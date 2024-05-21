1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€275 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Касабланка: прогулка сквозь время
Окунуться в марокканский колорит и узнать, как изменился город всего за 100 лет
Начало: У мечети Хассана II
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
от €320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл21 мая 2024Все было отлично. Гид поразил своей информативностью, отлично составленный маршрут, колоритный город и вкусная местная кухня удивила. Обязательно рекомендую этого гида.
- ВВадим17 мая 2024Это действительно авторская программа. ГИД - Молодец!
- ООльга13 мая 2024Очень интересная экскурсия и очень увлеченный гид, всё очень понравилось
- ММарина11 мая 2024Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе по мотивам фильма «Касабланка», старый город, рынок, опробовали морские продукты на рынке и традиционный чай. Прекрасно!подойдет для тех, кто приезжает первый раз в Касабланку)
- SStepan24 апреля 2024Эта необычная КасабланкаВсе прошло отлично, рекомендую!
- ДДмитрий9 марта 2024Эта необычная КасабланкаЗамечательная экскурсия всем советую
- ННадежда13 февраля 2024Эта необычная КасабланкаВсе прекрасно! Марии отдельное спасибо! Отличный неравнодушный, адекватный и душевный гид Мария. Показала нам такую Касабланку, в которую хочется вернуться! Потрясающий гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Касабланке в июне 2024
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