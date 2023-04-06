Амстердам — удивительный город, в который невозможно не влюбиться.
Мощеные прогулочные улочки, великолепные каналы с прогулками на лодке, вкуснейший сыр и яркие впечатления от удивительной архитектуры домов и зданий — все это вы сможете прочувствовать в нашем путешествии.
Заботливый гид проведет увлекательную пешеходную экскурсию по городу и раскроет вам его тайны и секреты.
Мощеные прогулочные улочки, великолепные каналы с прогулками на лодке, вкуснейший сыр и яркие впечатления от удивительной архитектуры домов и зданий — все это вы сможете прочувствовать в нашем путешествии.
Заботливый гид проведет увлекательную пешеходную экскурсию по городу и раскроет вам его тайны и секреты.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Центральную часть Амстердама и закоулки
- Каналы и лодки-дома на воде
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гастрономическая прогулка Эта экскурсия прекрасно подойдет для тех, кто хочет увидеть не только туристические места и главные каналы, но и скрытые от глаза туристов амстердамские дворики, дома-лодки на воде и местные кафешки, где так любят заседать местные жители. Моя цель показать вам разные стороны одного города и влюбить Вас в него так же, как люблю его я.
Отправившись изучать удивительный Амстердам, мы будем говорить о самом важном и интересном, а также ловить шикарные кадры в самых фотогеничных местах!
На маршруте нас ждут две вкусные остановки с дегустацией традиционных деликатесов:
- Девственная селедка матиас и угорь;
- Дегустация голландского фермерского сыра.
- В ходе экскурсии гид не только расскажет вам о культурно-историческом многообразии Амстердама, но и даст интересные рекомендации по местам города, поэтому маршрут станет отличным вариантом, если вы только начали свое путешествие по столице Нидерландов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по Амстердаму с гидом
- Дегустация голландского фермерского сыра
- Что не входит
- Еда, напитки
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Главный вход Stationsplein, 1012 AB AmsterdamЗавершение: Singel, 1012 DH Amsterdam
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Еда, напитки и сувениры не входят в стоимость экскурсии
- Можно с детьми
- Можно с животными
- На другие мои экскурсии у Вас есть скидка 10%
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании