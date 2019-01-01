Выбирайте и другие экскурсии в Осло

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По следам Эдварда Мунка

Познакомиться с биографией великого художника и узнать о его отношениях с жизнью, творчеством и Осло

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — у городской мэрии — Ратуши
  • Заказать экскурсию

280 за экскурсию

Таисия
Задать вопросОбычно отвечает за 30 ч.
Таисия – Гид в Осло
Осло — столица творчества и жизни Эдварда Мунка.

Тех, кто хочет больше узнать о знаменитом норвежском художнике, я приглашаю прогуляться 👣 по нетуристическим улочкам, услышать интересные истории 📖 из биографии мастера и посетить знаковые адреса.
По следам Эдварда Мунка
По следам Эдварда Мунка

Что вас ожидает

Комната Мунка
Мы встретимся у Ратуши в центре столицы. Это не только удобный ориентир, но и символ норвежской национальной культуры. Поднявшись на второй этаж в «комнату Мунка», вы осмотрите его полотно «Жизнь», оцените роскошный интерьер и узнаете историю картины и создания дизайнерского проекта зала.

Селфи, женщины и война
Далее нас ждут адреса, где Мунк жил, работал, обедал, гулял и проводил свои выставки. Из центра мы отправимся в популярный среди местных район Грюнерлокка, где находится Мемориальное кладбище. У могилы Э. Мунка я расскажу, почему он мог прожить дольше и какую роль в его судьбе сыграла война. Мы поговорим о непростых отношениях Мунка с родственниками, женщинами и зависимостями, о его любви к селфи и собственным картинам. Вы увидите излюбленный объект ранних работ молодого художника — старинную церковь Гамле Акер, возвышающуюся неподалеку, а также подойдете к дому, на полу которого он начал создавать свои первые произведения.

Самый знаменитый закат
Мы прогуляемся вдоль речки Акерсельва и заглянем в кафе Tim Wendelboe, где делают один из самых вкусных кофе в городе. А, кроме того, нам встретится гастрономический рынок Mathallen, где можно будет побродить в поисках экзотических деликатесов. В завершение экскурсии мы поднимемся на панорамную площадку горы Экеберг, открывающую лучший вид на город. Именно здесь Мунк увидел огненный закат, вдохновивший его на создание легендарной картины «Крик». У вас будет возможность отдохнуть в кафе или на террасе ресторана и полюбоваться пейзажем Осло-фьорда.

Рядом с Ботаническим садом находится нынешний Музей Мунка (который закроют в 2020). В 2019/2020 музей будет проводить три выставки:

  • 9 февраля — 24 апреля 2019 — The Swan Princess
  • 11 мая — 8 сентября 2019 — EXIT!
  • 28 сентября 2019 — 31 мая 2020 — Everything we own

Посещение музея включено в программу, если в день экскурсии проходит одна из выставок.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: из центра до смотровой площадки Экеберг мы можем доехать на трамвае — 36 крон в одну сторону. Входной билет в Музей Мунка — 120 крон/взрослый, дети до 19 лет — бесплатно. Также в стоимость экскурсии не входит питание и напитки. Средний чек в кафе — от 100-150 крон.
  • Ратуша открыта не всегда, если вам важно попасть в «Комнату Мунка», уточняйте возможность у гида в личной переписке.
По следам Эдварда Мунка
По следам Эдварда Мунка
По следам Эдварда Мунка
По следам Эдварда Мунка
По следам Эдварда Мунка
По следам Эдварда Мунка
По следам Эдварда Мунка
По следам Эдварда Мунка
По следам Эдварда Мунка
По следам Эдварда Мунка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — у городской мэрии — Ратуши.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Таисия
Таисия
Меня зовут Таисия Караблина, я — лицензированный гид в Осло. Работаю гидом с 2011 года и очень люблю этот интересный, уютный и красивый город. Образование получила в трех странах: Латвии (степень бакалавра исторических наук и магистра международного туризма), Японии (курс японского языка) и Норвегии (курс норвежского языка) Опыт работы в туризме более 15 лет. Профессионализм и знания — важный элемент в работе гида, но гостеприимство и хороший настрой оставляют не меньше положительных эмоций!
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280 за экскурсию
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