Гастрономическая прогулка Эта экскурсия прекрасно подойдет для тех, кто хочет увидеть не только туристические места и главные каналы, но и скрытые от глаза туристов амстердамские дворики, дома-лодки на воде и местные кафешки, где так любят заседать местные жители. Моя цель показать вам разные стороны одного города и влюбить Вас в него так же, как люблю его я.

Отправившись изучать удивительный Амстердам, мы будем говорить о самом важном и интересном, а также ловить шикарные кадры в самых фотогеничных местах!

На маршруте нас ждут две вкусные остановки с дегустацией традиционных деликатесов: