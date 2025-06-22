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Экскурсии с животными в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Амстердаме на русском языке, цены от €400. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
На велосипеде
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
«Расскажем, как фермеры женятся, зачем в стране пастухи и столько работающих мельниц и почему лошадь непременно должна быть в каждом доме»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
от €800 за всё до 4 чел.
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
На велосипеде
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Станцион плейн, 1012 АБ Амстердам
«Да, мы увидим все, что вам только может прийти в голову при упоминании Нидерландов — мельницы, овечек, великолепных лошадей и пони, каналы с разноцветными лодочками, сырные и молочные фермы и бескрайние поля»
Расписание: В любой день по запросу
€800 за всё до 10 чел.
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
€400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Г
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Экскурсия оставила незабываемые впечатления: живописные пейзажи, увлекательные рассказы Анастасии о культуре и истории региона. Это отличная возможность взглянуть на Амстердам и его окрестности с новой, необычной стороны. Однозначно рекомендую!
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Максим
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
С нами была девушка Настя. Кладезь знаний, энергетики и жизнелюбия!
Всегда говорю о том, что любое общее впечатление строится из множества
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мелочей. И на этой экскурсии количество мелочей зашкаливало! Начиная от пепельниц возле музея кино и заканчивая кукольным театром, продающемся в чистом поле.
Настя, спасибо! 38 километров на велосипеде было непросто, но боль в ягодицах прошла, а впечатления на всю жизнь остались!

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Е
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Прекрасная поездка, прекрасный Амстердам, прекрамный гид Настя) Всем рекомендую!!! Это то, что Вы будете всегда вспоминать с улыбкой))
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с
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Название экскурсии не совсем отражает ее смысл, скорей она должна называться экскурсия по фермерским хозяйствам. Мы ожидали не совсем, то
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что увидели. Но гид нам очень понравился. Информации о Голландии и Амстердаме, и о том как живут люди достаточно много и интересно. Немного подкачала погода, велосипеды удобные и в целом было не тяжело.

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В
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Нашим гидом был Саша. Поехали мы с женой и двое детей. Все были очень довольны. Свежее молоко было настоящим хитом.
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Мы даже попросили гида возвратиться в тоже место, где пили молоко, чтобы попробовать ещё раз. Если захотите взять молоко с собой (не пожалеете!), не забудьте взять чистую бутылку. Нас впечатлили польдеры, красивые домики, зелёные поля, коровы, козы, свиньи и прекрасный рассказ о голландском образе жизни, сельском хозяйстве, много истории, рассказы о самих голландцах. Саша – прекрасный рассказчик!

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А
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Отличная экскурсия, узнал много интересных вещей, плюсом дополнительные эмоции от прекрасных видов с велика. Всем рекомендую
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Н
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка очень понравилась, гид Анастасия просто замечательная! Экскурсию всем советую! Совсем не утомительно, 7 часов пролетели незаметно. По дороге проезжали через Очень колоритные деревни, фермы. А Монниккендам чего стоит!! Езжайте,не пожалеете.
Спасибо Насте и Кате.
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Лариса
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Грамотно спланирован маршрут экскурсии, гид Александр очень подготовлен,приятный, воспитанный, много знает и интересно рассказывает. По дороге мы пили вкусное молоко,
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ели вкуснейшие блины, обедали в приятном ресторане превосходной голланадской едой. Мы боялись устать от прогулки, т. к. не имеем большого опыта на велосипедах, но все остановки продуманы, дороги отличные, поэтому только радостные и впечатления от путешествия, много новых знаний о жителях Нидерладов! В конце путешествия мы пели песни и точно приедем еще! Спасибо! влюбл ены в Нидерланды))

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Юрий
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
18.04.2019.

Два пенсионера.
Проехаться, не отвлекаясь на поиски маршрута, по полям, позаимствованным у моря и с любовью обработанным, да ещё на велосипеде,
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да ещё с пояснениями знающего гида Александра это, то что обязательно для посещения империи, завоевавшей мир, скажем, цветами….. Завершили, уже без гида, посещением смотровой площадки Немо, на большее уже не было сил.
А что узнали - это к гиду Александру, у него получится лучше.
Потраченные время и деньги стоят полученного ощущения страны.

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Татьяна
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Настюша, спасибо тебе большое за веселый познавательный трип)))) мы с тобой не первый раз путешествуем по просторам Голландии;) и надеюсь,
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ты будешь радовать новыми маршрутами! Путешествие на великах вокруг Амстердама легкое и вкусное! Я бы до Волендама с удовольствием доехала;) спасибо огроменное от всей нашей компании! В тебе, Настюша, много правильной позитивной энергии! 😘

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Всего 16 отзывов в Амстердаме в категории "Животные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Велопрогулка по окрестностям Амстердама;
  2. Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам;
  3. Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж.
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Музей Ван Гога;
  2. Рейксмузеум;
  3. Площадь Дам;
  4. Заансе-Сханс;
  5. Эдам;
  6. Кёкенхоф;
  7. Королевский дворец;
  8. Гитхорн;
  9. Район Йордан;
  10. Каналы Амстердама.
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июле 2026
Сейчас в Амстердаме в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 800. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Животные», 16 ⭐ отзывов, цены от €400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь