Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€275 за всё до 2 чел.
Французский стиль на африканском побережье
Погрузитесь в колониальную атмосферу Касабланки, любуясь ар-деко виллами и узнавая о шпионском прошлом города. Это путешествие в историю и архитектуру
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
€250 за всё до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
$250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей17 августа 2025Заказали экскурсию по Касабланке у Алекса, и не ошиблись. Это действительно профессионал своего дела!
Экскурсия прошла на самом высшем уровне от
- ААнна25 июля 2025Спасибо Алексу большое за интересную и познавательную экскурсию. Понравилась очень как маме, так и дочке (подросток 13 лет). Изучили все
- ССемен21 июля 2025Супер гид и супер экскурсия - это 100 процентное погружение в культуру и историю города. Всем рекомендую!
- ЛЛюдмила7 июля 2025Особая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания и любовь к этой удивительной
- ММарина6 июля 2025Это было захватывающе интересно и позитивно! Слова не способны передать, насколько Алекс перевернул наше впечатление о Касабланке. Эскурсия превратилась в
- ИИрина6 июля 2025Замечательный гид, который провел шикарную экскурсию по Касабланке 04 июля 2025 года! Подача и повествование завораживает, прекрасное знание города. Отличное
- ННаталья23 июня 2025Потрясающий гид!!! Алекс показал исторические места Касабланки, а также не туристические тропы города. Обедали в самом вкусном месте города, где
- ААлексей9 июня 2025Ходили на экскурсию с Трипстер, и это было просто замечательно! Гид Алексей оказался настоящим профессионалом — увлечённым, знающим и открытым
- ООльга28 мая 2025Огромное спасибо Алексею! Очень Крутая экскурсия! Очень много интересной информации. Большое спасибо!!
- ААнна16 мая 2025Замечательная прогулка, Гульнара адаптировала программу под наш запрос, все было прекрасно!
- ААнастасия13 мая 2025Огромное спасибо Алексу за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Особенно впечатлил формат — театрализованный рассказ и элементы квеста сделали всё живым и увлекательным. Ребёнок в полном восторге! Отличная организация и подход.
- ЕЕкатерина2 мая 2025Здравствуйте!
Алекс- чудесный экскурсовод: общительный, открытый, исключительно деликатный и весёлый. Подача материала очень лёгкая.
Он выдаёт огромный объём информации и показывает очень
- ММарина27 апреля 2025Было очень увлекательно и интересно! Алекс очень увлечен своей работой и это видно с первых минут! все было интересно и необычно в хорошем смысле)))мы часто берем индивидуальные экскурсии, есть с чем сравнить!
- ВВадим23 апреля 2025Алекс настоящий профессионал! Если вы ищете человека, который знает свое дело, знает местных жителей, знает потрясающие секретные места - то вы по адресу! Благодарим, Алекс, за прекрасно проведенное время!
- ЕЕкатерина19 апреля 2025Спасибо Алексу за замечательную экскурсию и множество интересных историй о Касабланке, ее истории и обитателях ❤️
- ААлексей21 марта 2025Мастер своего дела. Лучший гид из всех кого я встречал.
- ААнтон18 марта 2025Алексей необыкновенно интересный человек. Получили огромное удовольствие от увлекательнейшей экскурсии. Мы как будто погрузились в прошлое, а в конце было
- ААлександр7 марта 2025Понравилось абсолютно все, информация которой поделился Алекс произвела Вау-эффект, без гида за такое короткое время узнать так много о городе
- ЕЕкатерина24 февраля 2025Все очень понравилось!!! Очень рекомендую, лучший гид в Касабланке!!!!
- AAnna21 февраля 2025Одна из самых лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать. Алексей смог заинтересовать даже моего ребенка. Информация преподнесена в понятном формате. Мы гуляли почти 4.5 часа, поужинали на рынке, поели морских деликатесов, попили чай, посетили ремесленные мастерские и рынок.
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в сентябре 2025
Сейчас в Касабланке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 275. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
