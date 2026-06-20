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маршруты. Несколько лет назад моя семья и я искали место для новой жизни — и нашли его здесь, на краю света. Постепенно я узнавала остров, знакомилась с местными традициями, людьми, природой - и теперь с радостью делюсь этим с вами. Мы можем провести вместе один насыщенный день или целую неделю приключений — разные маршруты, экспедиции к китам и дельфинам, полёты над островом, океаническая рыбалка и многое другое. Я помогу подобрать индивидуальную программу, покажу Маврикий с самых красивых и неожиданных сторон, а ещё подскажу, где сделать лучшие кадры на память. Пусть это путешествие станет для вас особенным! Поехали за впечатлениями!