В Европе множество достойных и интересных стран для любого туриста, но есть страны, которые незаслуженно часто обходят стороной. Предлагаем вам купить тур или поехать самостоятельно в такие страны, как Хорватия, Австрия и Черногория, а почему? Это мы сейчас расскажем

Австрия

Путешествия по миру не только обогащает внутренний мир человека, но и дают ценные знания об окружающей среде обитания. Каждая страна уникальна по своему, имеет свои законы, особенности менталитета, неповторимую природу. Возвращаясь на Родину, туристы привозят с собой не только сувениры на память, но и багаж уникальных навыков и знаний. ХорошоТАМ подготовил список стран, которые являются историческими и культурными центрами и их следует посетить.

1. Блаженная Австрия

Вена, Австрия Озерный край Зальцкаммергут

Столицей Австрии является Вена – это центр культурной жизни как самой страны, так и всей Европы. В неё стремились великие музыканты, художники, деятели искусства. Именно здесь проживают истинные ценители классической музыки, устраиваются музыкальные фестивали, на которые собираются тысячи любителей и музыкантов классической музыки. В Вене располагаются шикарные дворцы, имеется уникальная архитектура, старинные замки.

Австрийцам удалось сохранить первозданную красоту этой архитектуры. Этот уникальный и трудолюбивый народ не жалеет денежных средств и сил на поддержание уникальных архитектурных зданий, на чистоту окружающей среды обитания. У них есть чему поучиться! Чистые улочки, ухоженный фасад зданий, цветущие везде розы и уважительное отношение друг к другу. Вена оставляет хороший след в сердцах туристов, здесь во всем тесно переплетаются старинное и современное, образовав высочайшее качество гостеприимства.

Австрийские горы – самые красивые горы в мире, вообще природа данной страны очень уникальна. Сердце замирает от дивной красоты природы и чистейшего горного воздуха. Австрия давно славится своими горнолыжными курортами. Это сильная, здоровая нация, которая много времени уделяет правильному питанию и здоровому образу жизни. Австрийцы много бегают, катаются на лыжах, велосипедах. Курортным регионом является Зальцкаммергут. Здесь расположились кристально чистые озёра, обладающими лечебными солевыми свойствами. Первозданная красота природы поражает своим великолепием. Также, здесь существует множество готической архитектуры и неповторимые ландшафты.

Следует посетить интересные города как Зальцбург, Цель ам Зее, Мюнхен, Инсбрук.

Австрия

2. Удивительная Хорватия

Загреб Хорватская кухня Парусная регата в Хорватии

Туристы желающие отдохнуть не только телом, но и душой, едут в Хорватию. Эту страну омывает восхитительно красивое и прозрачное море. Хорватия предлагает своим посетителям: прекрасные пляжи, богатую первозданную природу, множество памятников искусства и архитектуры.

В Хорватии преобладают отели 3 звезды, расположение которых преимущественно вдоль берега. Питание имеет принцип шведского стола или по выбору из трёх блюд. В летние месяцы культурная жизнь не затихает ни на минуту на побережье. Здесь проходят различные фестивали и концерты, прямо на площадях или в старинных дворцах. Вечером работают бесчисленные рестораны, таверны, бары предлагающие как хорватские, так и европейские блюда.

Кухня Хорватии заслуживает особого внимания, поскольку её разнообразие обусловлено местными традициями и бытом. В горной части этой страны преобладают простые блюда из баранины и свинины, в Истрии кухня изобилует морепродуктами, в Далмации кухня с преобладанием овощей, фруктов и зелени.

Экскурсии и развлечения здесь на любой вкус и кошелёк. Это посещение национальных парков, сплав по реке, морские прогулки, хорватские вечера, посещение выставок и презентаций.

В Хорватии проводят морские регаты, готовят и проводят состязания для яхтсменов из разных стран.

Не удивительно, что с каждым годом Хорватия привлекает все больше туристов, которые стремятся ещё раз посетить эту удивительную страну.

Хорватия

3. Сказочная Черногория

Черногория Пляжи Черногории Фиш-пикник популярное развлечение в Черногории



Страна Чёрной горы – сказочная страна, берега которой омывает изумрудное Адриатическое море, где горы как – будто произрастают из морских пучин, и горные хребты, покрытые редкими хвойными деревьями, собираются в цепи и прорезают долины и озёра. В Черногории повсюду цветут сады и источают сладкий аромат цветы. На балконах, на крышах домов, вдоль дорог, на улицах, на стенах старинных зданий, в горах везде растут цветы.

Черногория славится своими демократичным ценами, здесь дешевая еда и доступный транспорт. Поэтому туристы в основном питаются в ресторанах, кофейнях, тавернах. Кухня разнообразная, здесь очень много готовят мясных блюд. Особенностью кухни Черногории являются огромные порции.

Пляжи здесь в основном галечные, песчаные пляжи можно встретить в дорогих отелях. Очень красивая природа, создающая неповторимый ландшафт. Сочетание морского бриза и горячего смолянисто – хвойного аромата благотворно влияет на состояние посетителей этой страны.

В Черногории никто никуда не спешит, там нет привычной в России суеты. Здесь царит атмосфера спокойствия и расслабленности. Развлечения в Черногории включают в себя: фиш – пикник, тур по Черногории, рафтинг по реке Тара, посещение чудотворного монастыря Острог, экскурсия в Дубровник, поездка на Скандинавское озеро и др. Российские туристы любят посещать эту страну, так как чувствуют себя как дома. И даже не зная сербского или английского языка, турист будет понят где бы он не находился в Черногории. В этом смысле, Черногория безопасная страна для российского туриста.

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Черногория