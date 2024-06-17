Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Катманду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
15 авг в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
На машине
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Катманду - земная обитель богов
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
$206 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    17 июня 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
  • В
    Вероника
    14 июня 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Очень понравилась экскурсия! Однозначно советую Викторию, если хотите получить огромное удовольствие от пребывания в Катманду!
  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Катманду - земная обитель богов
    За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
    За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую
  • Т
    Татьяна
    5 марта 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Виктория очень хорошо знает историю и традиции Непала. Глубоко погружена в тему. Прислушивалась к нашим пожеланиям и во всем старалась
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    быть полезной. Она очень милая, спокойная девушка. С ней будет интересно и хорошо особенно тем, кто также сильно погружен в индуизм и местную религию. Очень рекомендуем ее как гида

  • О
    Ольга
    23 января 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
  • Д
    Динара
    15 декабря 2023
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
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    Диной. Мы провели очень интересный день, посетив места, где очень сильная чистая энергия, в храмах увидели жизнь монахов, их обучение, даже малыши там живут, почувствовали атмосферу покоя и чистоты, попали на вечернюю пуджу молитву монахов - это было что то необыкновенное, большой зал, наполненный живыми голосами молодых ребят с чистыми сердцами;посетили пещеру, где постоянно читают молитвенные мантры и если отключить ум, можно увидеть портал, который идет с Гималаев, это потрясающе, увидели жизнь сельчан, зашли в гости к местному доктору тибетцу, даже перекусили у него, очень гостеприимные люди. Это все благодаря нашему экскурсоводу Дине, которая со всеми местами и людьми, которых мы посетили, имеет очень дружеские отношения. Ее везде встречали, как близкого родственника и мы соотвественно получили теплым прием от всего окружающего мира, благодарим компанию трипстер за то что вы есть и Дину, которая живет в Непале и любит все, окружает ее 🙏🏼

  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
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    знакомство и первая встреча с Непалом и Катманду произошла при содействии Вики. Она не только профессионал высочайшего уровня, но и фантастический рассказчик. За каждой новой историей стоит предыдущая, все настолько связано, что ты погружаешься в культуру, традиции полностью! Вика смогла заинтересовать слушателей самого разного возраста - от моей дочери 11 лет до мамы 60 лет, с каждым из нас была на одной волне. Но самое главное, что Вика оставалась с нами на связи в течение всего нахождения в Непале. Не передать словами, насколько спокойно мы себя чувствовали с такой поддержкой за спиной! Мне хочется искренне поблагодарить Вику и я абсолютно уверена, что выбрав ее в качестве гида, вы получите максимальное удовольствие от знакомства с этой удивительной страной!

    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
  2. Этнографическое путешествие по холмам Катманду
  3. Катманду - земная обитель богов
Сколько стоит экскурсия по Катманду в августе 2024
Сейчас в Катманду в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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