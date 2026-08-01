8 часов — и 4 лика Маврикия: колониальная столица с британской крепостью и шумным портом, тропический сад с гигантскими кувшинками, усадьба 19 века с собственным ромом и тихий мыс с красной церковью у бирюзовой лагуны. По дороге вы узнаете, какое наследие оставили острову голландцы, французы и британцы и как из этого сложилась современная маврикийская культура.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Порт-Луи: Цитадель и набережная Кодан

Мы поднимемся к форту «Аделаида», построенному британцами в 19 веке. Отсюда видны гавань, городские кварталы и окружающие столицу горы. Затем прогуляемся среди яхт и портовых галерей. Поговорим о том, почему именно здесь вырос главный город острова и как торговые пути Индийского океана определили его судьбу.

Ботанический сад Памплемус

Увидим огромные листья кувшинок Victoria amazonica, вековой баобаб, пряные растения и редкие пальмы со всего мира. Вы узнаете, как один из старейших ботанических садов Южного полушария был связан с колониальной экономикой и акклиматизацией полезных растений.

Шато де Лабурдонне

Зайдём в колониальное поместье 19 века, окружённое фруктовыми садами и плантациями. Рассмотрим интерьеры, поговорим о быте островной аристократии, а при желании вы попробуете ром, который производят здесь же. И разберётесь, чем маврикийская ромовая традиция отличается от карибской.

Кап-Малёрё

Завершим маршрут у церкви Notre-Dame Auxiliatrice с красной крышей. На фоне — рыбацкие лодки, бирюзовая лагуна и северные острова. Я расскажу, почему за этим райским уголком закрепилось название Мыс несчастий.

Примерный тайминг

9:00 — встреча у вашего отеля

9:30–11:00 — форт «Аделаида» и набережная Кодан

11:30–13:00 — ботанический сад Памплемус

13:15–14:45 — Шато де Лабурдонне и дегустация рома

15:15–16:15 — Кап-Малёрё и красная церковь

17:15–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Едем на Toyota Prius 2010 года. В автомобиле есть питьевая вода, зонты и дождевики. Детских кресел нет

Обед — по желанию, не входит в стоимость

Дополнительные расходы: