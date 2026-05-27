Приглашаем провести день вдали от суеты и забот, сплавляясь на каяках. Вы пройдёте сквозь лабиринты мангровых зарослей, уединённые лагуны и устья рек. Опытные гребцы смогут выйти в открытые воды.
А ещё полюбуетесь подводным миром с маской, искупаетесь и осмотрите руины старинных французских построек.
Описание экскурсии
- Проведём инструктаж по технике безопасности и научим управлять каяком.
- Вы отправитесь в путь между традиционными лодками пирогами к острову-заповеднику Иль-д’Амбр в напцарке «Айлетс». Пройдёте 4 км. по воде вдоль мангровых лесов. Желающие поплавают в лазурной воде и поныряют с маской.
- А после сплава прогуляетесь пешком до руин времён французской колонии и узнаете историю некогда обитаемого острова Иль-д’Амбр.
Организационные детали
- Мы предоставляем всё необходимое снаряжение, герметичные сумки и спасательные жилеты.
- Опыт каякинга не обязателен, прогулка подходит людям в хорошей физической форме.
- Максимально допустимый вес для 1-местного каяка — 130 кг, для 2-местного — 250 кг.
- Если вас больше 2, доплата за каждого дополнительного человека €100.
- Если в группе чётное количество участников, предоставим 2-местные каяки, если нечётное — 3-местный каяк для 2 взрослых и 1 ребёнка или дополнительный 1-местный.
- Экскурсия подойдёт для детей от 5 лет.
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды.
Порядок оплаты
- Остаток стоимости нужно будет внести минимум за 3 дня до экскурсии (наличными или переводом).
- Отменить можно не позднее чем за 48 часов.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стив — Организатор в Порт-Луи
На сайте с 2025 года
Мы — местные и досконально знаем родной остров. В сфере туризма больше 15 лет. Работаем профессионально и ответственно. Организуем любой вид экскурсий и трансфера на высшем уровне, от вертолётной прогулки над Подводным водопадом до обзорных экскурсий по острову. Насладитесь райским островом с нами — мы сделаем ваше приключение незабываемым!
от €500 за экскурсию