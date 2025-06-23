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Круизы и туры по воде в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Амстердаме на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Круиз по Амстердаму на лодочке с гидом капитаном по фестивалю света 1,5 час
Круизы
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Круиз по Амстердаму на лодочке с гидом капитаном по фестивалю света 1,5 час
Начало: По согласованию
«К тому же, круиз по каналам очень нравится маленьким путешественникам»
Расписание: Под запрос гостя
€520 за всё до 8 чел.
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 1,5 часа
Пешая
На велосипеде
Круизы
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 1,5 часа
Начало: Ниувезайдс Ворбургвал 147, 1012 РЖ Амстердам
Расписание: 10.00-19.00 каждый день
€650 за всё до 8 чел.
Круиз по каналам Амстердама с видами главных достопримечательностей
Музыкальные теплоходы
Круизы
1 час 11 минут
Групповая
Круиз по каналам Амстердама с видами главных достопримечательностей
Начало: Нидерланды, Амстердам, Prins Hendrikkade
«Амстердам с воды Познакомьтесь с городом во время круиза по знаменитым каналам Амстердама»
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

M
Круиз по Амстердаму на лодочке с гидом капитаном по фестивалю света 1,5 час
Все получили большое удовольствие от экскурсии! Все прошло весело, интересно и познавательно!
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Б
Круиз по Амстердаму на лодочке с гидом капитаном по фестивалю света 1,5 час
Очень остались довольны проведённым временем в компании с нашим гидом Татьяной. Очень интересный маршрут, масса новой информации. Татьяна ответит на любые ваши вопросы. Если будем в Амстердаме, обязательно обратимся к Татьяне снова.
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I
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 1,5 часа
Мы провели восхитительные 4 часа с Татьяной в Амстердаме! Экскурсия была очень интересной, и хотя мы уже бывали в Амстердаме,
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Татьяна показала нам места о которых мы не знали. Она обладает обширными знаниями об истории и современной жизни города, и наряду с её замечательной харизмой, это создаёт незабываемое впечатление! Очень понравились нам также "тайные" католические церкви, киоск с селёдочкой и копчёным угрём, тайные дворики и плавучий домик с кошками. Татьяна заранее, ещё до экскурсии, списалась с нами и организовала всё по нашим пожеланиям. В общем всё было замечательно и ещё раз спасибо, Татьяна!

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Ю
Круиз по Амстердаму на лодочке с гидом капитаном по фестивалю света 1,5 час
Доброжелательный гид. . Интересная экскурсия. Комфортабельная лодка.
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В
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 1,5 часа
The guide was very polite and it was very interesting to listen to history of Amsterdam. The boat trip was
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quite enjoyable too. We found a lot of hidden spots of the city, and had a lovely curious trip through canals. Worth 5 stars:)

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I
Круиз по Амстердаму на лодочке с гидом капитаном по фестивалю света 1,5 час
Амстердам с воды прекрасен! Татьяна отличный экскурсовод и капитан!
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Всего 6 отзывов в Амстердаме в категории "Круизы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Круиз по Амстердаму на лодочке с гидом капитаном по фестивалю света 1,5 час;
  2. Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 1,5 часа;
  3. Круиз по каналам Амстердама с видами главных достопримечательностей.
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Музей Ван Гога;
  2. Рейксмузеум;
  3. Площадь Дам;
  4. Заансе-Сханс;
  5. Эдам;
  6. Кёкенхоф;
  7. Королевский дворец;
  8. Каналы Амстердама;
  9. Дом-музей Рембрандта;
  10. Район Йордан.
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2026
Сейчас в Амстердаме в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 650. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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