3 отзыва оставили туристы

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В пути вас ждет все, что вам только может прийти в голову при упоминании этой страны читать дальше уменьшить — мельницы, овечки, великолепные лошади и пони, каналы с разноцветными лодочками, сырные и молочные фермы и бескрайние поля. Мы будем заезжать на фермы пить парное молоко.



Возможно, вы удивитесь, но запаха у него — того самого ужасного запаха, что заставлял нас в детстве морщиться, плеваться и давиться — нет вовсе.



Попробуем фермерское мороженое и узнаем, как разобраться в голландских сырах и как их следует покупать. По возможности побываем на ферме с множеством разных животных, где работают ребята с ДЦП. Поговорим об инклюзивности в Нидерландах и обязательно перекусим в ресторанчике на одной из ферм. Экскурсия подходит практически всем, достаточно вполне средней физической подготовки. Вас ждет велосипедная прогулка по укромным деревушкам и фермам Нидерландов, которые спрятаны от шумных туристов.В пути вас ждет все, что вам только может прийти в голову при упоминании этой страны

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €800 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 7 часов 1-10 человек На велосипеде Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Рискуя окончательно и бесповоротно распрощаться с заработанной за годы непосильного труда репутацией и прослыть подобно героям О. Генри шарлатанами и мошенниками, торжественно заявляем — мы нашли то самое волшебное средство от «всех болезней». От усталости и невезения, от одолевших забот и суеты, скуки, вконец расшатавшихся нервов и даже от несчастной любви. Не верите? Давайте проверим! Мы встретимся с вами у вокзала Амстердама, возьмем велосипеды и на пароме переправимся на другой берег, глазея по дороге на удивительные образцы современной архитектуры, весьма необычный отель и пиратскую станцию. Узнаем, откуда в городе подводная лодка, как можно вручную построить себе собственную страну и как выглядит современный «парадиз». И вот мы в Северном Амстердаму, про который все слышали, но толком никто ничего не знает:). Например, всем известно, где находятся два самых старых деревянных дома города возрастом почти в полтысячи лет каждый. Каждый день около них собираются целые толпы туристов. А ведь в Северном Амстердаме домов XVI века множество. Именно вот деревянных, с крашеными ставенками, кружевными занавесками на окошках — ну просто-таки с картин «малых голландцев». И чуть не в каждом живут удивительнейшие истории. А рядышком — верфи XVII–XVIII веков и старинный шлюз. У которого кстати, расположился очень симпатичный бар с кучей прелюбопытных штучек, где мы непременно с вами выпьем кофе, а то и пива:). А заодно узнаем, где находится «город-сад», и почему все улицы одного из кварталов носят птичьи имена. Через голландские дачи — ах, что за чудо эти малюсенькие домики, живописно заросшие разноцветными гортензиями и вьющимися розами, камелиями и гибискусами, кстати, это отличный повод поговорить о голландском ландшафтном дизайне и отношении голландцев к земле и природе — отправимся в польдеры. Да, мы увидим все, что вам только может прийти в голову при упоминании Нидерландов — мельницы, овечек, великолепных лошадей и пони, каналы с разноцветными лодочками, сырные и молочные фермы и бескрайние поля. Мы будем заезжать на фермы пить парное молоко. Возможно, вы удивитесь, но запаха у него — того самого ужасного запаха, что заставлял нас в детстве морщиться, плеваться и давиться — нет вовсе. Попробуем фермерское мороженое. Узнаем, как разобраться в голландских сырах и как их следует покупать. По возможности побываем на восхитительной ферме с множеством разных животных, где работают ребята с ДЦП. Поговорим об инклюзивности в Нидерландах. И обязательно перекусим в ресторанчике на одной из ферм. Заедем на один из специальных «пунктов отдыха» для велосипедистов и к стоящим прямо после полей прилавкам с самодельными сувенирами, клубникой или кабачками и тыквами около которых — ни души. Узнаем, как работает такое самообслуживание. Через дамбу — тут-то мы и увидим, насколько ниже уровня моря мы живем, и это очень впечатляет — доедем до восхитительного рыбацкого городка со старинной ратушей, жанровой уличной скульптурой, яхтами и рыбацкими лодками. А какая здесь селедка! А копченый угорь! Непременно попробуем. И все время нашей прогулки мы будем вам рассказывать о том, как — вопреки замыслам природы — появилась эта прекрасная земля, что такое — быть фермером в Нидерландах, как сельскому хозяйству страны удается быть самым передовым в мире и какие фантастические технологии здесь используются. Расскажем, как фермеры женятся и зачем в стране пастухи, зачем Нидерландам по-прежнему столько работающих мельниц и почему лошадь непременно должна быть в каждом доме:). Поговорим о стрессе у сорок и летучих мышей и о филинах-бандитах. Мы расскажем вам множество удивительных историй, которые не узнать, не выбравшись за городские стены. И мы совершенно уверены, что этот день по «лечебному» воздействию может заменить собой целый отпуск. Не зря же все жители страны при каждом удобном случае стараются поехать в польдеры на велосипедах:). Да, чуть не забыли! В самом конце экскурсии вас ждет сюрприз. Нет, не материальный. Но вспоминать его вы будете всю жизнь:). Мы в этом совершенно уверены! Экскурсия подходит практически всем, достаточно вполне средней физической подготовки. Главное — не падать с велосипеда:).

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