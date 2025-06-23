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Индивидуальная
до 8 чел.
Круиз по Амстердаму на лодочке с гидом капитаном по фестивалю света 1,5 час
Начало: По согласованию
«К тому же, круиз по каналам очень нравится маленьким путешественникам»
Расписание: Под запрос гостя
€520 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 1,5 часа
Начало: Ниувезайдс Ворбургвал 147, 1012 РЖ Амстердам
Расписание: 10.00-19.00 каждый день
€650 за всё до 8 чел.
Групповая
Круиз по каналам Амстердама с видами главных достопримечательностей
Начало: Нидерланды, Амстердам, Prins Hendrikkade
«Амстердам с воды Познакомьтесь с городом во время круиза по знаменитым каналам Амстердама»
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
M
Все получили большое удовольствие от экскурсии! Все прошло весело, интересно и познавательно!
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Б
Очень остались довольны проведённым временем в компании с нашим гидом Татьяной. Очень интересный маршрут, масса новой информации. Татьяна ответит на любые ваши вопросы. Если будем в Амстердаме, обязательно обратимся к Татьяне снова.
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I
Мы провели восхитительные 4 часа с Татьяной в Амстердаме! Экскурсия была очень интересной, и хотя мы уже бывали в Амстердаме,
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Ю
Доброжелательный гид. . Интересная экскурсия. Комфортабельная лодка.
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В
The guide was very polite and it was very interesting to listen to history of Amsterdam. The boat trip was
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I
Амстердам с воды прекрасен! Татьяна отличный экскурсовод и капитан!
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Всего 6 отзывов в Амстердаме в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2026
Сейчас в Амстердаме в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 650. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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