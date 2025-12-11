Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Катманду
Исследуйте величественные ступы, дворцовые площади и храмы Катманду. Погрузитесь в атмосферу древнего города и узнайте его тайны
Начало: Лобби гостиницы
13 дек в 13:30
14 дек в 10:30
$390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
$270 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
$385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Катманду
Уникальная возможность увидеть Катманду с другой стороны: отведать местные блюда, посетить скрытые уголки и погрузиться в атмосферу города
Начало: Район Thamel
13 дек в 12:00
14 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
