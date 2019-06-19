Хорватия отлично подходит как для пляжного отдыха, так и для экскурсионных программ в виде посещения достопримечательностей 🏛️, музеев, старинных зданий и фестивалей

Вид с воздуха в Загребе, Хорватия

Занимая потрясающий участок побережья Адриатического моря, Хорватия является одним из главных морских направлений в Европе. Имея более 1100 островов, страна славится своими прозрачными водами и прекрасными пейзажами.

Но Хорватия — это гораздо больше, чем море и солнце — здесь расположены исторические города-крепости и впечатляющие римские руины, а также внушительные замки и нетронутые национальные парки. Фантастическая кухня, в том числе морепродукты на побережье и трюфели в Истрии, изысканные вина, гудящая культура кафе дополняют привлекательность.

Столицу, Загреб, можно назвать квинтэссенцией Центральной Европы. Всё от архитектуры до сытной кухни, отражает многовековые связи региона с Австро-Венгерской империей. Город также является хорошим местом для изучения исторических замков и виноградников Загорья.

Одна вещь, которая сильно изменилась за последнее десятилетие в Хорватии, это туризм. Когда-то побережье было нетронутым, неразвитым чудом природы, таким же красивым, как у Италии, но без фанфар. Теперь туристы из Германии, Великобритании и других стран стекаются в далматинский регион, также многие раскупают тут дома для отдыха.

Великолепные приморские города Дубровник и Сплит всё ещё сохраняют своё очарование, но как правило в течение дня они переполнены туристами. Вечера в этих прибрежных центрах, как правило, намного спокойнее, на центральных площадях часто проходят концерты классической музыки и другие мероприятия.

Помимо туристических зон, Хорватия полна уединенных мест, где вы можете познакомиться с более традиционной местной жизнью. Отправляйтесь в национальный парк Плитвицкие озёра, чтобы исследовать горные хребты Велебит и Горски-Котар, это рай для пеших походов.

Вернувшись на Адриатику, Хорватия предлагает идеальные условия для парусного спорта, подводного плавания и морского каякинга. И, конечно же, те, кто ищет более спокойного отдыха, вы можете вкушать солнечные ванны на пляже.

В Хорватии вы можете посетить семь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи мирового уровня и фестивали, которые проходят в течении всего летнего сезона.

Где находится Хорватия на карте мира

Где находится Хорватия на карте

Хорватия на карте Мира (GooGLE)

Расположение Республики Хорватия

Хорватия простирается вдоль побережья Адриатического моря, сужаясь с севера на юг. Страна граничит со Словенией и Венгрией на севере, с Сербией на востоке, с Черногорией и Боснией и Герцеговиной на юго-востоке. Береговая линия сильно изрезана, более 1100 островов и островков находятся вдали от берега.

Хорватия на карте мира

Общая информация о Хорватии

Численность населения

4 218 584 (оценка ООН на 2016 год)

Местные жители

мужчина — хорват, женщина — хорватка

Валюта

Валютой Хорватии является хорватская куна. Основные кредитные и дебетовые карты принимаются в большинстве банков и отелей. Доллары США и евро легко обменять на местную валюту. Обменивайте деньги только в надежных местах, таких как банки и обменные пункты. Есть много банкоматов, которые принимают стандартные международные кредитные и дебетовые карты.

Форма правления

Парламентская республика

Религия

Католики — 87,8% от общей численности населения и православные 4,4%, также есть небольшие общины протестантов, евреев и мусульман.

Язык

Официальный язык — хорватский (хрвацкий). Этнические меньшинства, проживающие в Хорватии, также говорят на сербском, венгерском и итальянском языках. Люди, работающие в сфере туризма, обычно говорят на превосходном английском, а также немного на итальянском и немецком языках.

Телефонный код страны

+385

Важные номера для туристов

Полиция — 92;

скорая помощь — 94;

пожарная служба — 93;

спасение на воде — 9155;

дорожная полиция — 987;

посольство России — (385 1) 3755-038, 3755-039.

Чаевые (совет)

Чаевые в Хорватии приветствуются, в кафе или ресторане размер чаевых составляет 10-15% от общей суммы заказа. Когда дело доходит до других областей сферы услуг, таких как такси или парикмахерские — чаевые конечно хороший жест, но не обязательный. В элитных отелях также рекомендуется оставлять эквивалент пару долларов в день для обслуживающего персонала и консьержа. Гидам также принято оставлять чаевые, эквивалентные примерно 10-15 долларам США.

Климат, когда лучше ехать

Большинство туристов направляются в Хорватию в июле и августе. Однако самое загруженное время не всегда лучшее время для посещения.

Самое хорошее время для посещения Хорватии — июнь и сентябрь. Вокруг гораздо меньше людей (определенно нет очередей, пробок и многолюдных пляжей), погода все ещё теплая и солнечная, цены более доступные, а море достаточно теплое, чтобы купаться.

Море обычно теплее в сентябрь, чем в июне

Кроме того, имейте в виду, что Хорватия чрезвычайно популярна среди немцев и австрийцев, особенно в северной части Адриатического региона Истрии и Кварнера. Таким образом, толпы туристов (и цены на жилье), как правило, увеличиваются в период школьных каникул в Германии.

Зимой может быть очень холодно с минусовой температурой и сильным снегопадом. Зима на побережье мягче, но может быть довольно дождливой.

Города и курорты

Вид на город Сплит, Хорватия

Многие путешественники, впервые приезжающие в Хорватию, стремятся посетить основные туристические города и достопримечательности, такие как Загреб, Сплит, Плитвицкие озера, Хвар и Дубровник. Тем не менее, Хорватия полна скрытых жемчужин, очаровательных прибрежных городов, прекрасных природных мест и очаровательных пляжей.

Выбор места отдыха, во многом зависит от характера путешественника, того, чем вы хотите заниматься в Хорватии, времени, которое вы планируете провести в Хорватии, и вашего бюджета.

Мы подготовили список по следующим направлениям в Хорватии, чтобы вам было легче определиться:

Столица Хорватии, Загреб

Загреб, Хорватия

Загреб, Хорватия

В оживленной столице Хорватии, Загребе, есть все, что вы захотите и даже больше: от увлекательных музеев и потрясающей архитектуры до первоклассной гастрономии и богатства природной красоты. В центре города, который вращается вокруг площади Бана Елачича, есть множество ресторанов, кафе и баров, а также множество магазинов и бутиков. Некоторые из наиболее известных достопримечательностей, которые стоит посетить во время вашего пребывания в Загребе, включают Музей разорванных отношений и Музей наивного искусства. Для тех, кто предпочитает проводить время на улице, ХорошоТАМ советует добавить в список ваших дел прогулку по непрерывной безмятежности Ботанического сада. Загреб также является домом для ряда религиозных зданий, таких как церковь Св. Марка и великолепный Загребский собор, рядом с райским уголком, где находится рынок Долац.

Истории старого Загреба 5 4 отзыва € 100 за чел. Обзорная прогулка по колоритным районам города и знакомство с его традициями Загреб Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе 4.9 12 отзывов от € 90 за чел. Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей Загреб

Сплит

Сплит, Хорватия

Сплит, Хорватия

В самом центре Далмации расположился Сплит, в IV-м веке город был популярным местом отдыха у римских императоров, таких как Диоклетиан. Сегодня он известен своим разнообразием археологических, исторических и культурных памятников, среди которых дворец Диоклетиана, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сплит, является центром культуры, в городе имеется ряд музеев, Национальный театр и проводится летний музыкальный фестиваль. В городе вы найдете множество закусочных, баров и кафе. Чтобы познакомиться с местной культурой, отправляйтесь на зеленый рынок под названием Пазар, где вы можете присоединиться к всеобщей шумихе. Тут вы найдете разнообразные товары от свежих фруктов и овощей до одежды и прочих вещей.

Задар

Задар, Хорватия

Задар, Хорватия

Очаровательный город Задар сумел достичь идеального равновесия между современностью и стариной благодаря потрясающей классической архитектуре и мощеным улочкам. Его живописный Старый город восхитителен, чтобы прогуляться теплым, приятным вечером, с мороженым в руках, слушая при этом, различных уличных артистов. Как только солнце начнёт садиться, пройдите к набережной. Здесь вы найдете всемирно известный морской орган, который создает волнующую мелодию, когда вода выталкивается из клапанов и выходит из них. Музыка и небо окрашенное в розовые и оранжевые цвета, создают одно из самых волшебных зрелищ, которое вы когда-либо имели удовольствие видеть. К сожалению, часто Задар неоправданно находится в тени таких городов, как Сплит и Дубровник.

Плитвицкие озёра

Плитвицкие озёра, Хорватия

Плитвицкие озёра, Хорватия

На планете мало таких потрясающе красивых мест, как Плитвицкие озера. Это место чистого, неповторимого естественного великолепия гарантированно захватывает дух с того момента, как вы впервые увидите один из струящихся каскадов и пока не выйдете из парка. Пройдитесь через пустыню по извилистым тротуарам и грязным дорожкам, и в то же время погрузитесь в кристально чистые лужи воды. Обязательно посетите пещеры и смотровые площадки, разбросанные по всему парку. Как только вы пройдете столько, сколько сможете, самое время сесть на паром или взять напрокат лодку и выйти к воде, чтобы по-новому взглянуть на озера. Если вы отправились на отдых в надежде сделать несколько впечатляющих фотографий, вот место, где можно это сделать.

Дубровник

Дубровник, Хорватия

Дубровник, Хорватия

Во время пребывания в Дубровнике в 1929 году драматург Джордж Бернард Шоу заметил: «Если хочешь увидеть рай на земле, приезжай в Дубровник». Древний средневековый город-крепость Дубровник — жемчужина Хорватии. Старый город с вымощенными мрамором площадями, высокими домами, монастырями, церквями и дворцами, врывается в лазурное синее море. Построенные между XIII и XVI веками, величественные городские стены до сих пор сохранились, и мы настоятельно рекомендуем прогуляться по ним.

О Дубровнике с любовью 5 38 отзывов € 86 за чел. Главные и секретные места города на насыщенной обзорной экскурсии Дубровник Из Дубровника в Черногорию € 300 за чел. Приехав отдыхать в Дубровник, у вас есть возможность посетить еще одну страну — Черногорию. Черногор... Дубровник Еврейская община Дубровника 5 2 отзыва € 65 за чел. Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу Дубровник

Опатия

Опатия, Хорватия

Опатия, Хорватия

Элегантный Опатия расположен в заливе Кварнер в укромном месте у подножия горы. Опатия окружен красивыми лавровыми лесами на севере и скалистым и живописным ландшафтом на юге. Город полон грандиозных зданий в австро-венгерском стиле, имеет ухоженные общественные сады и освещенную 12-километровую прибрежную набережную, известную как "Лунгомаре". Здесь есть прекрасные пляжи, рестораны, кафе, бары и магазины, которые делают Опатию настоящей северной визитной карточкой.

Корчула

Корчула, Хорватия

Корчула, Хорватия

Самый зеленый остров Хорватии, Корчула, заполнен лесами, виноградниками, рыбацкими деревнями и является местом рождения известного исследователя Марко Поло. У старого города Корчула, обнесенного стеной, есть улицы, расположенные по рисунку "елочкой", обеспечивающие свободную циркуляцию воздуха, но защищающие от сильных ветров. Город известен своим Уставом, датируемым 1214 годом, который запрещал рабство, что делает Корчула первым местом в мире, запрещающим эту практику. Вечером полюбуйтесь на танец с мечом Мореска, который первоначально исполнялся по всему Средиземноморью с 12-го века, он все ещё очень живой и гордый корчуланский обычай.

Национальный парк Крка

Национальный парк Крка, Хорватия

Национальный парк Крка, Хорватия

Получив свое название от реки Крка, протекающей через него, Национальный парк Крка является одной из жемчужин Хорватии, предлагая нетронутые природные красоты и потрясающие горные ландшафты. Парк открыт в течение всего года, и его можно легко исследовать как пешком, так и выйдя на воду на лодке. Одна из лучших особенностей этого парка, по сравнению с некоторыми другими парками Хорватии, заключается в том, что в некоторых местах посетителям разрешено купаться. Нет большего удовольствия, чем освежиться от прогулки по парку в жаркий день, погрузившись в прохладную, чистую воду реки Крка. Так же в парке есть множество достопримечательностей, таких как водопады Скрандинский Бук и крошечный остров Висовац и его монастырь.

Хвар

Хвар, Хорватия

Хвар, Хорватия

Расположенный у подножия покрытых сосной склонов, средневековый старый город Хвар на одноименном острове наполнен каньонами с историческими достопримечательностями, кафе, бутиками и барами. Находящийся на далматинском побережье, остров Хвар отделен от острова Брач ​​Хварским каналом. Обладая очень мягким средиземноморским климатом и прекрасными пляжами, Хвар наделен около 2715 солнечных дней в год и позиционирует себя как «остров солнца». Хвар также можно назвать «остров лаванды или вина», поскольку здесь производится огромное количество ароматного лавандового масла и мыла, также город является одним из самых известных региональных производителей вина в Хорватии.

Млет

Млет, Хорватия

Млет, Хорватия

Обнаруженный древними греками, Млет был назван «Мелитой» или «мёдом», продуктом, которым славится остров, который на протяжении веков развивался под нынешним славянским названием. Более 70% Млет покрыто зелеными лесами, усеянными полями, виноградниками и тихими деревнями. Западная половина острова представляет собой потрясающий национальный парк, характеризующийся двумя глубокими заливами, которые называются озерами из-за их очень узких проходов в открытое море. На острове на одном из озер расположен бенедиктинский монастырь XII-го века. С пятью различными разновидностями лесных деревьев, богатой фауной и пышной растительностью легко понять, почему Млет называют «Зеленым островом».

История и культура Хорватии

Видео с пейзажами Хорватии

Хорватия имеет длинную и насыщенную историю. Несмотря на то, что греческие колонии пребывали на побережье Хорватии примерно с VI века до нашей эры, это была территория, где доминировали иллирийцы, до тех пор пока кельтские племена не начали притеснять их, смещая в сторону современной Албании, происходило это в IV веке до нашей эры. Однако жёстким по характеру иллирийцам удалось сохранить большую часть хорватии, до тех пор, пока римляне не победили последнего иллирийского короля в 168 году до н.э.

В конечном итоге римляне установили имперский контроль над всем далматинским побережьем, продолжая править около пяти веков. Они построили дороги, торговые форпосты и крепости, в том числе большой дворец в Сплите, лучшие римские руины в своем роде в Восточной Европе. К концу римской эры, было два далматинских императора, включая великого Диоклетиана.

После распада Римской империи хорваты вместе с другими славянскими племена начали продвигаться на запад. Считается, что в VII веке они напали на Византийскую Далмацию с помощью аваров. К VIII веку в регионе появились могущественные хорватские кланы, а в X веке было создано независимое хорватское государство. Это длилось менее 200 лет. В последующие века Хорватией поочередно правили Венгрия, Венеция, Наполеон и Австрия. После Первой мировой войны было создано новое "Королевство сербов, хорватов и словенцев", а после Второй мировой войны Хорватия стала частью Югославии Тито наряду с Сербией, Словенией, Боснией и Македонией.

25 июня 1991 года Хорватия объявила себя независимой от Югославии, что привело к печально затянувшемуся конфликту. Хорватия была настроена против мощи югославской армии и сербских нерегулярных сил. В любом случае к декабрю 1991 года правительство Германии признало независимость Хорватии, а остальной мир быстро последовал её примеру.

Смерть первого демократически избранного президента страны Франьо Туджмана в 1999 году ознаменовала новую эпоху хорватской политики, Степан Месич вступил в сложное положение, и Хорватия приняла более примирительный подход в стране и за рубежом. В 2009 году Ядранка Косор стала первой женщиной премьер-министром в Хорватии после неожиданной отставки бывшего премьер-министра Иво Санадера. В 2013 году Хорватия стала членом Европейского Союза.

Вы знали:

Английский поэт лорд Байрон однажды назвал Дубровник "жемчужиной Адриатики";

Несмотря на то, что в средние века старая славянская глаголица была заменена кириллицей, хорваты сохранили её до XX века — в основном в литургическом письме.

Древние египтяне в Хорватии??? Сфинкс, увиденный в римских руинах Сплита, был привезен из Египта Диоклетиантом в III веке.

Социальные нормы

Люди обычно пожимают друг другу руки при встрече и прощании.

Курение в целом приемлемо, но есть ограничения в общественных зданиях и в общественном транспорте.

Фото: тоже существуют определенные ограничения.

Экономика

Наряду со Словенией, Хорватия была самой развитой республикой бывшей Югославии. Хорватская экономика восстановилась после распада Югославии и нескольких лет гражданской войны.

Промышленность является наиболее важной отраслью экономики, производящей транспортное оборудование (особенно судоходное), текстиль, химикаты, обработанные пищевые продукты и топливо. Сельское хозяйство, которое занимается производством кукурузы, пшеницы, винограда и других культур, важно для внутренних целей, но никогда не вносило существенного вклада в экспортную экономику. Месторождения полезных ископаемых включают нефть, уголь, и природный газ.

Туризм также чрезвычайно важен для Хорватии и сосредоточен на далматинском побережье. После того как гражданская война практически закончилась, страна воспряла и начала процветать, а туризм на данный момент является главной движущей силой недавнего экономического прогресса Хорватии.

Основной экспорт : транспортное оборудование, текстиль, химикаты, продукты питания и топливо.

: транспортное оборудование, текстиль, химикаты, продукты питания и топливо. Основной импорт : машины, транспортное и электрооборудование, химикаты, горюче-самазочные материалы.

: машины, транспортное и электрооборудование, химикаты, горюче-самазочные материалы. Основные торговые партнеры: Италия. Босния и Герцеговина, Австрия, Германия, Словения.

Уровень безопасности в стране

Хорватия — очень безопасная страна с очень небольшим количеством уличных преступлений и почти без насилия. В людных туристических зонах, промышляют карманники, поэтому будьте предельно внимательны. Не носите с собой большие суммы денег. Не оставляйте ценные вещи без присмотра, особенно на пляже. Используйте сейф в отеле, если он там конечно имеется.

Чем заняться в Хорватии

Морской каякинг, Хорватия

Пляжный отдых — лучшие пляжи в Хорватии вы найдете в Далмации. Наиболее популярными пляжами в стране являются пляж Златни Рат (Золотой Рог) в Боле на острове Брач и пляж Пунта Рата в Бреле.

— лучшие пляжи в Хорватии вы найдете в Далмации. Наиболее популярными пляжами в стране являются пляж Златни Рат (Золотой Рог) в Боле на острове Брач и пляж Пунта Рата в Бреле. Подводное плавание и дайвинг — Хорватия не самое известное место в мире для подводного плавания. Адриатическое море, это вам не Красное или Карибское море. Тем не менее, туристы и местные жители наслаждаются подводным плаванием и дайвингом в Адриатическом море. И мы расскажем вам почему: отличная видимость под водой из-за каменистого дна, нет опасных морских существ (таких, как акулы или барракуды) и самое главное в Хорватии есть 8 подводных музеев с остатками судов и грузов, которые сохранились с древних времен.

— Хорватия не самое известное место в мире для подводного плавания. Адриатическое море, это вам не Красное или Карибское море. Тем не менее, туристы и местные жители наслаждаются подводным плаванием и дайвингом в Адриатическом море. И мы расскажем вам почему: отличная видимость под водой из-за каменистого дна, нет опасных морских существ (таких, как акулы или барракуды) и самое главное в Хорватии есть 8 подводных музеев с остатками судов и грузов, которые сохранились с древних времен. Парусный спорт — Хорватия, это рай для занятий парусным спортом. Парусный спорт — лучший способ увидеть побережье и в полной мере насладиться его красотой. Вы можете арендовать парусную лодку с экипажем или без него.

— Хорватия, это рай для занятий парусным спортом. Парусный спорт — лучший способ увидеть побережье и в полной мере насладиться его красотой. Вы можете арендовать парусную лодку с экипажем или без него. Винный тур — вино является важной частью хорватского образа жизни, и оно всегда играло важную роль в экономике страны. По всей стране вы можете посетить великолепные винные погреба и дегустационные залы, аккуратно посаженые виноградники (с некоторых из которых открывается потрясающий вид на море, особенно это касается районов Дингач, Поступ и Комарна в Далмации). Вы можете заказать винный тур или просто сесть в машину и самостоятельно осмотреть винные погреба.

— вино является важной частью хорватского образа жизни, и оно всегда играло важную роль в экономике страны. По всей стране вы можете посетить великолепные винные погреба и дегустационные залы, аккуратно посаженые виноградники (с некоторых из которых открывается потрясающий вид на море, особенно это касается районов Дингач, Поступ и Комарна в Далмации). Вы можете заказать винный тур или просто сесть в машину и самостоятельно осмотреть винные погреба. Гастрономический туризм — Позвольте нам сказать вам следующее: еда в Хорватии потрясающая! На побережье хорватская кухня — это типичная средиземноморская кухня с большим количеством овощей, рыбы и других морепродуктов и одним из лучших оливковых масел, которое мы ели за всю свою жизнь. В континентальной Хорватии еда немного тяжелее, основанная на мясе и тяжелых (но вкусных) соусах. В каждой деревне, в каждом городе вы найдете рестораны, которые не разочаруют вас. Вам просто нужно постараться, есть там, где едят местные жители, и вы не ошибетесь.

— Позвольте нам сказать вам следующее: еда в Хорватии потрясающая! На побережье хорватская кухня — это типичная средиземноморская кухня с большим количеством овощей, рыбы и других морепродуктов и одним из лучших оливковых масел, которое мы ели за всю свою жизнь. В континентальной Хорватии еда немного тяжелее, основанная на мясе и тяжелых (но вкусных) соусах. В каждой деревне, в каждом городе вы найдете рестораны, которые не разочаруют вас. Вам просто нужно постараться, есть там, где едят местные жители, и вы не ошибетесь. Исследуйте континентальную Хорватию — Хорватия не просто красивое побережье, она может предложить гораздо больше. Мы настоятельно рекомендуем вам найти время для посещения Загреба. Загреб — это оживленный город, полный прекрасных кафе, ресторанов, мероприятий, парков, уличного искусства и т.д. Еще одно интересное место для посещения в Хорватии — город Вараждин в стиле барокко. Центр города Вараждин полон архитектурных жемчужин: церквей в стиле барокко, дворцов и вилл, а также старейшей мэрии во всей Европе. Другими достопримечательностями континентальной Хорватии являются: природный парк Копачки рит, винодельческий регион Илок, Загорье с холмистой местностью и термальными водами, национальный парк Рисняк и замки северной Хорватии.

— Хорватия не просто красивое побережье, она может предложить гораздо больше. Мы настоятельно рекомендуем вам найти время для посещения Загреба. Загреб — это оживленный город, полный прекрасных кафе, ресторанов, мероприятий, парков, уличного искусства и т.д. Еще одно интересное место для посещения в Хорватии — город Вараждин в стиле барокко. Центр города Вараждин полон архитектурных жемчужин: церквей в стиле барокко, дворцов и вилл, а также старейшей мэрии во всей Европе. Другими достопримечательностями континентальной Хорватии являются: природный парк Копачки рит, винодельческий регион Илок, Загорье с холмистой местностью и термальными водами, национальный парк Рисняк и замки северной Хорватии. Активный отдых — Хорватия с ее мощными горами, быстрыми реками, карстовой топографией и Адриатическим морем может многое предложить любителям активного отдыха. От скалолазания, полетов на параплане, спелеологических туров до кайт-серфинга, каякинга, рафтинга, виндсерфинга и других видов адреналиновой деятельности — в Хорватии вам будет из чего выбрать.

— Хорватия с ее мощными горами, быстрыми реками, карстовой топографией и Адриатическим морем может многое предложить любителям активного отдыха. От скалолазания, полетов на параплане, спелеологических туров до кайт-серфинга, каякинга, рафтинга, виндсерфинга и других видов адреналиновой деятельности — в Хорватии вам будет из чего выбрать. Экскурсионный туризм— для поклонников истории, Хорватия настоящий рай. Только подумайте обо всех культурах, которые оставили здесь свои следы: греки, иллирийцы, римляне, венецианцы, турки и это лишь некоторые из них. Шесть исторических объектов являются наследием ЮНЕСКО: старый город Дубровник, исторический город Трогир, исторический комплекс Сплита, собор Святого Иакова в Шибенике, епископский комплекс Евфразиевой базилики в Порече и равнины Стари град. Каждый из них стоит посетить.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в Хорватии есть множество мероприятий для всех возрастов, круглый год. Страна богата историей, природной красотой, историческими городами, прекрасной архитектурой, нетронутыми пляжами и бурными горами.

Праздники и фестивали в Хорватии

SONUS фестиваль, Остров Паг, Хорватия,

Праздники и фестивали в Хорватии вращаются вокруг традиций, культуры, музыки, танцев, религиозных и светских событий и празднуются с огромным энтузиазмом гражданами этой независимой страны. В большинстве крупных городов проводятся собственные карнавалы, многие из которых существуют веками. Два из лучших — это карнавал в Риеке и карнавал в Дубровнике.

Международный карнавал в Риеке.Традиционные корни карнавала в Риеке уходят в древние времена. Самые яркие моменты карнавала, это «уродливые маски», которые, как известно, изгоняют демонов и злых духов, уличные вечеринки, знаменитый международный парад с участниками, представляющими страны по всему миру, детский парад и т.д. Десятки тысяч гостей приезжают в Хорватию на празднование, которое начинается 17 января и длится почти целый месяц. Праздник Святого Блеза, Дубровник. Святой Блез — покровитель Дубровника, чей день рождения отмечается уже более 800 лет. 2 февраля из церкви св. Блеза выпускают белых голубей, в день праздника проходит утренняя месса, грандиозный парад с реликвиями и изображениями, которые несут искусно одетые местные жители, а также проходят торжества на площади вокруг церкви. Историческое событие находится в списке нематериального наследия ЮНЕСКО. Карнавал в Дубровнике. В самом сердце Дубровника в феврале на протяжении 600 лет, проходит карнавал на улице Страдун. Улица переполнена местными жителями в сказочных костюмах или футуристических костюмах, наездниками в средневековых доспехах с копьями, исполнителями уличного театра и оркестрами. Особенно великолепен главный парад, здесь проходят соревнования по борьбе, балы-маскарады и уличные вечеринки. Сплитская олимпийская парусная неделя. Март в Сплите — это время прибытия прекрасных людей и не менее красивых яхт, на неделю гонок вдоль южного побережья Хорватии. Пасха. Символами Пасхи в Хорватии являются великолепно украшенные яйца писанки, датируемые славянскими языческими временами и принятые в христианские праздники в IX-м веке. Празднование начинается в Вербное воскресенье, во многих городах каждый вечер проходят религиозные крестные ходы с иконами. Прибрежные горожане надевают традиционные костюмы и поют песни; воссоздание библейских историй и благословение городских ворот. День государственности Хорватии. Проводимый ежегодно 25 июня, День государственности является одним из самых важных праздников для хорватов, поскольку он отмечает создание независимой нации, восставшей из пепла разрушенной войной земли. Торжества проходят по всей стране с официальными и неофициальными мероприятиями, но этот праздник не следует путать с Днём независимости, который празднуется в октябре. Сплитский Летний фестиваль. Летний фестиваль в Сплите — это праздник пьес, концертов, опер и балетов под открытым небом, который проходит в июле и августе во дворце Диоклетиана, в подвальных залах и во многих других местах. Открытые сцены созданы для международных и хорватских художников и музыкантов, фестиваль привлекает большое количество зарубежных гостей. Фестиваль полной луны в Задаре. Июль — время, когда вдоль береговой линии вокруг гавани Задара, традиционно празднуется фестиваль полной луны. Все освещение выключают, а причалы и гавань освещают свечами. Пение, танцы, еда и просмотр полнолуния во всем его великолепии — любимые занятия этой романтической ночи. Ozijek International Pannonian Challenge. Это уникальное августовское мероприятие является обязательным для любителей экстремальных видов спорта, поскольку привлекает международные имена и талантливых любителей в трюках, горных велосипедах, скейтборде и катании на роликовых коньках. Это мероприятие привлекает огромные аудитории. Международный кукольный фестиваль. Международный фестиваль кукол в Загребе стартует в сентябре и привлекает профессионалов и любителей кукловодов со всего мира. Уже более 45 лет спектакли проходят во многих хорватских театрах, на улицах и площадях, собирая огромную аудиторию местных жителей и туристов. Фестиваль длится пять дней и разделен на детскую и взрослую тематику. Рождество и новый год. Празднование Рождества по всей Хорватии начинается 6 декабря, с красивыми огнями, колядками, рынками и концертами. Рождество — это семейный праздник, начинающийся с полуночной мессы, традиционных блюд и народных обычаев. Джед Мраз — это Дед Мороз в Хорватии, который приносит подарки в день Святого Николая, Новый год или Рождество. Новый год — это время празднования с фейерверками, кострами, местной кухней и вечеринками повсюду.

Традиционная кухня Хорватии

Традиционный хорватский завтрак😋

Сразу признаемся, мы поклонники хорватской кухни. Так как она разнообразна, свежа и безумно вкусна. Побережье Хорватии славится разнообразием блюд из морепродуктов, итальянское влияние оставило огромный след в этом регионе, в то время как в континентальной Хорватии люди едят много мясных блюд. В большинстве городов также есть отличные пиццерии.

Насчёт сладкого, вы найдёте изысканные десерты и торты по всей стране, это разнообразное мороженное, блины, выпечка и даже пахлава.

Хорватия производит достаточно много вина, причем лучшие красные вина обычно везут с полуострова Пелешац, а лучшие белые производят в восточной Славонии и в Истрии.

Блюда и напитки:

Prsut i paski sir : ветчина высушенная на воздухе, похожая на итальянское прошутто и овечий сыр с острова Паг.

: ветчина высушенная на воздухе, похожая на итальянское прошутто и овечий сыр с острова Паг. Salata od hobotnice : салат из осьминога с картофелем, луком, рубленной петрушкой, чесноком и лимоном.

: салат из осьминога с картофелем, луком, рубленной петрушкой, чесноком и лимоном. Црни Ризот : это в основном ризотто с кальмарами. Чернила каракатицы окрашивают рис в черный цвет. Помимо кальмаров, это ризотто часто содержит другие морепродукты, особенно мидии, моллюсков и другие морские деликатесы. Црни Ризот — просто обязательная хорватская еда.

: это в основном ризотто с кальмарами. Чернила каракатицы окрашивают рис в черный цвет. Помимо кальмаров, это ризотто часто содержит другие морепродукты, особенно мидии, моллюсков и другие морские деликатесы. Црни Ризот — просто обязательная хорватская еда. Janjetina : жаркое из баранины, часто готовится целиком на вертеле.

: жаркое из баранины, часто готовится целиком на вертеле. Тартуф : трюфели, особенно широко распространены в Истрии.

: трюфели, особенно широко распространены в Истрии. Фужи : макаронные изделия домашнего приготовления, это самая популярная в Истрии раскатанная вручную паста. Фужи обычно подают с разными рагу: грибами, трюфелями, курицей или тушеной говядиной. Эту вкусную пасту вы можете попробовать во многих истрийских ресторанах.

: макаронные изделия домашнего приготовления, это самая популярная в Истрии раскатанная вручную паста. Фужи обычно подают с разными рагу: грибами, трюфелями, курицей или тушеной говядиной. Эту вкусную пасту вы можете попробовать во многих истрийских ресторанах. Salata od jastoga : салат из лобстеров с зеленью и оливковым маслом.

: салат из лобстеров с зеленью и оливковым маслом. Grah : суп из фасоли с паприкой и кусочками колбасы.

: суп из фасоли с паприкой и кусочками колбасы. Pariski odrezak : шницель из свинины или телятины, обжаренный в кляре или фаршированный сыром и ветчиной (загребский шницель).

: шницель из свинины или телятины, обжаренный в кляре или фаршированный сыром и ветчиной (загребский шницель). Штрукли : вареные кусочки теста начиненные творогом и запеченные в глиняной посуде, в результате чего получается некая запеченная лазанья.

: вареные кусочки теста начиненные творогом и запеченные в глиняной посуде, в результате чего получается некая запеченная лазанья. Рожата : карамельный пудинг, похожий на флан, популярен в Дубровнике.

: карамельный пудинг, похожий на флан, популярен в Дубровнике. Пиво : наиболее популярные бренды, это Pan, Karlovacko, Ozujko (лагер), а также Tomislav (темное пиво).

: наиболее популярные бренды, это Pan, Karlovacko, Ozujko (лагер), а также Tomislav (темное пиво). Вино : вы будете приятно удивлены выбором вин в Хорватии, самые популярные Plavac Mali (красное) и белые Malvazija, Grasevina и Posip.

: вы будете приятно удивлены выбором вин в Хорватии, самые популярные Plavac Mali (красное) и белые Malvazija, Grasevina и Posip. Фруктовое бренди: среди местных жителей, этот напиток известен как ракия, обязательно попробуйте бренди из грецкого ореха, сливы и винограда.

В Хорватии употребление алкоголя разрешено с 18 лет

Где лучше размещаться в Хорватии

Кемпински Отель Адриатик, Истрия, Хорватия

Хорватия предлагает большой выбор жилья: отели, хостелы, апартаменты, аренда вилл и кемпинги. Какой вид жилья вам подойдет, будет зависеть от вашего стиля путешествий и бюджета.

Хорватия в основном рассматривается как 4-звездочный семейный курорт. Тем не менее, некоторые направления являются более интересными, особенно это относится к Дубровнику, острову Хвар и частично к городу Ровинь.

Отели Хорватии

Хороший выбор 5-звездочных отелей вы найдете в Загребе, Дубровнике, Ровине и на острове Лошинь. Курорты "всё включено" не популярны в Хорватии, хотя некоторые отели всё же предлагают данную систему обслуживания. В Хорватии система «всё включено» подразумевает, план питания с полным пансионом и с неограниченным выбором напитков во время еды. Многие отели в Хорватии предлагают план питания с полупансионом.

Квартиры в Хорватии

Многие хорваты сдают квартиры туристам. Апартаменты являются хорошей альтернативой гостиницам. Они дешевле, как правило, больше места и оснащены полностью оборудованной кухней. Арендованная квартира, как и отели, должна быть лицензирована и получить официальный звездный рейтинг. Наиболее популярные сайты аренды квартир в Хорватии — Booking.com, Homeaway и AirBnB.

Виллы в Хорватии

Также популярным типом жилья считается — аренда вилл. Виллы как правило расположены рядом с крупными туристическими курортами и предлагают тишину, спокойствие и уединение. Кроме того, на виллах есть бассейн, где можно отдыхать весь день.

Кемпинги

Хорватия также является очень популярным местом для кемпинга. Есть много кемпингов по всему побережью, и только немногие из них в континентальной Хорватии. Популярные кемпинги в Хорватии включают Lanterna в Порече, Valkanela в Врсаре, Polari в Ровине, Парк Умаг и Затон в Нине около Задара. Лучшим местом для знакомства с хорватскими кемпингами является Camping.hr, официальный сайт Хорватской ассоциации кемпингов.

Хостелы

Ассоциация молодежных хостелов Хорватии (www.hfhs.hr) управляет несколькими общежитиями, которые находятся в Загребе, Пуле, Риеке, Дубровнике и Вели-Лошинь. Также существует много частных хостелов.

Как добраться до Хорватии

Croatia Airlines, национальная авиакомпания

Путешествовать в Хорватию из любой точки Европы довольно легко. Из России самым простым и дешёвым способом добраться до Хорватии, является полёт на самолёте.

Например, из Москвы в Загреб (столица Хорватии), ежедневно совершает рейс компания Аэрофлот, время в пути займет у вас 3 часа 10 мин. Также есть множество стыковочных рейсов, по времени конечно они займут больше времени, но зато у вас будет возможность сэкономить на билетах.

Есть также возможность улететь прямым рейсом в Дубровник, компания S7 выполняет несколько полётов в неделю.

Стоимость билетов

Самые дешевые билеты в Загреб предлагают компании Wizz Air и Eurowings (из Москвы с 2-мя пересадками в Будапеште и Кёльне) стоимостью от 9410 рублей.

Если же вы отправляетесь в Дубровник (из Москвы), то для вас самый дешевый билет предлагает компания airBaltic (с пересадкой в аэропорту Риги) стоимостью от 8852 рублей.

Очень часто путешественники, выбирают и такие варианты, как например: путешествие на автомобиле, либо едут в соседнюю страну на пару дней, а потом на каком-либо транспорте отправляются в Хорватию.

Аэропорты и авиалинии

Международные аэропорты:

Загреб (Плесо);

Осиек (расположен в деревушке Клиса);

аэропорт Пула;

аэропорт Задар;

аэропорт Сплит;

Дубровник (Чилипи);

аэропорт Риеке.

Национальной компанией перевозчиком является Croatia Airlines.

Нужна ли виза для посещения Хорватии?

Для въезда в Хорватию гражданам России требуется виза. Если вы обладаете действующей двукратной или многократной шенгенской визой, а также если у вас имеются действующие визы Кипра, Румынии или Болгарии, вам не нужна отдельная виза для Хорватии, вы можете свободно отправляться в путешествие.

Если же вам требуется виза, вы можете заполнить и распечатать анкету, которая находится на сайте МИД Хорватии и представить её вместе с запрашиваемыми документами в консульский отдел посольства Хорватии, который находится в Москве, также вы можете оформить визу через аккредитованный Визовый центр.

Чтобы подать заявку на получение хорватской визы, вам понадобится действительный паспорт, выданный менее 10 лет назад, и срок его действия должен составлять не менее трех месяцев после предполагаемой даты отъезда из Хорватии.

Тонкости передвижения по стране

Аренда автомобиля

Лучший способ путешествовать по Хорватии на машине. Хорватия — маленькая страна с великолепными дорогами и множеством симпатичных маленьких деревень, которые обязательно стоит увидеть. Единственный способ по-настоящему открыть для себя страну — это путешествовать на машине.

Общественный транспорт

Ещё один отличный способ путешествовать по Хорватии на автобусе. Автобусы современные, быстрые, доступные. Единственные места, по которым мы не рекомендуем путешествовать на автобусах, это острова и Истрия. В остальном, если вы не можете путешествовать на машине по какой-либо причине, садитесь в автобус и наслаждайтесь поездкой. Используйте GetByBus, чтобы проверить расписание, и забронировать билет на автобус.

Паромы

Паромы до сих пор остаются самым популярным, а иногда и единственным способом добраться до островов. Основные паромные порты включают Риеку, Задар и Сплит, но паромы также отправляются из небольших прибрежных городов, таких как Брсчине, Макарска, Дрвеник, Оребич, Плоче и Прапратно.

Стоимость

Общественный транспорт в крупных городах стоит около 2 евро за поездку. Такси, как правило, дорогое удовольствие (за исключением Загреба и Риеки), но с тех пор, как Uber пришёл на рынок в 2015 году, поездка на такси стала более доступной. UberX доступен в большинстве популярных туристических городов, таких как Загреб, Сплит, Ровинь, Дубровник, Задар и др. Uber — безусловно, самый дешевый вариант такси в Хорватии. Тем не менее, Uber также динамически корректирует свои цены в соответствии со спросом, и цены обычно растут в течение основного туристического сезона.

Что привезти на память из Хорватии?

Сувенирное печенье, отличный презент из Хорватии

Мы не знаем как вы, но когда мы (ХорошоТАМ) путешествуем, нам нравится искать оригинальные и уникальные сувениры, которые можно привезти домой. Конечно, мы, как и все остальные, пойдем за десятками дешёвых магнитов и патчей на холодильник, чтобы всех оставить довольными по приезду домой. Даже далёкую тетю, которая нам никогда не нравилась😅

Хорватские сувениры, которые нам понравились (и, возможно, они вам тоже могут понравиться)

«Щепотка соли» — это контейнер с крышкой из хрусталя. Вы можете сделать свою собственную соль с этим уникальным сувениром. Всего-то нужно погрузить контейнер в морскую воду, а затем оставить его на солнце, пока вода не испарится. Разве вы не находите это удивительным, это же очень круто сделать свою собственную, натуральную морскую соль.😜Это определенно крутой сувенир. Так что если кто-то задается вопросом, что подарить нам на День Рождения нашего сайта, вот вам подсказка. Это оригинально. Мило. Единственное, что нам не нравится в этом подарке, это его цена. За 199,00 евро это не тот сувенир, который вы привезете домой своей далекой тёте, которая вам никогда не нравилась😂.

"Щепотка соли", отличный сувенир из Хорватии

Кртз — ещё одна кухонная утварь, которая нас привлекла. Это нож для вскрытия орехов. Довольно функциональная вещь (она действительно работает!). У него красивый дизайн. По цене 19,99 евро это ещё не подарок для тети, которая вам никогда не нравилась, но это может быть отличным подарком для близкого вам человека, который любит грецкие орехи. Как мы, например.

Кртц, нож для чистки грецких орехов

Сувенирная сумкас очень забавными лозунгами, связанными с Хорватией. Это самая крутая сувенирная сумка, которую мы видели. Однако нам кажется, они немного перевесили цену, 31,70 дороговато для неё. Большой плюс, этой сумки — забавные слоганы. Вы можете носить её как сумку для покупок. Она имеет внутренние и внешние карманы и молнию. Независимо от того, сколько положительных моментов мы находим в этой сумке и насколько она нам нравится, мы всё равно не можем смириться с ценником😕. Слишком дорого.

Сумка для покупок, ещё один вариант в качестве сувенира

Галстук — это своеобразное хорватское изобретение. По всей Хорватии вы найдете магазины Kravata Croata, специализирующиеся на галстуках, шарфах и платках. Они не дешевые, но за то, это очень хороший и уникальный сувенир.

Оригинальные галстуки из магазина Kravata Croata

Сладости! Кто не любит вкусные сладости? В Хорватии имеются свои вкусняхшки. Это отличный и недорогой сувенир. Здесь мы расскажем о чем-то, что можно привезти даже тёте, которая тебе не нравится😆 Хорватский молочный шоколад (бренд Dorina) стоит 1 евро (100 г), а также конфеты (Kiki & Bronhi — самые известные). Бахадера, наверное, лучший хорватский шоколад. Он сделан из прекрасной нуги, смешанной с миндалем. Но стоит он уже, 3 евро за 100 г, не дешево.

Бахадера, самый вкусный хорватский шоколад

Оливковое масло — потрясающий хорватский сувенир. Здесь, в Хорватии, есть несколько великолепных видов оливковых масел. Самое приятное, что хорваты производят односортные оливковые масла. Лучшие оливковые масла — Олеум Вирид, Ипса, Кьявалон. Но стоят они по 50 евро за литр, дороговато. Если хотите по дешевле, тогда покупайте напрямую у местных производителей, либо покупайте сувенирный набор Agrolaguna.

Сувенирный набор оливковых масел

Плюсы и минусы отдыха в Хорватии

Cтоит ли ехать в Хорватию или нет?

Перед теми кто планирует поездку впервые, всегда встаёт вопрос: "а стоит ли мне ехать, именно в эту страну?" Поэтому мы стараемся рассказывать своим читателям, о наиболее распространенных проблемах, неправильных представлениях и дать общие советы. У Хорватии, как и у любой другой страны, есть свои плюсы и минусы, мы постарались их кратенько выделить.

Плюсы:

Красивая теплая погода летом,

тысячи миль береговой линии, чтоб сделать ваш отдых незабываемым,

живописные острова с 50 гаванями, чтобы поставить на якорь вашу лодку,

11 национальных парков, полных возможностей для пеших прогулок.

Минусы:

Ресторанная еда, может быть так себе,

сервис часто хороший, но редко кто вам улыбнется,

песчаных пляжей довольно мало.

С чем вы обязательно должны познакомиться в Хорватии

Займитесь дайвингом у острова Вис, посетите самый фотографируемый пляж Хорватии — Золотой мыс, исследуйте романтические города, такие как Мотовун, Буйе и Гроньян, осмотрите Старый город Дубровника, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; покатайтесь на велосипеде в Национальном парке Млет (самом популярном месте для велоспорта); отправляйтесь в Национальный парк Плитвицкие Озера (одна из главных, достопримечательностей Хорватии, находящаяся под охраной ЮНЕСКО); посетите гастрономический анклав Волоско (деревушка недалеко от курорта Опатия) — с самыми лучшими ресторанами, где подают морепродукты.

Чем заняться в Хорватии в первый и последний день

Свой первый день в Хорватии, мы рекомендуем провести в столице — Загреб. В Загребе имеется множество интересных мест, которые можно посетить. Совершите бесплатную пешеходную экскурсию по городу, чтобы ознакомиться с его интересной сценой уличного искусства, посетите несколько интересных музеев города, пообедайте в ресторанах мирового класса и насладитесь оживленной ночной жизнью Загреба.

Свой последний день в Хорватии вы можете провести в приморском городке Ровинь. Отправляйтесь на пляж и понежитесь на ярком адриатическом солнце🌞

Хорватия может предложить путешественникам так много, что описать все просто не возможно. Но то, что вы точно найдете в Хорватии, так это интересную архитектуру, отличную еду и вино, тонны исторических, культурных и природных достопримечательностей, которые вас захватят (7 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 8 национальных парков), великолепные пляжи и множество развлечений: от рафтинга, каякинга, парусного спорта, кайтсерфинга, парапланеризма и конечно же скалолазания.