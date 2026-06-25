Представьте, как катер скользит по лазурным водам Маврикия, а над волнами появляются киты, расправляя свои плавники.
Вокруг игривые дельфины танцуют в ритме прибоя, а ветер несёт солёный аромат моря, наполняя ощущением свободы и настоящего восторга.
Во время прогулки вы сможете ощутить эти эмоции, а ещё поснорклить, сделать красивые фото и перекусить на борту.
Вокруг игривые дельфины танцуют в ритме прибоя, а ветер несёт солёный аромат моря, наполняя ощущением свободы и настоящего восторга.
Во время прогулки вы сможете ощутить эти эмоции, а ещё поснорклить, сделать красивые фото и перекусить на борту.
Описание экскурсии
Встреча с гигантами океана. Вы увидите китов в естественной среде — горбатых, кашалотов и других.
Игра дельфинов. Стаи дельфинов будут сопровождать наш катер, прыгая над волнами.
Снорклинг с морскими обитателями. Вы сможете окунуться в прозрачные воды Маврикия и понаблюдать за красочными рыбами, кораллами и морскими растениями.
Кадры на память. Видеооператор с камерой GoPro поймает в объектив лучшие моменты встречи с китами и дельфинами.
Пикник на борту. Вода и лёгкие закуски уже включены в стоимость.
Организационные детали
- Программа 6+. Дети до 12 лет должны быть в сопровождении родителей
- В стоимость включено: трансфер (если вы проживаете в районе Тамарин), прогулка на катере, снаряжение для снорклинга, спасательные жилеты, видеосъёмка, а также вода и лёгкие закуски на борту. Трансфер из отелей других районов оплачивается отдельно — €60–120 в зависимости от расположения
- Можем организовать индивидуальную прогулку, а также барбекю на пляже и посещение островов — стоимость по запросу
- Продолжительность прогулки на катере — около 4 ч (без учёта времени на трансфер)
- С вами будет капитан из нашей команды. Экскурсионное сопровождение не предусмотрено, но по запросу и за доплату можем пригласить русскоговорящего гида — подробности в переписке
ежедневно в 05:00 и 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00 и 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 394 туристов
Я — член дружной команды гидов. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи. В нашей команде есть англоговорящие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Это лучшая экскурсия, гиды приветливые, веселые и ответственные Всем рекомендую Киты были)
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Хочу поблагодарить за отличную Экскурсию! Отлично все спланирвоано, замечательная команда которая отвезла нас к китам, все было даже лучше чем мы запланировали. Заказывали доп трансфер, так же все прошло замечательно, водитель заранее приехал, отвез в обе стороны с комфортом, на хорошего класса авто
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V
Хочу выразить благодарность и оперативность в решении любых вопросов со стороны команды тура.
Все было замечательно.
Все было замечательно.
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Это была просто великолепная прогулка! масса впечатлений от встречи с морскими исполинами! Работа команды на высшем уровне!!! наш индивидуальный трансфер приехал минута в минуту, приятнейший водитель Янник, аккуратная и комфортная
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A
Отличная команда! Увидели и китов, и дельфинов)
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