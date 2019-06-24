1 отзыв оставили туристы

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Виват, король, виват!

Познакомиться с историей, символикой и атрибутами норвежской монархии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • Заказать экскурсию

216 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Илана
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Илана – Гид в Осло
О правителях прошлого и настоящего, а также о будущем королевской власти в Норвегии мы поговорим на этой прогулке 👣.

Вы побываете в крепости Акерсхус и пройдете к Королевскому дворцу, посетите ювелиров королевского двора и узнаете секрет любимого десерта королевы Мод.

Шаг за шагом вам будут открываться древние норвежские традиции, монархическая символика разных эпох и особенности повседневной жизни современных правителей.
Виват, король, виват!
Виват, король, виват!

Что вас ожидает

Норвегией почти всегда управляли короли. В большинстве случаев власть передавалась по наследству, реже монархов избирали. А иногда претендентам на престол приходилось и в бою добиваться короны. Бывало, королю подчинялась только Норвегия, но также было время, когда норвежская, датская и шведская короны принадлежали одному человеку!

Мы посетим крепость Акерсхус и вместе найдем символику королей разных эпох. Вы узнаете, как раньше использовали крепость, и если появится желание, пройдете по залам и подземельям старого Королевского дворца ( вход – платный), где некоторые из монархов нашли свое упокоение.

На центральной набережной вы узнаете, почему к одному из причалов никогда не подходят корабли или лодки. А по дороге к нынешнему Королевскому дворцу мы пройдем мимо памятника дедушке нынешнего короля Норвегии и, проследив за его взглядом, поймем, куда он всматривается со своего постамента. Еще я вам расскажу, чем удивляла свое окружение и продолжает восхищать наших современниц его бабушка. А также кому посвятил открытые земли Руал Амундсен.

Хотите узнать, какие подарки королева Соня привозит во время официальных визитов Первым леди разных стран? Я покажу вам «ее» любимое место для таких покупок. Возможно, вы даже захотите сделать кому-нибудь (или себе) такой же сюрприз.

Мы можем посетить и ювелиров – официальных поставщиков королевского двора. Их серебро заслуживает отдельного внимания!

А еще я поделюсь с вами рецептом вкуснейшего десерта, созданного более ста лет назад специально для королевы Мод. Его нельзя попробовать ни в одном кафе, зато можно приготовить дома. Рецепт простой и вкусный, но очень калорийный!

Организационные детали

  • Если наша экскурсия начнется утром, то хорошим ее завершением будет возможность посмотреть на церемонию смены караула на площади перед Королевским дворцом.
  • В стоимость экскурсии входит посещение крепости и магазинов (вход бесплатный). Но для того, чтобы попасть внутрь современного Королевского дворца, необходимо заказывать другую экскурсию. Их проводят только два месяца в год и для очень небольшого количества людей.
Виват, король, виват!
Виват, король, виват!
Виват, король, виват!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илана
Илана
В туризме более двадцати пяти лет. В Норвегии живу около двадцати. Историк, авторизованный гид по Осло и энтузиаст своего дела. Влюблена в страну и людей, населяющих ее. Уверена, что после экскурсий со мной вы полюбите Норвегию также, а наша встреча не будет последней.
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1 отзыв оставили туристы

24 июня 2019
Экскурсия прошла отлично, прогулка по городу и повествование у Иланы не ограничивается темой только королей. Это очень понятное изложение истории Норвегии и ее современного устройства, конечно, с углублением в тему монархии, а так же рассказ о достопримечательностях Осло. Получены вопросы на все ответы.. Советую.. познавательно и интересно.

Илана проводит ещё 1 экскурсию

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Во время экскурсии вы узнаете, что лежит в основе типичного норвежского узора, как удается сохранять традиции и совмещать их с новейшими модными тенденциями. Мы посетим магазины с норвежскими вязаными изделиями – не только свитерами и носками, но и элегантной повседневной и выходной одеждой. А тем, кто интересуется рукоделием, я подскажу, где купить превосходную норвежскую шерсть.

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