскурсию по городу(более 7 часов, вместо заявленных 3-х!) поистине волшебной. Умение Алекса интересно рассказывать, показывать скрытые уголки и делиться секретами местных традиций сделало нашу прогулку особенной. Мы узнали так много о культуре, истории и традициях Марокко, а увлекательные рассказы гида оставили в наших сердцах теплые воспоминания.

    Особая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания иОсобая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания иОсобая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания иОсобая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания иОсобая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания иОсобая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания иОсобая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания иОсобая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания иОсобая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания иОсобая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания и
  • М
    Марина
    6 июля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Это было захватывающе интересно и позитивно! Слова не способны передать, насколько Алекс перевернул наше впечатление о Касабланке. Эскурсия превратилась в
    читать дальше

    прогулку со знающим другом, нам рассказали детали истории города и всего Марокко, мы научились писать наши имена по-арабски бамбуковым пером. Алекс - супер позитивный и внимательный, мы были с дочкой 12 лет, и она запомнила многое из рассказа. Действительно, Касабланка- смесь разного прошлого, город с древней историей - мы бы не поняли до конца ее красоту и атмосферу без Алекса. Берите экскурсию в самые первые дни своего пребывания, вы будете очарованы!! Спасибо огромное надежному и знающему Алексу!

  • И
    Ирина
    6 июля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Замечательный гид, который провел шикарную экскурсию по Касабланке 04 июля 2025 года! Подача и повествование завораживает, прекрасное знание города. Отличное
    читать дальше

    общение до и во время экскурсии. Все четко, грамотно и невероятно обаятельно. Рекомендуем гида от души! и с огромной признательностью за время и знания о городе, которые получили.

  • Н
    Наталья
    23 июня 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Потрясающий гид!!! Алекс показал исторические места Касабланки, а также не туристические тропы города. Обедали в самом вкусном месте города, где
    читать дальше

    подают утренний улов морепродуктов. Были в историческом доме, увидели быт горожан, а также где жили мировые звезды. Рекомендую прекрасного гида и человека, который влюбил нас в Касабланку.

    Потрясающий гид!!! Алекс показал исторические места Касабланки, а также не туристические тропы города. Обедали в самом
  • А
    Алексей
    9 июня 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Ходили на экскурсию с Трипстер, и это было просто замечательно! Гид Алексей оказался настоящим профессионалом — увлечённым, знающим и открытым
    читать дальше

    к общению. Рассказ построен логично, интересно, с юмором, при этом очень познавательно. Спасибо за живую атмосферу, внимание ко всем вопросам и индивидуальный подход. Маршрут продуман идеально — и время, и места подобраны так, что усталости не чувствовать, но оставить море впечатлений. Однозначно рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет открыть город с новой, глубокой стороны!
    Экскурсия по Касабланке превзошла все ожидания! Благодаря нашему замечательному гиду мы познакомились не только с известными достопримечательностями, такими как величественная мечеть Хасана II и атмосферные улицы старой Медины, но и ощутили настоящий колорит жизни марокканцев.
    Особенно понравились рассказы о культурных традициях Марокко, рекомендации лучших кафе с ароматным чаем и аутентичной кухней, а также интересные детали о местной архитектуре и истории. Благодаря гиду город открылся с совершенно новой стороны: ярко, вкусно, увлекательно.
    Экскурсия была организована идеально — комфортный темп, четкая структура, внимание ко всем участникам группы. Очень рекомендую всем, кто хочет по-настоящему ощутить атмосферу Касабланки и Марокко!
    Алексей и Ирина

  • О
    Ольга
    28 мая 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Огромное спасибо Алексею! Очень Крутая экскурсия! Очень много интересной информации. Большое спасибо!!
  • А
    Анна
    16 мая 2025
    Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке
    Замечательная прогулка, Гульнара адаптировала программу под наш запрос, все было прекрасно!
  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Огромное спасибо Алексу за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Особенно впечатлил формат — театрализованный рассказ и элементы квеста сделали всё живым и увлекательным. Ребёнок в полном восторге! Отличная организация и подход.
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Здравствуйте!
    Алекс- чудесный экскурсовод: общительный, открытый, исключительно деликатный и весёлый. Подача материала очень лёгкая.
    Он выдаёт огромный объём информации и показывает очень
    читать дальше

    необычные места. Нам не хватило времени. Успели погулять по французскому кварталу и побывали в старой Медине. Поэтому планируйте и обсуждайте с гидом маршрут заранее, если у вас есть обязательные к посещению места. Впечатления от экскурсии самые положительные. Алекс помог заранее забронировать ресторан для нашего события. Ответил на все наши вопросы. Рекомендую! 🥰

    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • М
    Марина
    27 апреля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Было очень увлекательно и интересно! Алекс очень увлечен своей работой и это видно с первых минут! все было интересно и необычно в хорошем смысле)))мы часто берем индивидуальные экскурсии, есть с чем сравнить!
  • В
    Вадим
    23 апреля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Алекс настоящий профессионал! Если вы ищете человека, который знает свое дело, знает местных жителей, знает потрясающие секретные места - то вы по адресу! Благодарим, Алекс, за прекрасно проведенное время!
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Спасибо Алексу за замечательную экскурсию и множество интересных историй о Касабланке, ее истории и обитателях ❤️
  • А
    Алексей
    21 марта 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Мастер своего дела. Лучший гид из всех кого я встречал.
  • А
    Антон
    18 марта 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Алексей необыкновенно интересный человек. Получили огромное удовольствие от увлекательнейшей экскурсии. Мы как будто погрузились в прошлое, а в конце было
    читать дальше

    ощущение, что вынырнули в настоящее время. Всем очень рекомендую. Но учитывайте, чтобы испытать полные ощущения, надо располагать временем не меньше часов четырех именно для прогулки.

  • А
    Александр
    7 марта 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Понравилось абсолютно все, информация которой поделился Алекс произвела Вау-эффект, без гида за такое короткое время узнать так много о городе
    читать дальше

    Anfa, а также о появлении названия Casablanca было бы нереально. Количество информации от Алекса просто потрясло, человек увлечен историей, изучает ее до деталей и готов делиться с туристами. Маршрут очень интересный, позволяет увидеть ту часть Касабланки в которой сохранился весь колорит и быт жителей, со всеми особенностями исламского мира. Алекс уделил нам больше времени чем было заявлено организаторами, и каждая минута общения добавила нам знаний о замечательных и ярких вехах в развитии города! Довольны на все 200%% Алексу желаем новых яркий и познавательных открытий и интересный проектов!

    Понравилось абсолютно все, информация которой поделился Алекс произвела Вау-эффект, без гида за такое короткое время узнатьПонравилось абсолютно все, информация которой поделился Алекс произвела Вау-эффект, без гида за такое короткое время узнатьПонравилось абсолютно все, информация которой поделился Алекс произвела Вау-эффект, без гида за такое короткое время узнатьПонравилось абсолютно все, информация которой поделился Алекс произвела Вау-эффект, без гида за такое короткое время узнатьПонравилось абсолютно все, информация которой поделился Алекс произвела Вау-эффект, без гида за такое короткое время узнатьПонравилось абсолютно все, информация которой поделился Алекс произвела Вау-эффект, без гида за такое короткое время узнатьПонравилось абсолютно все, информация которой поделился Алекс произвела Вау-эффект, без гида за такое короткое время узнатьПонравилось абсолютно все, информация которой поделился Алекс произвела Вау-эффект, без гида за такое короткое время узнать
  • Е
    Екатерина
    24 февраля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Все очень понравилось!!! Очень рекомендую, лучший гид в Касабланке!!!!
  • A
    Anna
    21 февраля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Одна из самых лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать. Алексей смог заинтересовать даже моего ребенка. Информация преподнесена в понятном формате. Мы гуляли почти 4.5 часа, поужинали на рынке, поели морских деликатесов, попили чай, посетили ремесленные мастерские и рынок.
    Одна из самых лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать. Алексей смог заинтересовать даже моего ребенкаОдна из самых лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать. Алексей смог заинтересовать даже моего ребенкаОдна из самых лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать. Алексей смог заинтересовать даже моего ребенкаОдна из самых лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать. Алексей смог заинтересовать даже моего ребенкаОдна из самых лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать. Алексей смог заинтересовать даже моего ребенкаОдна из самых лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать. Алексей смог заинтересовать даже моего ребенка

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Касабланка: перекрёсток времён
  2. Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке
  3. Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в сентябре 2025
Сейчас в Касабланке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 275. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 68 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь