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Север Маврикия и Порт-Луи: гигантские лилии, ром и красная церковь

Любоваться экзотической красотой природы и узнавать об истории, традициях и образе жизни острова
8 часов — и 4 лика Маврикия: колониальная столица с британской крепостью и шумным портом, тропический сад с гигантскими кувшинками, усадьба 19 века с собственным ромом и тихий мыс с красной церковью у бирюзовой лагуны.

По дороге вы узнаете, какое наследие оставили острову голландцы, французы и британцы и как из этого сложилась современная маврикийская культура.
Север Маврикия и Порт-Луи: гигантские лилии, ром и красная церковь
Север Маврикия и Порт-Луи: гигантские лилии, ром и красная церковь
Север Маврикия и Порт-Луи: гигантские лилии, ром и красная церковь

Описание экскурсии

Порт-Луи: Цитадель и набережная Кодан

Мы поднимемся к форту «Аделаида», построенному британцами в 19 веке. Отсюда видны гавань, городские кварталы и окружающие столицу горы. Затем прогуляемся среди яхт и портовых галерей. Поговорим о том, почему именно здесь вырос главный город острова и как торговые пути Индийского океана определили его судьбу.

Ботанический сад Памплемус

Увидим огромные листья кувшинок Victoria amazonica, вековой баобаб, пряные растения и редкие пальмы со всего мира. Вы узнаете, как один из старейших ботанических садов Южного полушария был связан с колониальной экономикой и акклиматизацией полезных растений.

Шато де Лабурдонне

Зайдём в колониальное поместье 19 века, окружённое фруктовыми садами и плантациями. Рассмотрим интерьеры, поговорим о быте островной аристократии, а при желании вы попробуете ром, который производят здесь же. И разберётесь, чем маврикийская ромовая традиция отличается от карибской.

Кап-Малёрё

Завершим маршрут у церкви Notre-Dame Auxiliatrice с красной крышей. На фоне — рыбацкие лодки, бирюзовая лагуна и северные острова. Я расскажу, почему за этим райским уголком закрепилось название Мыс несчастий.

Примерный тайминг

9:00 — встреча у вашего отеля
9:30–11:00 — форт «Аделаида» и набережная Кодан
11:30–13:00 — ботанический сад Памплемус
13:15–14:45 — Шато де Лабурдонне и дегустация рома
15:15–16:15 — Кап-Малёрё и красная церковь
17:15–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Едем на Toyota Prius 2010 года. В автомобиле есть питьевая вода, зонты и дождевики. Детских кресел нет
  • Обед — по желанию, не входит в стоимость

Дополнительные расходы:

  • Ботанический сад Памплемус — ~$6 с чел., дети до 5 лет — бесплатно
  • Шато де Лабурдонне с дегустацией рома — ~$16 с чел. (18+)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 21 туриста
Я живу на Маврикии с 2023 года и хорошо изучил этот остров. Я объездил почти всё — от популярных пляжей до тихих мест, куда редко добираются туристы. Знаю, где самый
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красивый закат, где спокойная вода без волн и где можно просто классно провести день. Люблю этот остров и с удовольствием показываю его людям — без скучных фактов, просто, живо, легко и по-настоящему. Если хочется увидеть Маврикий не как в путеводителе, а таким, какой он есть на самом деле — буду рад показать!

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