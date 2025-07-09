Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Амстердаме на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности 2 часа 1 отзыв Билеты Королевский дворец: билет и аудиоэкскурсия Посетите величественный Королевский дворец в Амстердаме с аудиогидом. Узнайте историю и полюбуйтесь роскошными интерьерами и коллекцией живописи Начало: На площади Дам «Как проходит экскурсия с аудиогидом» Расписание: ежедневно в 10:00 €25 за билет Пешая 2.5 часа Аудиогид Аудиогид по Амстердаму Познакомиться с городом самостоятельно - легко, увлекательно и без спешки Начало: У центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr... «Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно» €7 за всё до 10 чел. 1.5 часа Билеты Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия Добро пожаловать в музей Ван Гога! Погрузитесь в историю и творчество Винсента, узнайте о его жизни и вдохновитесь его уникальным взглядом на мир Начало: В музее Ван Гога «Как проходит экскурсия с аудиогидом» €69 за билет Другие экскурсии Амстердама Последние отзывы на экскурсии Р Роза Королевский дворец в Амстердаме: билет и аудиоэкскурсия Интересно и быстро 😃

