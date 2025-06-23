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Татьяна показала нам места о которых мы не знали. Она обладает обширными знаниями об истории и современной жизни города, и наряду с её замечательной харизмой, это создаёт незабываемое впечатление! Очень понравились нам также "тайные" католические церкви, киоск с селёдочкой и копчёным угрём, тайные дворики и плавучий домик с кошками. Татьяна заранее, ещё до экскурсии, списалась с нами и организовала всё по нашим пожеланиям. В общем всё было замечательно и ещё раз спасибо, Татьяна!