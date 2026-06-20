Это насыщенная информацией и красотами поездка, с новым взглядом на остров от влюблённого в Маврикий гида. Главной остановкой будет одно из самых захватывающих чудес острова — лавовый мост Pont Naturel.
Затем
Затем
Описание экскурсии
- Pont Naturel, куда редко возят гиды. Мы проедем через поля сахарного тростника и достигнем берега, где бушующие океанические волны веками вытачивали мост в вулканической скале. Здесь чувствуешь мощь открытого океана и ветер запутывается в волосах. Самые захватывающие кадры получаются именно на Pont Naturel
- Храм Шивы и озеро Ганга Талао. Здесь вы сможете получить благословение и очистить свою карму. А ещё встретите огромное количество обезьян
- Чайные плантации фабрики Bois Cheri. Вас ждут ароматы чайных полей и дегустация чая в живописном месте. По пути мы увидим большие стада яванских оленей
- Водопады Александры. Мы пройдём по эвкалиптовому лесу к нашей первой смотровой площадке с прекрасным видом на водопады
- Блэк-Ривер-Горджес. Вторая смотровая в национальном парке Маврикия, самый большой участок нетронутого человеком тропического леса, где растут эндемичные растения и живут уникальные птицы
- Тайное место для самых лучших кадров — ресторан на территории охотничьего ранчо. Здесь мы сделаем короткую остановку на кофе и небольшую фотосессию
- Парк La Vanilla. Знаменит самым большим питомником гигантских черепах, которые, к слову, очень общительные и шустрые. Здесь же находится единственный на острове питомник нильских крокодилов. Мы посетим уникальный инсектарий с 30 тыс. экземпляров насекомых и растений. А в ресторане «Голодный крокодил» вы сможете попробовать мясо крокодила
Маршрут составляется индивидуально и с учётом расположения отеля (6-7 остановок).
По желанию можно некоторые локации заменить:
- Мыс Гри-Гри и плачущий камень Weeping rock. Самая южная точка острова, с которой открывается вид на бушующий океан. Здесь Маврикий не защищён барьерным рифом, это край земли, дальше только Антарктида. От мыса мы пройдём через густой лес к каменному выступу в форме мужского лица в профиль
- Особняк Эврика с колониальной историей и садом с живописными водопадами у горы Мока
- Старейшая ромовая фабрика St. Aubin — история сахарного тростника, дегустация рома и ванильная плантация
- Кратер потухшего вулкана Тру-о-Серф в городе Флореаль. Потрясающие виды открываются с его вершины, а свежесть и прохлада здешних лесов дает отдохнуть от жаркого морского побережья
Организационные детали
- Путешествие проходит на новом комфортном кроссовере Peugeot 3008 с панорамной крышей, есть детское кресло (до 18 кг). Всегда с собой зонтики, безалкогольные холодные напитки
- В конце программы вы получите небольшой сувенир из Маврикия
Дополнительные расходы:
- Обед в кафе — около 3000 рупий за двоих (по желанию)
- Вход в парк La Vanille — 1000 рупий/взрослый, 650 рупий/ребёнок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 434 туристов
Меня зовут Анна, я гид на этом волшебном острове. С 2022 года я с любовью помогаю гостям открыть для себя Маврикий — его природу, культуру, тайные уголки и самые живописные
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную программу, а ушла все наши индивидуальные предпочтения и по ходу скорректировала маршрут так, чтобы
+4
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Экскурсия была обзорная на 8 часов. это одна из самых лучших экскурсий, которую мы посетили. Анна настоящий экскурсовод- профессионал! мы посетили все значимые места, на любой вопрос можно было получить
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А
Это была одна из лучших экскурсий в нашей (немалой!) туристической жизни. Огромная благодарность Анне. Редкий профессионал, интересный рассказчик, чуткий внимательный человек. За этот потрясающий день мы успели посетить очень много
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И
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или про то, чем живёт остров настоящее время. Все пожелания по маршруту были учтены, мы везде успели без спешки и суеты. Всё чётко, конкретно и размеренно. С радостью отправился бы в ещё один день с Анной.
Огорчает только работа приложения - фото отказываются грузиться абсолютно.
Огорчает только работа приложения - фото отказываются грузиться абсолютно.
+2
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В
Ездили на экскурсию по Маврикию с Анной — остались в полном восторге! Маршрут оказался очень насыщенным и разнообразным: за один день увидели невероятное количество красивых и разных мест☀️ Анна провела
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В продолжении исследования Маврикия вместе с Анной.
Посетили сердце острова и Pont Naturel. Сделали много ярких снимков, много общались и узнали Маврикий еще лучше.
Все прошло потрясающе, особенно повезло с погодой- дождь все время пытался нас настигнуть, но мы были быстрее😁
Посетили сердце острова и Pont Naturel. Сделали много ярких снимков, много общались и узнали Маврикий еще лучше.
Все прошло потрясающе, особенно повезло с погодой- дождь все время пытался нас настигнуть, но мы были быстрее😁
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Входит в следующие категории Порт-Луи
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