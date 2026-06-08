Дорога на юг: самый живописный Маврикий (из Порт-Луи)
Водопад Шамарель, ущелье Блэк Ривер Горджес, озеро Гран-Бассен, мыс Гри-Гри и парк «Ла Ваниль»
Юг Маврикия — место, где понимаешь, что открытки не врут, но всё равно не отражают реальность. Вас ждут скалы, океан, смотровые площадки и дикие уголки острова. А ещё парк, где можно увидеть гигантских черепах, крокодилов и лемуров вблизи.
Мы поговорим о природе, культуре и как на острове переплелись индийские, африканские, европейские и креольские традиции.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:00–10:00 — водопад Шамарель и Семицветные земли. Вы увидите, как потоки воды срываются со скал среди густых джунглей, а затем посмотрите на знаменитые разноцветные дюны, которые стали символом Маврикия
10:25–10:40 — ущелье Блэк Ривер Горджес. Смотровая площадка с видом на тропические леса, горные хребты и долину. Короткая остановка для впечатляющих кадров
11:00–12:00 — озеро Гран-Бассен. Священное озеро, индуистские храмы и особая атмосфера спокойствия среди гор и зелени
12:30–13:30 — парк «Ла Ваниль». Здесь ждут крокодилы, гигантские черепахи, которых можно кормить с рук, лемуры и знакомство с удивительной природой Маврикия
13:45–14:15 — мыс Гри-Гри. Место, где огромные волны разбиваются о скалы южного побережья — впечатляющий пейзаж острова
14:45–15:00 — смотровая площадка Маконде. Живописная дорога над океаном и один из самых красивых видов на побережье
15:00–16:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на Toyota Prius 2010 года. Детских кресел — нет, есть зонтики, плащи на случай переменчивой погоды и питьевая вода
Дополнительно оплачиваются: — вход в парк Ла Ваниль: 1000 рупий (~ €18,5) — взрослые, 685 рупий (~ €12,5) — дети от 3 до 12 лет — билет в Семицветные земли: 750 рупий (~ €14) за чел. — обед: 500 рупий (~ €9) за чел.
Маршрут не требует специальной физической подготовки, однако в некоторых местах будут короткие прогулки и лестницы к смотровым площадкам
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу на Маврикии с 2023 года и хорошо изучил этот остров. Я объездил почти всё — от популярных пляжей до тихих мест, куда редко добираются туристы. Знаю, где самый читать дальшеуменьшить
красивый закат, где спокойная вода без волн и где можно просто классно провести день.
Люблю этот остров и с удовольствием показываю его людям — без скучных фактов, просто, живо, легко и по-настоящему.
Если хочется увидеть Маврикий не как в путеводителе, а таким, какой он есть на самом деле — буду рад показать!
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