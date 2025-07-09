Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Амстердама

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Амстердаме на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Королевский дворец в Амстердаме: билет и аудиоэкскурсия
2 часа
1 отзыв
Билеты
Королевский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Посетите величественный Королевский дворец в Амстердаме с аудиогидом. Узнайте историю и полюбуйтесь роскошными интерьерами и коллекцией живописи
Начало: На площади Дам
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за билет
Аудиогид по Амстердаму
Пешая
2.5 часа
Аудиогид
Аудиогид по Амстердаму
Познакомиться с городом самостоятельно - легко, увлекательно и без спешки
Начало: У центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
«Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за всё до 10 чел.
Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия
1.5 часа
Билеты
Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия
Добро пожаловать в музей Ван Гога! Погрузитесь в историю и творчество Винсента, узнайте о его жизни и вдохновитесь его уникальным взглядом на мир
Начало: В музее Ван Гога
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
€69 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Королевский дворец в Амстердаме: билет и аудиоэкскурсия
  2. Аудиогид по Амстердаму
  3. Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Королевский дворец
  4. Квартал красных фонарей
  5. Музей Ван Гога
  6. Рейксмузеум
  7. Набережная
  8. Эдам
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в октябре 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 69. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Аудиогиды», 1 ⭐ отзыв, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь