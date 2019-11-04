1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Особенности норвежской кухни

Скандинавская кухня не такая изысканная, как французская, и не такая оригинальная, как китайская, но и в ней есть свои привлекательные качества, главные из которых — простота и интересные сочетания. На прогулке я расскажу вам, какие продукты столетиями составляли основной рацион норвежцев и до сих пор украшают их праздничные столы. Вы узнаете о самых интересных норвежских деликатесах и продуктах, которые можно купить в Норвегии, получите рекомендации, как их лучше приготовить и как есть, ведь в употреблении некоторых норвежских блюд есть свои особенности!

Самые интересные рестораны Осло

Я поделюсь с вами своими гастрономическими находками и расскажу о самых лучших ресторанах и кафе Осло, их истории, меню и наиболее привлекательных сторонах, а также помогу выбрать наиболее подходящие для вас. Можем отправиться в ресторан с лучшим видом на город; в самые престижные, необычные или традиционные заведения; в рыбные, крестьянские рестораны, гастропабы или бистро. Выбор за вами!