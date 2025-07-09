Найдено 4 экскурсии в категории « Билеты » в Амстердаме на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 162 отзыва Билеты Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида Начало: По договоренности «Билеты в Nieuwe Kerk (выставка World Press Photo апрель-июнь) оплачиваются отдельно — 5-10€» от €295 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 8 отзывов Билеты История Амстердама и блошиный рынок Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов Начало: По договоренности «Оплачивается отдельно: билеты на блошиный рынок (4,5€), билеты в музей кино Eye (5-15€)» от €220 за всё до 10 чел. 2 часа 1 отзыв Билеты Королевский дворец: билет и аудиоэкскурсия Посетите величественный Королевский дворец в Амстердаме с аудиогидом. Узнайте историю и полюбуйтесь роскошными интерьерами и коллекцией живописи Начало: На площади Дам «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» Расписание: ежедневно в 10:00 €25 за билет 1.5 часа Билеты Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия Добро пожаловать в музей Ван Гога! Погрузитесь в историю и творчество Винсента, узнайте о его жизни и вдохновитесь его уникальным взглядом на мир Начало: В музее Ван Гога «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» €69 за билет Другие экскурсии Амстердама Последние отзывы на экскурсии Р Роза Королевский дворец в Амстердаме: билет и аудиоэкскурсия Интересно и быстро 😃

