Вы совершите путешествие из Касабланки в Фес и встретите на этом пути много интересного: древние архитектурные
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованы рейсы авиакомпании Royal Air Maroc: АТ221, Москва (Домодедово) – Касабланка, вылет 29.10.2024 в 07:35, посадка в 11:50; АТ220 Касабланка – Москва (Домодедово), 04.11.2024, вылет в 22:15, посадка в 06:25.
Программа тура по дням
Прибытие в Марокко, приветственный ужин
По прилёте в аэропорт Касабланки — трансфер в Марракеш, размещение в отеле. Вечером на каретах мы поедем в существующий с 17 века аутентичный ресторан, в котором когда-то лакомились восточными деликатесами Уинстон Черчилль и Альфред Хичкок. В окружении интерьеров, словно из сказок Шахерезады, состоится грандиозный ужин с традиционными марокканскими блюдами в сопровождении красочного шоу с фольклорными песнями и танцами живота.
Прогулки по Марракешу
Позавтракаем и отправимся исследовать Марракеш. Вы прогуляетесь в тени деревьев парка Мажорель и других тропических садов, полюбуетесь искусными резьбой и мозаикой, которыми украшен дворец Бахия. Заглянете в гарем, где визирь султана прятал своих жён и наложниц. После обеда в ресторане пройдётесь по площади Джема-эль-Фна и рядам шумного рынка, вдыхая ароматы пряных специй и заглядывая в традиционные лавочки.
Поездка в Эс-Сувейру
После завтрака поедем в порт Эс-Сувейра. Этот атмосферный городок на атлантическом побережье известен с 8 века до н. э. В прошлом он служил перевалочным пунктом для караванов и убежищем для морских пиратов, а в наши дни был местом съёмок некоторых сцен сериала «Игра престолов».
По пути будет несколько остановок, чтобы вы смогли полюбоваться пейзажами и поближе рассмотреть смешных коз, которые любят взбираться на ветки аргановых деревьев. Затем вы погуляете по колоритным улочкам Эс-Сувейры, пообедаете на берегу океана свежими морепродуктами и мороженым, а к вечеру вернётесь в Марракеш.
Из Касабланки в Бумальне
Позавтракаем и отправимся навстречу приключениям. На нашем пути встретится самый высокий в Марокко горный перевал и город Варзазат. Здесь размещена одна из крупнейших в мире киностудий, снявшая фильмы «Гладиатор», «Александр», «Начало» и другие голливудские блокбастеры. Перед обедом вы исследуете охраняемый ЮНЕСКО ксар Айт-Бен-Хадду — укреплённый город-крепость с жилищами из красно-коричневой глины.
Дальнейший маршрут будет пролегать по дороге тысячи касб — живописной трассе, петляющей по ущелью среди песков, пышных оазисов и атмосферных восточных деревушек. Вы изучите поселение Келаа М’Гуна в Розовой долине, увидите гряды величественных скал и зеленеющие сады. Вечером мы доберёмся в Бумальне, разместимся в отеле и поужинаем.
Джипинг по ущелью и пустыне, ночь в Сахаре
Утром позавтракаем, освободим номера и продолжим путешествие, передвигаясь на джипах в окружении впечатляющих пейзажей. Вы увидите кочевников, которые спускаются с гор, чтобы пасти коз, баранов и верблюдов. Полюбуетесь головокружительными ландшафтами ущелья Тодра и пообедаете вблизи 250-метровых отвесных скал, обступивших русло реки.
Продолжим путь по грунтовой дороге, извивающейся по пустыне Сахара. Нашей конечной точкой сегодня будет деревня берберов: окружённый оранжевыми песчаными дюнами лагерь с шатрами и всеми удобствами. Вечером нас ждут ужин, шоу туарегов, которых называют синими людьми, завораживающие ритмы музыки и мириады сияющих звёзд.
Переезд в Фес
Сегодня нам предстоит долгий переезд, поэтому встанем пораньше. По пути сделаем несколько остановок, пообедаем, увидим парк обезьян. К вечеру прибудем в Фес, заселимся в номера и поужинаем.
Променад по Фесу, возвращение домой
Первую половину дня посвятим древнему Фесу, старейшему из четырёх имперских городов Марокко. Вы погуляете по узким извилистым улицам, встретите множество архитектурных и религиозных памятников, увидите знаменитые кожевенные красильни. Завершится это приключение мастер-классом по гончарному делу.
После обеда — трансфер в Касабланку. Рекомендуемый обратный рейс запланирован поздним вечером.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|В 2-местном номере
|€2275
|В 3-местном номере
|€2264
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Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты, экскурсии, шоу и мастер-класс по программе
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Касабланку и обратно
- Стоимость тура указана за одного человека при 2-местном размещении взрослого с ребёнком любого возраста. Стоимость тура при 3-местном размещении двух взрослых с ребёнком составляет €2264 с человека