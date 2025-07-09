Королевский дворец в Амстердаме - это символ величия и богатства золотого века Нидерландов.
Посетители смогут насладиться великолепием мраморных залов, увидеть колоссальную статую Атласа и ознакомиться с коллекцией голландской живописи.
Аудиогид в приложении расскажет о прошлом здания и его значении для королевской семьи Оранских-Нассау.
Этот билет позволит каждому окунуться в историю и атмосферу эпохи, когда Амстердам был центром торговли и искусства
5 причин купить этот билет
- 🏛️ Величественная архитектура
- 🎨 Коллекция голландской живописи
- 🎧 Удобный аудиогид
- 👑 История королевской семьи
- 🗺️ Самостоятельный маршрут
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Гражданский зал
- Тронный зал
Описание билета
Грандиозное здание было построено в середине 17 века, первоначально как городская ратуша, затем преобразовано во дворец. По сей день он используется для официальных королевских приёмов.
- Вы рассмотрите изысканные покои и парадные залы, где проходят гала-ужины и церемонии награждения
- Оцените мраморную отделку и пышный тронный зал
- Полюбуетесь колоссальной статуей Атласа с глобусом в Гражданском зале
- Познакомьтесь с коллекцией голландской живописи 17–18 веков, хранящейся во дворце
- А также услышите историю семьи голландского королевского дома Оранских-Нассау
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Королевский дворец
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиогид
|€25
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дам
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Амстердаме
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роза
9 июл 2025
Интересно и быстро 😃
