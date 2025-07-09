Мои заказы

Королевский дворец в Амстердаме: билет и аудиоэкскурсия

Посетите величественный Королевский дворец в Амстердаме с аудиогидом. Узнайте историю и полюбуйтесь роскошными интерьерами и коллекцией живописи
Королевский дворец в Амстердаме - это символ величия и богатства золотого века Нидерландов.

Посетители смогут насладиться великолепием мраморных залов, увидеть колоссальную статую Атласа и ознакомиться с коллекцией голландской живописи.

Аудиогид в приложении расскажет о прошлом здания и его значении для королевской семьи Оранских-Нассау.

Этот билет позволит каждому окунуться в историю и атмосферу эпохи, когда Амстердам был центром торговли и искусства
5
1 отзыв

5 причин купить этот билет

  • 🏛️ Величественная архитектура
  • 🎨 Коллекция голландской живописи
  • 🎧 Удобный аудиогид
  • 👑 История королевской семьи
  • 🗺️ Самостоятельный маршрут
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Гражданский зал
  • Тронный зал

Описание билета

Грандиозное здание было построено в середине 17 века, первоначально как городская ратуша, затем преобразовано во дворец. По сей день он используется для официальных королевских приёмов.

  • Вы рассмотрите изысканные покои и парадные залы, где проходят гала-ужины и церемонии награждения
  • Оцените мраморную отделку и пышный тронный зал
  • Полюбуетесь колоссальной статуей Атласа с глобусом в Гражданском зале
  • Познакомьтесь с коллекцией голландской живописи 17–18 веков, хранящейся во дворце
  • А также услышите историю семьи голландского королевского дома Оранских-Нассау

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Королевский дворец
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

ежедневно в 10:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиогид€25
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Дам
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Амстердаме
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
Роза
9 июл 2025
Интересно и быстро 😃

