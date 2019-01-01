Выбирайте и другие экскурсии в Осло

Что вас ожидает

Комната Мунка

Мы встретимся у Ратуши в центре столицы. Это не только удобный ориентир, но и символ норвежской национальной культуры. Поднявшись на второй этаж в «комнату Мунка», вы осмотрите его полотно «Жизнь», оцените роскошный интерьер и узнаете историю картины и создания дизайнерского проекта зала.

Селфи, женщины и война

Далее нас ждут адреса, где Мунк жил, работал, обедал, гулял и проводил свои выставки. Из центра мы отправимся в популярный среди местных район Грюнерлокка, где находится Мемориальное кладбище. У могилы Э. Мунка я расскажу, почему он мог прожить дольше и какую роль в его судьбе сыграла война. Мы поговорим о непростых отношениях Мунка с родственниками, женщинами и зависимостями, о его любви к селфи и собственным картинам. Вы увидите излюбленный объект ранних работ молодого художника — старинную церковь Гамле Акер, возвышающуюся неподалеку, а также подойдете к дому, на полу которого он начал создавать свои первые произведения.

Самый знаменитый закат

Мы прогуляемся вдоль речки Акерсельва и заглянем в кафе Tim Wendelboe, где делают один из самых вкусных кофе в городе. А, кроме того, нам встретится гастрономический рынок Mathallen, где можно будет побродить в поисках экзотических деликатесов. В завершение экскурсии мы поднимемся на панорамную площадку горы Экеберг, открывающую лучший вид на город. Именно здесь Мунк увидел огненный закат, вдохновивший его на создание легендарной картины «Крик». У вас будет возможность отдохнуть в кафе или на террасе ресторана и полюбоваться пейзажем Осло-фьорда.

Рядом с Ботаническим садом находится нынешний Музей Мунка (который закроют в 2020). В 2019/2020 музей будет проводить три выставки:

9 февраля — 24 апреля 2019 — The Swan Princess

11 мая — 8 сентября 2019 — EXIT !

! 28 сентября 2019 — 31 мая 2020 — Everything we own

Посещение музея включено в программу, если в день экскурсии проходит одна из выставок.