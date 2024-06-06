Замки, дворцы и особняки Амстердама

Найдено 10 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Амстердаме на русском языке, цены от €67, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
«Я расскажу обо всех достопримечательностях этой площади, о том, как городская ратуша превратилась в королевский дворец, где находилась первая в мире фондовая биржа, почему не достроили башню Новой церкви и о многом другом»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 5 чел.
Амстердам - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
«Я покажу вам старейший кофешоп возле самой узкой улочки Амстердама, роскошные особняки богатых жителей и бывший монастырский островок со «спрятанными» церквями»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181154 за всё до 6 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
«А приехав в милый город-крепость Мюйден, рассмотрите волшебный средневековый замок и услышите его историю»
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
67 за человека
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
157 отзывов
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«Площадь Дам (Королевский дворец, Nieuwe Kerk),»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Амстердам сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Амстердам сквозь века: путешествие по каналам, площадям и дворикам
Погрузитесь в историю Амстердама, исследуя его средневековые дворики, каналы и величественные здания. Узнайте о жизни города сегодня
Начало: Museumplein Музейная площадь
«Особняки канала Херенграхт — я расскажу, почему именно на этом канале с XVII века селились богатые купцы и влиятельные регенты и мэры города»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
195 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212170 за всё до 5 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
«Увидим место основания Амстердама и его сердце — площадь Дам, Королевский дворец, Новую церковь, где венчаются особы голубых кровей»
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
135 за всё до 2 чел.
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
«Конечно, мы увидим все самое главное — королевский дворец, площадь Дам, старые покосившиеся домики, памятник Рембрандту, цветочный рынок»
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Амстердам: мировой бестселлер
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
  • О
    Олег
    4 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
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    город, с другой стороны, Евгений помогает рекомендациями, что еще можно посетить, к примеру, какие интересные места есть рядом с отелем. Гид очень увлекательно рассказывает про город, от самого начала до сегодняшнего дня, видно, что он сам очень интересуется этим, рассказывал о новых книгах, которые сейчас читает про известных людей города. После экскурсию очень захотелось в следующий раз взять отдельную экскурсию на велосипедах, чтобы совсем по другому прочувствовать город. Отдельно отмечу, что если нужно, Евгений сделает отличные фотографии)

  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
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    Амстердаму. Жене захотелось запечатлеть нашу поездку для семейного фотоальбома. Я хоть и не любитель фотографироваться и для меня это скорее труд, чем отдых, но всё же пошёл ей навстречу) На моё удивление с Вами оказалось легко и непринуждённо гулять(работать) и фотографироваться, как со старым добрым другом! Красивых фотографий выбрали себе даже больше, чем ожидали! Отдельная Вам благодарность за терпение и дополнительно выделенное нам время без дополнительной оплаты… Примите наш респект и уважение) Однозначно, рекомендуем Евгения для прогулок с фотоаппаратом по красивому Амстердаму!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
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    большое расстояние, останавливаясь в живописных местах, чтобы поснимать (Ольга отлично справилась с функциями фотографа)) Я узнала интересные вещи из жизни голландцев и получила необходимую физическую нагрузку) Очень рекомендую!

  • И
    Инна
    6 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Пара часов пролетели незаметно. Олег показал нам интересные места, которые обычно скрыты от глаз простого туриста. Было очень познавательно и интересно!
  • В
    Василина
    3 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не
  • E
    Ekaterina
    28 марта 2024
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
  2. Амстердам - первое знакомство
  3. Велопрогулка по окрестностям Амстердама
  4. Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
  5. Амстердам сквозь века
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 67 до 320 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 481 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 481 ⭐ отзыв, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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