Представьте, как катер скользит по лазурным водам Маврикия, а над волнами появляются киты, расправляя свои плавники. Вокруг игривые дельфины танцуют в ритме прибоя, а ветер несёт солёный аромат моря, наполняя ощущением свободы и настоящего восторга. Во время прогулки вы сможете ощутить эти эмоции, а ещё поснорклить, сделать красивые фото и перекусить на борту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Встреча с гигантами океана. Вы увидите китов в естественной среде — горбатых, кашалотов и других.

Игра дельфинов. Стаи дельфинов будут сопровождать наш катер, прыгая над волнами.

Снорклинг с морскими обитателями. Вы сможете окунуться в прозрачные воды Маврикия и понаблюдать за красочными рыбами, кораллами и морскими растениями.

Кадры на память. Видеооператор с камерой GoPro поймает в объектив лучшие моменты встречи с китами и дельфинами.

Пикник на борту. Вода и лёгкие закуски уже включены в стоимость.

Организационные детали