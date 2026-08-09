3 отзыва оставили туристы

Вас ждет велосипедная прогулка по укромным деревушкам и фермам Нидерландов, которые спрятаны от шумных туристов.
В пути вас ждет все, что вам только может прийти в голову при упоминании этой страны
В пути вас ждет все, что вам только может прийти в голову при упоминании этой страны
Описание экскурсииРискуя окончательно и бесповоротно распрощаться с заработанной за годы непосильного труда репутацией и прослыть подобно героям О. Генри шарлатанами и мошенниками, торжественно заявляем — мы нашли то самое волшебное средство от «всех болезней». От усталости и невезения, от одолевших забот и суеты, скуки, вконец расшатавшихся нервов и даже от несчастной любви. Не верите? Давайте проверим! Мы встретимся с вами у вокзала Амстердама, возьмем велосипеды и на пароме переправимся на другой берег, глазея по дороге на удивительные образцы современной архитектуры, весьма необычный отель и пиратскую станцию. Узнаем, откуда в городе подводная лодка, как можно вручную построить себе собственную страну и как выглядит современный «парадиз». И вот мы в Северном Амстердаму, про который все слышали, но толком никто ничего не знает:). Например, всем известно, где находятся два самых старых деревянных дома города возрастом почти в полтысячи лет каждый. Каждый день около них собираются целые толпы туристов. А ведь в Северном Амстердаме домов XVI века множество. Именно вот деревянных, с крашеными ставенками, кружевными занавесками на окошках — ну просто-таки с картин «малых голландцев». И чуть не в каждом живут удивительнейшие истории. А рядышком — верфи XVII–XVIII веков и старинный шлюз. У которого кстати, расположился очень симпатичный бар с кучей прелюбопытных штучек, где мы непременно с вами выпьем кофе, а то и пива:). А заодно узнаем, где находится «город-сад», и почему все улицы одного из кварталов носят птичьи имена. Через голландские дачи — ах, что за чудо эти малюсенькие домики, живописно заросшие разноцветными гортензиями и вьющимися розами, камелиями и гибискусами, кстати, это отличный повод поговорить о голландском ландшафтном дизайне и отношении голландцев к земле и природе — отправимся в польдеры. Да, мы увидим все, что вам только может прийти в голову при упоминании Нидерландов — мельницы, овечек, великолепных лошадей и пони, каналы с разноцветными лодочками, сырные и молочные фермы и бескрайние поля. Мы будем заезжать на фермы пить парное молоко. Возможно, вы удивитесь, но запаха у него — того самого ужасного запаха, что заставлял нас в детстве морщиться, плеваться и давиться — нет вовсе. Попробуем фермерское мороженое. Узнаем, как разобраться в голландских сырах и как их следует покупать. По возможности побываем на восхитительной ферме с множеством разных животных, где работают ребята с ДЦП. Поговорим об инклюзивности в Нидерландах. И обязательно перекусим в ресторанчике на одной из ферм. Заедем на один из специальных «пунктов отдыха» для велосипедистов и к стоящим прямо после полей прилавкам с самодельными сувенирами, клубникой или кабачками и тыквами около которых — ни души. Узнаем, как работает такое самообслуживание. Через дамбу — тут-то мы и увидим, насколько ниже уровня моря мы живем, и это очень впечатляет — доедем до восхитительного рыбацкого городка со старинной ратушей, жанровой уличной скульптурой, яхтами и рыбацкими лодками. А какая здесь селедка! А копченый угорь! Непременно попробуем. И все время нашей прогулки мы будем вам рассказывать о том, как — вопреки замыслам природы — появилась эта прекрасная земля, что такое — быть фермером в Нидерландах, как сельскому хозяйству страны удается быть самым передовым в мире и какие фантастические технологии здесь используются. Расскажем, как фермеры женятся и зачем в стране пастухи, зачем Нидерландам по-прежнему столько работающих мельниц и почему лошадь непременно должна быть в каждом доме:). Поговорим о стрессе у сорок и летучих мышей и о филинах-бандитах. Мы расскажем вам множество удивительных историй, которые не узнать, не выбравшись за городские стены. И мы совершенно уверены, что этот день по «лечебному» воздействию может заменить собой целый отпуск. Не зря же все жители страны при каждом удобном случае стараются поехать в польдеры на велосипедах:). Да, чуть не забыли! В самом конце экскурсии вас ждет сюрприз. Нет, не материальный. Но вспоминать его вы будете всю жизнь:). Мы в этом совершенно уверены! Экскурсия подходит практически всем, достаточно вполне средней физической подготовки. Главное — не падать с велосипеда:).
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека.
Что не входит в цену
- Питание, личные расходы
- Прокат велосипедов (15 евро с человека)
- Каждый дополнительный час сверх 7 часов экскурсии - 50 евро с группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станцион плейн, 1012 АБ Амстердам
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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