Билеты
Королевский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Посетите величественный Королевский дворец в Амстердаме с аудиогидом. Узнайте историю и полюбуйтесь роскошными интерьерами и коллекцией живописи
Начало: На площади Дам
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за билет
Аудиогид
Аудиогид по Амстердаму
Познакомиться с городом самостоятельно - легко, увлекательно и без спешки
Начало: У центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
«Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за всё до 10 чел.
Билеты
Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия
Добро пожаловать в музей Ван Гога! Погрузитесь в историю и творчество Винсента, узнайте о его жизни и вдохновитесь его уникальным взглядом на мир
Начало: В музее Ван Гога
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
€69 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- РРоза9 июля 2025Интересно и быстро 😃
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в октябре 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 69. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Аудиогиды», 1 ⭐ отзыв, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь