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Полезная информация о Роттердаме

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Местное время в Роттердаме
22:5706
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаРоттердам
По-английскиRotterdam
Население города598 199 чел.
АэропортРоттердам RTM
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Роттердам на карте

Роттердам фото города
Роттердам

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