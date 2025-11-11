Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$110 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$173 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$96 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений11 ноября 2025Отличная экскурсия! Бронируйте, не пожалеете. И Артур, и водитель Николай - интересные собеседники. Отвечали на любые вопросы, не только связанные
- ИИлья4 ноября 2025Артур очень вежливый и профессиональный гид, всегда готов помочь, хорошо разбирается в своем деле и отлично проводит экскурсии. Также хочу отметить вежливость и мастерство водителя который работает с Артуром. Мне все очень понравилось. Рекомендую.
- ММарина1 ноября 2025Хочется сказать еще раз огромное спасибо гиду Цэнгуму за отличную, интересную, познавательную экскурсию на очень хорошем русском языке! Во время путешествия была интересная и познавательная беседа. Экскурсия оказалась супер!
- ИИван30 октября 2025Очень повезло с экскурсоводом. Цэнгум владеет русским языком в совершенстве, без акцента, при этом сам коренной монгол, его прадед в
- ААлексей14 октября 2025Отлично закончил прибывание в Монголии на экскурсии с гидом Артуром, было интересно, душевно и познавательно. Несмотря на начало зимы всё прошло по плану и эти впечатления останутся надолго. Благодарю гида за персональный подход и знания необычных фактов истории страны.
- ММихаил12 октября 2025Проводила экскурсию Анна! Замечательный и душевный Гид, с отличным русским, тк родом из России. Душевно, атмосферно и с отличным настроением! Спасибо большое.
- ССергей2 октября 2025Артур - замечательный гид и прекрасный, интересный человек!
Полиглот с ярким жизненным бекграундом, знаток истории и местных достопримечательностей.
Категорически рекомендую!
- ММария28 сентября 2025Это было просто замечательно! Нашим гидом стал Бэргум, и благодаря ему мы просто влюбились в Монголию. Бэргум очень интеллигентный, тактичный,
- ВВладислав28 сентября 2025Отличная поездка. Артур - отличный гид, с которым очень интересно изучить окрестности Улан-Батора. Хороший транспорт, вкусная еда. Рекомендую!
- ООльга28 сентября 2025Очень благодарны Дмитрию за интереснейший рассказ и продуманный маршрут. Мы никуда не торопились, но все успели увидеть. Были окружены заботой
- ЭЭдуард26 сентября 2025Получилось так, что этот тур оказался для меня индивидуальным. Не смотря на дождь, было все интересно и красиво. И вкусно)).
- ААлексей23 сентября 2025Анна провела отличную экскурсия. Материал знает хорошо и дает его в динамичной доступной форме. Поэтому было очень интересно и не скучно. Такое не часто встречаешь. А какой классный был обед в юрте! В общем, экскурсия прошла замечательно.
- ВВиктория21 сентября 2025Считаю, что такие крутые гиды как Цэнгум и Бэргум заслуживают не 5, а все 30271829393 звезд!
Я мечтала посетить Монголию 2
- ММихаил1 сентября 2025Отлично спланированный тур, закрывающий все основные потребности для изучения страны и позволяющий открыть для себя Монголию.
Гид отлично рассказывал и отвечал на все интересующие вопросы.
Всем крайне рекомендую для изучения региона, его истории и достопримечательностей!
- РРашид31 августа 2025Здравствуйте. Я брал тур по следам Чингиз хана. Гиды Артур и Анна очень интересно и познавательно мне всё рассказали про историю монголов, их религию и жизнь степного народа. Очень доволен поездкой, всем рекомендую.
- ССветлова28 августа 2025Монголию посещали впервые, экскурсия на статую Чингисхана и в национальный парк Горхи-Тэрэлж очень понравилась. У нас была небольшая группа из
- ММихаил23 августа 2025Все понравилось
- ААлександр21 августа 2025Эта экскурсия отлично подойдёт для тех, кто приехал на 2-3 дня в Улан-Батор. Комфортный авто и небольшая группа(4-5)человек, русскоговорящие гиды.
Водитель
- ИИван21 августа 2025Спасибо за экскурсию!
- ГГазизова19 августа 2025Благодарим за насыщенную и очень познавательную экскурсию👍 Анна и Артур спасибо вам за сопровождение, вашу доброту и ответственность, профессиональные ответы на разные интересующие нас вопросы и множество интересных рассказов об этом замечательном месте😊
Гости из Красноярска
