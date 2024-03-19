Необычные экскурсии по Катманду

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Катманду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Катманду - земная обитель богов
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Катманду - земная обитель богов
Погрузиться в духовные традиции Непала, понять суть местных верований и раскрыть значение ритуалов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$206 за всё до 5 чел.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Побывать в местах силы и узнать больше о тибетских практиках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Индивидуальная
8 часов
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Катманду - земная обитель богов
    За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
    За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую
  • Т
    Татьяна
    5 марта 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Виктория очень хорошо знает историю и традиции Непала. Глубоко погружена в тему. Прислушивалась к нашим пожеланиям и во всем старалась
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    быть полезной. Она очень милая, спокойная девушка. С ней будет интересно и хорошо особенно тем, кто также сильно погружен в индуизм и местную религию. Очень рекомендуем ее как гида

  • О
    Ольга
    23 января 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
  • Д
    Динара
    15 декабря 2023
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
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    Диной. Мы провели очень интересный день, посетив места, где очень сильная чистая энергия, в храмах увидели жизнь монахов, их обучение, даже малыши там живут, почувствовали атмосферу покоя и чистоты, попали на вечернюю пуджу молитву монахов - это было что то необыкновенное, большой зал, наполненный живыми голосами молодых ребят с чистыми сердцами;посетили пещеру, где постоянно читают молитвенные мантры и если отключить ум, можно увидеть портал, который идет с Гималаев, это потрясающе, увидели жизнь сельчан, зашли в гости к местному доктору тибетцу, даже перекусили у него, очень гостеприимные люди. Это все благодаря нашему экскурсоводу Дине, которая со всеми местами и людьми, которых мы посетили, имеет очень дружеские отношения. Ее везде встречали, как близкого родственника и мы соотвественно получили теплым прием от всего окружающего мира, благодарим компанию трипстер за то что вы есть и Дину, которая живет в Непале и любит все, окружает ее 🙏🏼

  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
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    знакомство и первая встреча с Непалом и Катманду произошла при содействии Вики. Она не только профессионал высочайшего уровня, но и фантастический рассказчик. За каждой новой историей стоит предыдущая, все настолько связано, что ты погружаешься в культуру, традиции полностью! Вика смогла заинтересовать слушателей самого разного возраста - от моей дочери 11 лет до мамы 60 лет, с каждым из нас была на одной волне. Но самое главное, что Вика оставалась с нами на связи в течение всего нахождения в Непале. Не передать словами, насколько спокойно мы себя чувствовали с такой поддержкой за спиной! Мне хочется искренне поблагодарить Вику и я абсолютно уверена, что выбрав ее в качестве гида, вы получите максимальное удовольствие от знакомства с этой удивительной страной!

    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько
  • И
    Инга
    2 мая 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Я была в персональной экскурсии с гидом Ириной (изначально бронировала гида Викторию, но она через пару дней написала, что в
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    этот день не может и произошла замена) Так вот это был мой счастливый случай, так как Ирина просто великолепный гид, умнейшая женщина, настолько искренне и интересно рассказывает о катманду(истории города, верованиях, современной жизни) что не оторваться. День прошел на одном дыхании - мы очень много увидели разного, интересного и без Ирины моя поездка в Непал была бы совсем не такой яркой и красочной. Очень рекомендую ее как вашего проводника в мир Непала

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Катманду - земная обитель богов
  2. Этнографическое путешествие по холмам Катманду
  3. Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
  4. Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
  5. Погружение в Непал: древний город Патан
Сколько стоит экскурсия по Катманду в июне 2024
Сейчас в Катманду в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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