10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
15 авг в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
$206 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 июня 2024Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
- ВВероника14 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Однозначно советую Викторию, если хотите получить огромное удовольствие от пребывания в Катманду!
- ЕЕлена19 марта 2024За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
- ТТатьяна5 марта 2024Виктория очень хорошо знает историю и традиции Непала. Глубоко погружена в тему. Прислушивалась к нашим пожеланиям и во всем старалась
- ООльга23 января 2024Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
- ДДинара15 декабря 2023В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
- ЕЕкатерина28 ноября 2023Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Нескучные экскурсии»
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