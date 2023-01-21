1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 06:30
7 июля в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах Канкуна для сертифицированных дайверов
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
$260 за человека
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Завтра в 06:30
7 июля в 06:30
от $700 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана21 января 2023Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также
- ААнатолий19 февраля 2020Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июле 2024
Сейчас в Канкуне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 700. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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