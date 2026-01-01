-
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
«Заедем на дегустацию на винодельню, расположенную в самом сердце винодельческого региона Мекнес»
1 мар в 12:00
12 мар в 12:00
$1890
$2100 за человека
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
Погулять по старым мединам и рынкам, полюбоваться дворцами и мечетями, увидеть местный Версаль
Начало: Аэропорт Касабланки, точное время зависит от вашег...
«Пройдём по набережной Корниш — центру ночной жизни с обилием уютных кафе и баров»
31 янв в 11:45
7 фев в 11:45
€2580 за человека
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
«А вечером поучаствуем в мастер-классе по марокканской кухне»
21 фев в 12:00
7 мар в 12:00
€1790 за человека
