Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
€2157 за человека
Восточные сказки, воплощённые в реальности: 1001 впечатление в Марокко с комфортом
Отдохнуть в шатре и хаммаме, покататься на верблюде, узнать, как проходят свадьбы и живут берберы
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
10 апр в 12:00
€2397 за человека
Марокканское приключение в мини-группе: 6 городов, ночь в пустыне, Атлантика и места съёмок
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинских шатрах и посетить красильни Феса
Начало: Касабланка, 13:00
10 апр в 13:00
20 апр в 13:00
€1900 за человека
