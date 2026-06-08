Юг Маврикия — место, где понимаешь, что открытки не врут, но всё равно не отражают реальность. Вас ждут скалы, океан, смотровые площадки и дикие уголки острова. А ещё парк, где можно увидеть гигантских черепах, крокодилов и лемуров вблизи. Мы поговорим о природе, культуре и как на острове переплелись индийские, африканские, европейские и креольские традиции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €366 за экскурсию

Ваш гид в Порт-Луи

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:00–10:00 — водопад Шамарель и Семицветные земли. Вы увидите, как потоки воды срываются со скал среди густых джунглей, а затем посмотрите на знаменитые разноцветные дюны, которые стали символом Маврикия

10:25–10:40 — ущелье Блэк Ривер Горджес. Смотровая площадка с видом на тропические леса, горные хребты и долину. Короткая остановка для впечатляющих кадров

11:00–12:00 — озеро Гран-Бассен. Священное озеро, индуистские храмы и особая атмосфера спокойствия среди гор и зелени

12:30–13:30 — парк «Ла Ваниль». Здесь ждут крокодилы, гигантские черепахи, которых можно кормить с рук, лемуры и знакомство с удивительной природой Маврикия

13:45–14:15 — мыс Гри-Гри. Место, где огромные волны разбиваются о скалы южного побережья — впечатляющий пейзаж острова

14:45–15:00 — смотровая площадка Маконде. Живописная дорога над океаном и один из самых красивых видов на побережье

15:00–16:00 — возвращение в отель

Организационные детали