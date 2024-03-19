1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Катманду - земная обитель богов
Погрузиться в духовные традиции Непала, понять суть местных верований и раскрыть значение ритуалов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$206 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Побывать в местах силы и узнать больше о тибетских практиках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 марта 2024За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
- ТТатьяна5 марта 2024Виктория очень хорошо знает историю и традиции Непала. Глубоко погружена в тему. Прислушивалась к нашим пожеланиям и во всем старалась
- ООльга23 января 2024Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
- ДДинара15 декабря 2023В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
- ЕЕкатерина28 ноября 2023Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
- ИИнга2 мая 2023Я была в персональной экскурсии с гидом Ириной (изначально бронировала гида Викторию, но она через пару дней написала, что в
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Необычные»
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