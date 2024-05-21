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Рассказывает так, что хочется слушать и слушать! Открыла нам всю красоту Марокко и особенно прекрасной Касабланки! Мария провела не только замечательную экскурсию по Касабланке, но еще и помогла заселиться в отель! Мария является гидом, который умеет приподнести историю, дух и традицию. Я первый раз в жизни получил кайф от количества информации, которую рассказывает гид, и если снова вернусь туда, обязательно буду обращаться к Марии. Понравилось все: прогулка, история, покупка подарков, много смеха и развлечения. и торгуется она - как будто себе покупает!