Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
«Вечером — заселение в уютную гостиницу и отдых»
16 сен в 08:00
25 сен в 08:00
$1360 за человека
1000 и 1 сказка Марокко с фотографом: полёт на шаре, берберское шоу и 2 ночи в Сахаре
Встретить рассвет и закат в пустыне, прокатиться по дюнам на доске и расслабиться в хаммаме
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия вашего рейса
«Вечера будем встречать расслабленно — то в хаммаме у стильного риада, то под звёздным небом среди песков»
2 окт в 12:00
€3050 за билет
Индивидуальный тур по городам Марокко и несколько дней отдыха у океана
Увидеть главные достопримечательности более 6 городов и отдохнуть на курорте Эль-Джадида
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00 (возможно другое время ...
«Осмотрим римские мозаики Волюбилиса, пережившие тысячелетия, а в Марракеше погрузимся в вечернюю магию знаменитой площади Джемаа-эль-Фна»
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
€2727 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Вечерние»
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