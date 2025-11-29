Мои заказы

Корпоративные туры – туры в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «Корпоративные туры» в Касабланке на русском языке, цены от €1900. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
На машине
7 дней
3 отзыва
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
€2157 за человека
Восточные сказки, воплощённые в реальности: 1001 впечатление в Марокко с комфортом
На машине
На верблюдах
12 дней
Отдохнуть в шатре и хаммаме, покататься на верблюде, узнать, как проходят свадьбы и живут берберы
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
10 апр в 12:00
€2397 за человека
Марокканское приключение в мини-группе: 6 городов, ночь в пустыне, Атлантика и места съёмок
На машине
9 дней
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинских шатрах и посетить красильни Феса
Начало: Касабланка, 13:00
10 апр в 13:00
20 апр в 13:00
€1900 за человека

Сколько стоит тур в Касабланке в ноябре 2025
Сейчас в Касабланке в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 1900 до 2397. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
