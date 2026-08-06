Взгляните на Амстердам с воды во время неспешного круиза по его знаменитым каналам.
По пути вы увидите исторические мосты, живописные набережные и знаковые достопримечательности города, а гид расскажет интересные факты о каждом месте.
На борту можно приобрести напитки и расположиться в крытой отапливаемой зоне или на открытой палубе.
По пути вы увидите исторические мосты, живописные набережные и знаковые достопримечательности города, а гид расскажет интересные факты о каждом месте.
На борту можно приобрести напитки и расположиться в крытой отапливаемой зоне или на открытой палубе.
Описание экскурсииАмстердам с воды Познакомьтесь с городом во время круиза по знаменитым каналам Амстердама. Маршрут проходит через исторический центр, каналы Херенграхт и Принсенграхт, мимо «Семи мостов», реки Амстел, Тощего моста и знаменитых Танцующих домов. Знаковые виды и интересные истории Во время прогулки вы сможете полюбоваться живописными набережными и архитектурой города, а гид поделится интересными фактами о достопримечательностях и истории Амстердама. Комфорт на борту Выберите место в крытой отапливаемой части судна или на открытой палубе. Во время круиза можно приобрести напитки: два напитка за 10 евро или безлимитные вино, пиво и безалкогольные напитки за 15 евро. Важная информация:
- Не подходит: людям с ограниченными возможностями передвижения, пользователям инвалидных колясок и лицам младше 18 лет.
- Не допускается: участие в состоянии алкогольного опьянения.
- Важно: пожалуйста, прибудьте к месту сбора за 15 минут до начала экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каналы Амстердама
- Обзорный вид на центр города
Что включено
- Круиз по городу
- Капитан, говорящий на английском или голландском языке
- Музыка
- Обогреваемые сиденья
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки (можно приобрести)
Место начала и завершения?
Нидерланды, Амстердам, Prins Hendrikkade
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 11 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 420 человек.
Важная информация
- Не подходит: людям с ограниченными возможностями передвижения, пользователям инвалидных колясок и лицам младше 18 лет
- Не допускается: участие в состоянии алкогольного опьянения
- Важно: пожалуйста, прибудьте к месту сбора за 15 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Амстердама
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