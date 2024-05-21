Пешие экскурсии-прогулки в Касабланке с экскурсоводом

Найдено 2 экскурсии в категории «Пешеходные» в Касабланке на русском языке, цены от €275. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Касабланка: перекрёсток времён
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
275 за всё до 2 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Касабланка: прогулка сквозь время
Окунуться в марокканский колорит и узнать, как изменился город всего за 100 лет
Начало: У мечети Хассана II
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
от 320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    21 мая 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Все было отлично. Гид поразил своей информативностью, отлично составленный маршрут, колоритный город и вкусная местная кухня удивила. Обязательно рекомендую этого гида.
  • В
    Вадим
    17 мая 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Это действительно авторская программа. ГИД - Молодец!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Очень интересная экскурсия и очень увлеченный гид, всё очень понравилось
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе по мотивам фильма «Касабланка», старый город, рынок, опробовали морские продукты на рынке и традиционный чай. Прекрасно!подойдет для тех, кто приезжает первый раз в Касабланку)
    Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе
  • S
    Stepan
    24 апреля 2024
    Эта необычная Касабланка
    Все прошло отлично, рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    9 марта 2024
    Эта необычная Касабланка
    Замечательная экскурсия всем советую
  • Н
    Надежда
    13 февраля 2024
    Эта необычная Касабланка
    Все прекрасно! Марии отдельное спасибо! Отличный неравнодушный, адекватный и душевный гид Мария. Показала нам такую Касабланку, в которую хочется вернуться! Потрясающий гид!
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    Рассказывает так, что хочется слушать и слушать! Открыла нам всю красоту Марокко и особенно прекрасной Касабланки! Мария провела не только замечательную экскурсию по Касабланке, но еще и помогла заселиться в отель! Мария является гидом, который умеет приподнести историю, дух и традицию. Я первый раз в жизни получил кайф от количества информации, которую рассказывает гид, и если снова вернусь туда, обязательно буду обращаться к Марии. Понравилось все: прогулка, история, покупка подарков, много смеха и развлечения. и торгуется она - как будто себе покупает!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Пешеходные»

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  1. Касабланка: перекрёсток времён
  2. Касабланка: прогулка сквозь время
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в июне 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Пешеходные" можно забронировать 2 экскурсии от 275 до 320. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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