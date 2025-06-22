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Индивидуальная
до 8 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
«Расскажем, как фермеры женятся, зачем в стране пастухи и столько работающих мельниц и почему лошадь непременно должна быть в каждом доме»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
от €800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Станцион плейн, 1012 АБ Амстердам
«Да, мы увидим все, что вам только может прийти в голову при упоминании Нидерландов — мельницы, овечек, великолепных лошадей и пони, каналы с разноцветными лодочками, сырные и молочные фермы и бескрайние поля»
Расписание: В любой день по запросу
€800 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
€400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Г
Экскурсия оставила незабываемые впечатления: живописные пейзажи, увлекательные рассказы Анастасии о культуре и истории региона. Это отличная возможность взглянуть на Амстердам и его окрестности с новой, необычной стороны. Однозначно рекомендую!
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С нами была девушка Настя. Кладезь знаний, энергетики и жизнелюбия!
Всегда говорю о том, что любое общее впечатление строится из множества
Всегда говорю о том, что любое общее впечатление строится из множества
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Е
Прекрасная поездка, прекрасный Амстердам, прекрамный гид Настя) Всем рекомендую!!! Это то, что Вы будете всегда вспоминать с улыбкой))
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с
Название экскурсии не совсем отражает ее смысл, скорей она должна называться экскурсия по фермерским хозяйствам. Мы ожидали не совсем, то
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В
Нашим гидом был Саша. Поехали мы с женой и двое детей. Все были очень довольны. Свежее молоко было настоящим хитом.
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А
Отличная экскурсия, узнал много интересных вещей, плюсом дополнительные эмоции от прекрасных видов с велика. Всем рекомендую
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Н
Велопрогулка очень понравилась, гид Анастасия просто замечательная! Экскурсию всем советую! Совсем не утомительно, 7 часов пролетели незаметно. По дороге проезжали через Очень колоритные деревни, фермы. А Монниккендам чего стоит!! Езжайте,не пожалеете.
Спасибо Насте и Кате.
Спасибо Насте и Кате.
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Грамотно спланирован маршрут экскурсии, гид Александр очень подготовлен,приятный, воспитанный, много знает и интересно рассказывает. По дороге мы пили вкусное молоко,
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18.04.2019.
Два пенсионера.
Проехаться, не отвлекаясь на поиски маршрута, по полям, позаимствованным у моря и с любовью обработанным, да ещё на велосипеде,
Два пенсионера.
Проехаться, не отвлекаясь на поиски маршрута, по полям, позаимствованным у моря и с любовью обработанным, да ещё на велосипеде,
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Настюша, спасибо тебе большое за веселый познавательный трип)))) мы с тобой не первый раз путешествуем по просторам Голландии;) и надеюсь,
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Всего 16 отзывов в Амстердаме в категории "Животные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Животные»
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