Полезная информация о Роттердаме
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Местное время в Роттердаме
22:5706
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Роттердам
|По-английски
|Rotterdam
|Население города
|598 199 чел.
|Аэропорт
|Роттердам RTM
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Роттердам на карте
Роттердам
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