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Восточные сказки Магриба: семейный тур по Марокко, ночь в песках Сахары и мастер-класс

Покататься на карете, познакомиться с туарегами, увидеть коз на деревьях и кожевенные красильни
Проведите осенние каникулы с детьми в колоритном Магрибе — так в арабском языке называется Марокко.

Вы совершите путешествие из Касабланки в Фес и встретите на этом пути много интересного: древние архитектурные
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шедевры, шумные восточные базары, места съёмок голливудских фильмов, природные чудеса.

Ещё больше погрузиться в культуру этой удивительной страны помогут блюда традиционной кухни, фольклорное шоу, мастер-класс по гончарному делу и джипинг вглубь Сахары, где вы переночуете в деревне берберов и познакомитесь с «синими» людьми пустыни.

Восточные сказки Магриба: семейный тур по Марокко, ночь в песках Сахары и мастер-класс
Восточные сказки Магриба: семейный тур по Марокко, ночь в песках Сахары и мастер-класс
Восточные сказки Магриба: семейный тур по Марокко, ночь в песках Сахары и мастер-класс

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованы рейсы авиакомпании Royal Air Maroc: АТ221, Москва (Домодедово) – Касабланка, вылет 29.10.2024 в 07:35, посадка в 11:50; АТ220 Касабланка – Москва (Домодедово), 04.11.2024, вылет в 22:15, посадка в 06:25.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Марокко, приветственный ужин

По прилёте в аэропорт Касабланки — трансфер в Марракеш, размещение в отеле. Вечером на каретах мы поедем в существующий с 17 века аутентичный ресторан, в котором когда-то лакомились восточными деликатесами Уинстон Черчилль и Альфред Хичкок. В окружении интерьеров, словно из сказок Шахерезады, состоится грандиозный ужин с традиционными марокканскими блюдами в сопровождении красочного шоу с фольклорными песнями и танцами живота.

Прибытие в Марокко, приветственный ужинПрибытие в Марокко, приветственный ужинПрибытие в Марокко, приветственный ужинПрибытие в Марокко, приветственный ужинПрибытие в Марокко, приветственный ужинПрибытие в Марокко, приветственный ужинПрибытие в Марокко, приветственный ужинПрибытие в Марокко, приветственный ужин
2 день

Прогулки по Марракешу

Позавтракаем и отправимся исследовать Марракеш. Вы прогуляетесь в тени деревьев парка Мажорель и других тропических садов, полюбуетесь искусными резьбой и мозаикой, которыми украшен дворец Бахия. Заглянете в гарем, где визирь султана прятал своих жён и наложниц. После обеда в ресторане пройдётесь по площади Джема-эль-Фна и рядам шумного рынка, вдыхая ароматы пряных специй и заглядывая в традиционные лавочки.

Прогулки по МарракешуПрогулки по МарракешуПрогулки по МарракешуПрогулки по МарракешуПрогулки по МарракешуПрогулки по МарракешуПрогулки по МарракешуПрогулки по Марракешу
3 день

Поездка в Эс-Сувейру

После завтрака поедем в порт Эс-Сувейра. Этот атмосферный городок на атлантическом побережье известен с 8 века до н. э. В прошлом он служил перевалочным пунктом для караванов и убежищем для морских пиратов, а в наши дни был местом съёмок некоторых сцен сериала «Игра престолов».

По пути будет несколько остановок, чтобы вы смогли полюбоваться пейзажами и поближе рассмотреть смешных коз, которые любят взбираться на ветки аргановых деревьев. Затем вы погуляете по колоритным улочкам Эс-Сувейры, пообедаете на берегу океана свежими морепродуктами и мороженым, а к вечеру вернётесь в Марракеш.

Поездка в Эс-СувейруПоездка в Эс-СувейруПоездка в Эс-СувейруПоездка в Эс-СувейруПоездка в Эс-СувейруПоездка в Эс-СувейруПоездка в Эс-СувейруПоездка в Эс-СувейруПоездка в Эс-СувейруПоездка в Эс-Сувейру
4 день

Из Касабланки в Бумальне

Позавтракаем и отправимся навстречу приключениям. На нашем пути встретится самый высокий в Марокко горный перевал и город Варзазат. Здесь размещена одна из крупнейших в мире киностудий, снявшая фильмы «Гладиатор», «Александр», «Начало» и другие голливудские блокбастеры. Перед обедом вы исследуете охраняемый ЮНЕСКО ксар Айт-Бен-Хадду — укреплённый город-крепость с жилищами из красно-коричневой глины.

Дальнейший маршрут будет пролегать по дороге тысячи касб — живописной трассе, петляющей по ущелью среди песков, пышных оазисов и атмосферных восточных деревушек. Вы изучите поселение Келаа М’Гуна в Розовой долине, увидите гряды величественных скал и зеленеющие сады. Вечером мы доберёмся в Бумальне, разместимся в отеле и поужинаем.

Из Касабланки в БумальнеИз Касабланки в БумальнеИз Касабланки в БумальнеИз Касабланки в БумальнеИз Касабланки в БумальнеИз Касабланки в БумальнеИз Касабланки в БумальнеИз Касабланки в БумальнеИз Касабланки в БумальнеИз Касабланки в БумальнеИз Касабланки в БумальнеИз Касабланки в Бумальне
5 день

Джипинг по ущелью и пустыне, ночь в Сахаре

Утром позавтракаем, освободим номера и продолжим путешествие, передвигаясь на джипах в окружении впечатляющих пейзажей. Вы увидите кочевников, которые спускаются с гор, чтобы пасти коз, баранов и верблюдов. Полюбуетесь головокружительными ландшафтами ущелья Тодра и пообедаете вблизи 250-метровых отвесных скал, обступивших русло реки.

Продолжим путь по грунтовой дороге, извивающейся по пустыне Сахара. Нашей конечной точкой сегодня будет деревня берберов: окружённый оранжевыми песчаными дюнами лагерь с шатрами и всеми удобствами. Вечером нас ждут ужин, шоу туарегов, которых называют синими людьми, завораживающие ритмы музыки и мириады сияющих звёзд.

Джипинг по ущелью и пустыне, ночь в СахареДжипинг по ущелью и пустыне, ночь в Сахаре
6 день

Переезд в Фес

Сегодня нам предстоит долгий переезд, поэтому встанем пораньше. По пути сделаем несколько остановок, пообедаем, увидим парк обезьян. К вечеру прибудем в Фес, заселимся в номера и поужинаем.

Переезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в Фес
7 день

Променад по Фесу, возвращение домой

Первую половину дня посвятим древнему Фесу, старейшему из четырёх имперских городов Марокко. Вы погуляете по узким извилистым улицам, встретите множество архитектурных и религиозных памятников, увидите знаменитые кожевенные красильни. Завершится это приключение мастер-классом по гончарному делу.

После обеда — трансфер в Касабланку. Рекомендуемый обратный рейс запланирован поздним вечером.

Променад по Фесу, возвращение домойПроменад по Фесу, возвращение домойПроменад по Фесу, возвращение домойПроменад по Фесу, возвращение домойПроменад по Фесу, возвращение домойПроменад по Фесу, возвращение домойПроменад по Фесу, возвращение домойПроменад по Фесу, возвращение домойПроменад по Фесу, возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
В 2-местном номере€2275
В 3-местном номере€2264
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты, экскурсии, шоу и мастер-класс по программе
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Касабланку и обратно
  • Стоимость тура указана за одного человека при 2-местном размещении взрослого с ребёнком любого возраста. Стоимость тура при 3-местном размещении двух взрослых с ребёнком составляет €2264 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, полдень
Завершение: Аэропорт Касабланки, поздний вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 36 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
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познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

Тур входит в следующие категории Касабланки

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