-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
€630
€700 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией
Начало: В Роттердаме
Завтра в 11:30
11 дек в 15:30
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Северный остров в Роттердаме
Исследуйте Северный остров Роттердама, где каждый уголок расскажет свою историю. Узнайте о мостах, героях комиксов и многом другом
Начало: В районе метро Blaak
Завтра в 14:30
11 дек в 13:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам глазами местного жителя
Уникальная экскурсия по Роттердаму: современная архитектура, история и культура. Откройте для себя город будущего с местным жителем
Начало: У Центрального вокзала Роттердама
11 дек в 17:00
12 дек в 00:00
€200 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Роттердаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в декабре 2025
Сейчас в Роттердаме в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Роттердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 1 ⭐ отзыв, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль