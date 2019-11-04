1 отзыв оставили туристы

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Осло для гурманов

Прогулка по необычным ресторанам города и знакомство с норвежской кухней

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

180 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Виктор
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Виктор – Гид в Осло
Хотите убедиться, что Норвегия — это не только фьорды и суровая северная природа? Предлагаю вам прогуляться 👣 по лучшим ресторанам Осло и познакомиться с его гастрономическими традициями.

Вы узнаете о наиболее интересных норвежских деликатесах и получите информацию, где их можно купить, а также сориентируетесь в самых интересных и вкусных заведениях города.
Осло для гурманов
Осло для гурманов

Что вас ожидает

Особенности норвежской кухни
Скандинавская кухня не такая изысканная, как французская, и не такая оригинальная, как китайская, но и в ней есть свои привлекательные качества, главные из которых — простота и интересные сочетания. На прогулке я расскажу вам, какие продукты столетиями составляли основной рацион норвежцев и до сих пор украшают их праздничные столы. Вы узнаете о самых интересных норвежских деликатесах и продуктах, которые можно купить в Норвегии, получите рекомендации, как их лучше приготовить и как есть, ведь в употреблении некоторых норвежских блюд есть свои особенности!

Самые интересные рестораны Осло
Я поделюсь с вами своими гастрономическими находками и расскажу о самых лучших ресторанах и кафе Осло, их истории, меню и наиболее привлекательных сторонах, а также помогу выбрать наиболее подходящие для вас. Можем отправиться в ресторан с лучшим видом на город; в самые престижные, необычные или традиционные заведения; в рыбные, крестьянские рестораны, гастропабы или бистро. Выбор за вами!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Сама трапеза в выбранном вами ресторане или ресторанах в экскурсию не входит.
  • Возможно (но не гарантируется) получить скидку в выбранном вами ресторане (всё зависит от ресторана и конкретных дат).
  • Я всегда готов изменить и подстроить экскурсию под ваши пожелания.
Осло для гурманов
Осло для гурманов
Осло для гурманов
Осло для гурманов
Осло для гурманов
Осло для гурманов
Осло для гурманов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Давно живу в Осло, поэтому покажу вам город со всех сторон. Работа гидом — моё хобби и увлечение, я всегда работал с людьми и объездил треть мира, поэтому представляю, что может быть наиболее интересным для путешественника. В результате вместо скучного и монотонного перечисления цифр и названий вы получаете живое интерактивное путешествие по интересным именно вам местам и темам. Рад показать вам Осло так, как никто другой!:)
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1 отзыв оставили туристы

4 ноября 2019
Все понравилось!

Виктор проводит ещё 3 экскурсии

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Неожиданный ОслоНеожиданный ОслоНеожиданный Осло
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Экспресс-знакомство с главными достопримечательностями норвежской столицы
Вы посетите все «визитные карточки» города, узнаете о его истоках и современных реалиях, поймете особенности местного менталитета и ощутите норвежский колорит. А еще услышите ценные практические рекомендации и научитесь ориентироваться в Осло легко и непринужденно!

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