Всё о Монако

Полезная информация о Монако

Что нужно знать о Монако: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 29 экскурсий
Флаг Монако
Флаг Монако
НазваниеМонако
Эмодзи флаг🇲🇨
Полное названиеКняжество Монако
По-английскиMonaco
ГородаСписок городов
ВалютаЕвро
Площадь2.02 км²
Население38 400 чел.
Телефонный код+377
Код ISOMC
Основной домен.MC
Соседние страны🇫🇷 Франция

Где находится Монако на карте

Популярные экскурсии в Монако

Монако - Гламур и роскошь моего Княжества (групповая)
Монако - Гламур и роскошь моего Княжества (групповая)
62
за чел.
Монако
Монако, Монте-Карло — игорная столица Европы
Монако, Монте-Карло — игорная столица Европы
400
за чел.
Монте-Карло
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
69
за чел.
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу. За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парф...
Монако
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
5
1 отзыв
69
за чел.
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу. За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парф...
Монте-Карло
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
720
за чел.
Монако
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