читать дальше

начала, и до конца:

Алекс приехал за нами в отель, рассказывал с огромными интересом и харизматичностью, начиная с истории Касабланки. У Алекса горят глаза, когда он рассказывает про каждую достопримечательность, и этим чувством он зарядил и нас: церкви, мечети, ковры, королевское печенье, и другие достопримечательности. А главное - за его безумно интересным рассказом время пролетело незаметно.

Каждая достопримечательность открылась для нас с абсолютно другой стороны.



Маршрут осмотра достопримечательностей был скорректирован Алексом с учётом наших пожеланий, за что ему огромная благодарность.

После экскурсии Алекс отвёз нас до отеля, что было для нас очень важно.



Мы остались очень довольны, и по-моему, это лучший гид.

Обязательно рекомендую!