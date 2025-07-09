Мои заказы

Билеты онлайн без очередей в Амстердаме

Найдено 4 экскурсии в категории «Билеты» в Амстердаме на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Пешая
3 часа
162 отзыва
Билеты
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«Билеты в Nieuwe Kerk (выставка World Press Photo апрель-июнь) оплачиваются отдельно — 5-10€»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Неформальная прогулка по Амстердаму
Пешая
2 часа
8 отзывов
Билеты
История Амстердама и блошиный рынок
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
«Оплачивается отдельно: билеты на блошиный рынок (4,5€), билеты в музей кино Eye (5-15€)»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €220 за всё до 10 чел.
Королевский дворец в Амстердаме: билет и аудиоэкскурсия
2 часа
1 отзыв
Билеты
Королевский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Посетите величественный Королевский дворец в Амстердаме с аудиогидом. Узнайте историю и полюбуйтесь роскошными интерьерами и коллекцией живописи
Начало: На площади Дам
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за билет
Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия
1.5 часа
Билеты
Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия
Добро пожаловать в музей Ван Гога! Погрузитесь в историю и творчество Винсента, узнайте о его жизни и вдохновитесь его уникальным взглядом на мир
Начало: В музее Ван Гога
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€69 за билет

Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в декабре 2025
