В какой стране мать не даст сыну на мороженое? Почему китайские молодожены сбиваются со счета после церемонии? И сколько уместно подарить американским жениху и невесте? Разбираемся в финансовых обычаях.

Денежные традиции разных стран

Отношение к финансам формируется у нас с детства. И немалую роль в этом играют традиции и обычаи каждой семьи.

Например, в России считается рискованным подбирать монетки с перекрестков: многие верят в то, что денежка здесь может лежать с наговором и способна принести с собой неприятности. Так что, если ребенок находит монетку и приносит ее родителям, ее советуют бросить через левое плечо за спину «на хорошую погоду». Если же малыш нашел купюру, ее надо потратить на лакомства и удовольствия.

Итальянские матери любят сыновей как никто в мире. Уже очень взрослого ребенка они будут кормить, обстирывать и баловать. Но при этом не дадут ни сольдо! Просить денег у мамы считается чудовищной грубостью, поэтому даже очень избалованные мальчики вынуждены рано начинать работать, чтобы иметь личные средства.

В Турции на любой праздник принято дарить деньги детям. Чаще всего это делают старшие родственники: бабушки и деды. Малыш, получая монетку или купюру, должен поцеловать руку дающего и приложить ее к своему лбу.

Свадебная церемония

Купюры на свадьбу

Бракосочетание едва ли не единственный праздник, на котором деньги в подарок предпочтительны. В большинстве стран этот вопрос давно нашел свое выражение в виш-листах, которые высылаются вместе с приглашением на банкет. Если ничего из списка вам дарить не хочется, конвертик с наличными – прекрасная альтернатива.

В Китае традиционно дарят сумму, кратную 9, потому что эта цифра символизирует счастье и верность. Представьте, каково приходится новобрачным, когда они садятся подсчитывать финансовые подарки!

Немецкие женихи и невесты открыто сообщают о том, что хотят получить деньги на торжество. Но не просто так, а для достижения какой-то цели, например, на путешествие или на приобретение жилья.

В США очень педантично относятся к сумме в конверте. Подарить меньше неприлично, подарить больше – значит поставить в неловкое положение. Считается, что оптимальная сумма с одного дарителя – 100-150 долларов, с пары – 200-250.

В России тоже дарят деньги, причем не один раз за торжество. Планируя расходы на банкет, стоит вспомнить традицию «покупать» блин и кусок торта, а также «голосовать рублем» за рождение сына или дочки. Прибавьте к этому выкуп невесты, которую непременно украдут во время праздника. Таким образом стоит подготовить конверт с основным презентом и размен на несколько небольших сумм для остального.

Если приехать на банкет не удается, считается хорошим тоном отправить денежный перевод и поздравление с пожеланиями.

Ребёнок радуется подарку

Сколько стоит твой подарок

Это очень деликатная тема, потому что слишком ценным даром можно поставить человека в сложное положение, а дешевый сувенир выглядит оскорбительнее, чем отсутствие подарка вообще.

В России не принято говорить о том, как вы потратились. Есть пословица «мне не дорог твой подарок, дорого внимание», которая красноречиво говорит об отношении к ситуации в целом.

В США картина прямо противоположная: коробка с презентом без чека и карточки магазина, в котором он был приобретен, вызовет непонимание и раздражение. Для американцев в порядке вещей возвращать дары, которые не понравились. При этом дарить конвертик с деньгами на Рождество считается грубостью: получается, что человек не нашел времени, чтобы зайти в магазин и выбрать что-то стоящее, оформить, упаковать и положить под елку.

Японский Дед Мороз не так уж щедр: взрослым полагается обменяться поздравительными открытками и не более. Зато малышам вместо мешка сладостей он приносит как раз-таки конверт с деньгами. И хотя ребенку разрешается потратить их на все, что только захочется, маленькие японцы предпочитают положить сумму в копилку.