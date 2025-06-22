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да ещё с пояснениями знающего гида Александра это, то что обязательно для посещения империи, завоевавшей мир, скажем, цветами….. Завершили, уже без гида, посещением смотровой площадки Немо, на большее уже не было сил.

А что узнали - это к гиду Александру, у него получится лучше.

Потраченные время и деньги стоят полученного ощущения страны.