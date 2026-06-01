После завтрака поедем в порт Эс-Сувейра. Этот атмосферный городок на атлантическом побережье известен с 8 века до н. э. В прошлом он служил перевалочным пунктом для караванов и убежищем для морских пиратов, а в наши дни был местом съёмок некоторых сцен сериала «Игра престолов».

По пути будет несколько остановок, чтобы вы смогли полюбоваться пейзажами и поближе рассмотреть смешных коз, которые любят взбираться на ветки аргановых деревьев. Затем вы погуляете по колоритным улочкам Эс-Сувейры, пообедаете на берегу океана свежими морепродуктами и мороженым, а к вечеру вернётесь в Марракеш.