Полезная информация о Монако
Что нужно знать о Монако: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 29 экскурсий
Флаг Монако
|Название
|Монако
|Эмодзи флаг
|🇲🇨
|Полное название
|Княжество Монако
|По-английски
|Monaco
|Города
|Список городов
|Валюта
|Евро
|Площадь
|2.02 км²
|Население
|38 400 чел.
|Телефонный код
|+377
|Код ISO
|MC
|Основной домен
|.MC
|Соседние страны
|🇫🇷 Франция
Где находится Монако на карте
Популярные экскурсии в Монако
€
69
за чел.
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу. За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парф...
5
1 отзыв
€
69
за чел.
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу. За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парф...