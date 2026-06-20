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Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel

Природный лавовый мост, статуи богов, смотровые площадки, гигантские черепахи и многое другое
Это насыщенная информацией и красотами поездка, с новым взглядом на остров от влюблённого в Маврикий гида. Главной остановкой будет одно из самых захватывающих чудес острова — лавовый мост Pont Naturel.

Затем
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мы отправимся в храмовый комплекс у священного озера Ганга Талао, вдохнём ароматы чайных полей и погрузимся в нетронутый край маврикийских лесов.

А ещё заглянем в гости к самым большим и общительным черепахам и понаблюдаем за нильскими крокодилами.

Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel

Описание экскурсии

  • Pont Naturel, куда редко возят гиды. Мы проедем через поля сахарного тростника и достигнем берега, где бушующие океанические волны веками вытачивали мост в вулканической скале. Здесь чувствуешь мощь открытого океана и ветер запутывается в волосах. Самые захватывающие кадры получаются именно на Pont Naturel
  • Храм Шивы и озеро Ганга Талао. Здесь вы сможете получить благословение и очистить свою карму. А ещё встретите огромное количество обезьян
  • Чайные плантации фабрики Bois Cheri. Вас ждут ароматы чайных полей и дегустация чая в живописном месте. По пути мы увидим большие стада яванских оленей
  • Водопады Александры. Мы пройдём по эвкалиптовому лесу к нашей первой смотровой площадке с прекрасным видом на водопады
  • Блэк-Ривер-Горджес. Вторая смотровая в национальном парке Маврикия, самый большой участок нетронутого человеком тропического леса, где растут эндемичные растения и живут уникальные птицы
  • Тайное место для самых лучших кадров — ресторан на территории охотничьего ранчо. Здесь мы сделаем короткую остановку на кофе и небольшую фотосессию
  • Парк La Vanilla. Знаменит самым большим питомником гигантских черепах, которые, к слову, очень общительные и шустрые. Здесь же находится единственный на острове питомник нильских крокодилов. Мы посетим уникальный инсектарий с 30 тыс. экземпляров насекомых и растений. А в ресторане «Голодный крокодил» вы сможете попробовать мясо крокодила

Маршрут составляется индивидуально и с учётом расположения отеля (6-7 остановок).

По желанию можно некоторые локации заменить:

  • Мыс Гри-Гри и плачущий камень Weeping rock. Самая южная точка острова, с которой открывается вид на бушующий океан. Здесь Маврикий не защищён барьерным рифом, это край земли, дальше только Антарктида. От мыса мы пройдём через густой лес к каменному выступу в форме мужского лица в профиль
  • Особняк Эврика с колониальной историей и садом с живописными водопадами у горы Мока
  • Старейшая ромовая фабрика St. Aubin — история сахарного тростника, дегустация рома и ванильная плантация
  • Кратер потухшего вулкана Тру-о-Серф в городе Флореаль. Потрясающие виды открываются с его вершины, а свежесть и прохлада здешних лесов дает отдохнуть от жаркого морского побережья

Организационные детали

  • Путешествие проходит на новом комфортном кроссовере Peugeot 3008 с панорамной крышей, есть детское кресло (до 18 кг). Всегда с собой зонтики, безалкогольные холодные напитки
  • В конце программы вы получите небольшой сувенир из Маврикия

Дополнительные расходы:

  • Обед в кафе — около 3000 рупий за двоих (по желанию)
  • Вход в парк La Vanille — 1000 рупий/взрослый, 650 рупий/ребёнок

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 434 туристов
Меня зовут Анна, я гид на этом волшебном острове. С 2022 года я с любовью помогаю гостям открыть для себя Маврикий — его природу, культуру, тайные уголки и самые живописные
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маршруты. Несколько лет назад моя семья и я искали место для новой жизни — и нашли его здесь, на краю света. Постепенно я узнавала остров, знакомилась с местными традициями, людьми, природой - и теперь с радостью делюсь этим с вами. Мы можем провести вместе один насыщенный день или целую неделю приключений — разные маршруты, экспедиции к китам и дельфинам, полёты над островом, океаническая рыбалка и многое другое. Я помогу подобрать индивидуальную программу, покажу Маврикий с самых красивых и неожиданных сторон, а ещё подскажу, где сделать лучшие кадры на память. Пусть это путешествие станет для вас особенным! Поехали за впечатлениями!

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную программу, а ушла все наши индивидуальные предпочтения и по ходу скорректировала маршрут так, чтобы
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нам было максимально комфортно и интересно!
Анна дала отличные рекомендации о том, какие ещё места стоит посетить на острове — благодаря её советам наш отпуск стал ещё ярче. Неожиданным и очень приятным сюрпризом стали подарочки в конце экскурсии — такой жест оставил самые тёплые воспоминания.
Отдельно хочу отметить её фотографические навыки: фото получились просто фантастическими! Теперь у нас есть потрясающие кадры на память о Маврикии. Однозначно рекомендую экскурсии с Анной — вы не пожалеете!

Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную+4
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Маврикию! Спасибо огромное Анне! Она не просто провела стандартную
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Лариса
Экскурсия была обзорная на 8 часов. это одна из самых лучших экскурсий, которую мы посетили. Анна настоящий экскурсовод- профессионал! мы посетили все значимые места, на любой вопрос можно было получить
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ответ, будь то исторический или о современности. Анна скорректировала наш маршрут согласно нашим пожеланиям, а так же предложила помощь в организации экскурсий по тем локациям, которые можно еще посетить. Рекомендую данную экскурсию и особенно экскурсовода!!!

Экскурсия была обзорная на 8 часов. это одна из самых лучших экскурсий, которую мы посетили. Анна
Экскурсия была обзорная на 8 часов. это одна из самых лучших экскурсий, которую мы посетили. Анна
Экскурсия была обзорная на 8 часов. это одна из самых лучших экскурсий, которую мы посетили. Анна
Экскурсия была обзорная на 8 часов. это одна из самых лучших экскурсий, которую мы посетили. Анна
Экскурсия была обзорная на 8 часов. это одна из самых лучших экскурсий, которую мы посетили. Анна
Экскурсия была обзорная на 8 часов. это одна из самых лучших экскурсий, которую мы посетили. Анна
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А
Это была одна из лучших экскурсий в нашей (немалой!) туристической жизни. Огромная благодарность Анне. Редкий профессионал, интересный рассказчик, чуткий внимательный человек. За этот потрясающий день мы успели посетить очень много
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интереснейших локаций, сделали фантастические снимки, и в этом также помогла Анна. Нужные, а не бессмысленные как сведения-факты, так и сувениры и покупки, бесценные советы и истории. Мы запомним Маврикий, Анну и этот день навсегда! Однозначно рекомендуем именно этого гида.

Это была одна из лучших экскурсий в нашей (немалой!) туристической жизни. Огромная благодарность Анне. Редкий профессионал,
Это была одна из лучших экскурсий в нашей (немалой!) туристической жизни. Огромная благодарность Анне. Редкий профессионал,
Это была одна из лучших экскурсий в нашей (немалой!) туристической жизни. Огромная благодарность Анне. Редкий профессионал,
Это была одна из лучших экскурсий в нашей (немалой!) туристической жизни. Огромная благодарность Анне. Редкий профессионал,
Это была одна из лучших экскурсий в нашей (немалой!) туристической жизни. Огромная благодарность Анне. Редкий профессионал,
Это была одна из лучших экскурсий в нашей (немалой!) туристической жизни. Огромная благодарность Анне. Редкий профессионал,
Это была одна из лучших экскурсий в нашей (немалой!) туристической жизни. Огромная благодарность Анне. Редкий профессионал,
Это была одна из лучших экскурсий в нашей (немалой!) туристической жизни. Огромная благодарность Анне. Редкий профессионал,
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И
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или про то, чем живёт остров настоящее время. Все пожелания по маршруту были учтены, мы везде успели без спешки и суеты. Всё чётко, конкретно и размеренно. С радостью отправился бы в ещё один день с Анной.

Огорчает только работа приложения - фото отказываются грузиться абсолютно.
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или+2
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или
Это было восхитительное путешествие по Маврикию. Анна буквально нон-стоп рассказывала историю мест, куда мы направляемся, или
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В
Ездили на экскурсию по Маврикию с Анной — остались в полном восторге! Маршрут оказался очень насыщенным и разнообразным: за один день увидели невероятное количество красивых и разных мест☀️ Анна провела
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экскурсию очень легко и увлекательно, без перегруза, но при этом с большим количеством интересной информации. Плюс дала много полезных рекомендаций по острову — куда ещё съездить, где поесть, что привезти с собой и много другое.
Всё было отлично организовано, комфортно и с душой. Спасибо большое за такой яркий и запоминающийся день! 🫶🏻

Ездили на экскурсию по Маврикию с Анной — остались в полном восторге! Маршрут оказался очень насыщенным
Ездили на экскурсию по Маврикию с Анной — остались в полном восторге! Маршрут оказался очень насыщенным
Ездили на экскурсию по Маврикию с Анной — остались в полном восторге! Маршрут оказался очень насыщенным
Ездили на экскурсию по Маврикию с Анной — остались в полном восторге! Маршрут оказался очень насыщенным
Ездили на экскурсию по Маврикию с Анной — остались в полном восторге! Маршрут оказался очень насыщенным
Ездили на экскурсию по Маврикию с Анной — остались в полном восторге! Маршрут оказался очень насыщенным
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Дмитрий
В продолжении исследования Маврикия вместе с Анной.

Посетили сердце острова и Pont Naturel. Сделали много ярких снимков, много общались и узнали Маврикий еще лучше.

Все прошло потрясающе, особенно повезло с погодой- дождь все время пытался нас настигнуть, но мы были быстрее😁
В продолжении исследования Маврикия вместе с Анной.
В продолжении исследования Маврикия вместе с Анной.
В продолжении исследования Маврикия вместе с Анной.
В продолжении исследования Маврикия вместе с Анной.
В продолжении исследования Маврикия вместе с Анной.
В продолжении исследования Маврикия вместе с Анной.
В продолжении исследования Маврикия вместе с Анной.
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