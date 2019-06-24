1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Норвегией почти всегда управляли короли. В большинстве случаев власть передавалась по наследству, реже монархов избирали. А иногда претендентам на престол приходилось и в бою добиваться короны. Бывало, королю подчинялась только Норвегия, но также было время, когда норвежская, датская и шведская короны принадлежали одному человеку!

Мы посетим крепость Акерсхус и вместе найдем символику королей разных эпох. Вы узнаете, как раньше использовали крепость, и если появится желание, пройдете по залам и подземельям старого Королевского дворца ( вход – платный), где некоторые из монархов нашли свое упокоение.

На центральной набережной вы узнаете, почему к одному из причалов никогда не подходят корабли или лодки. А по дороге к нынешнему Королевскому дворцу мы пройдем мимо памятника дедушке нынешнего короля Норвегии и, проследив за его взглядом, поймем, куда он всматривается со своего постамента. Еще я вам расскажу, чем удивляла свое окружение и продолжает восхищать наших современниц его бабушка. А также кому посвятил открытые земли Руал Амундсен.

Хотите узнать, какие подарки королева Соня привозит во время официальных визитов Первым леди разных стран? Я покажу вам «ее» любимое место для таких покупок. Возможно, вы даже захотите сделать кому-нибудь (или себе) такой же сюрприз.

Мы можем посетить и ювелиров – официальных поставщиков королевского двора. Их серебро заслуживает отдельного внимания!

А еще я поделюсь с вами рецептом вкуснейшего десерта, созданного более ста лет назад специально для королевы Мод. Его нельзя попробовать ни в одном кафе, зато можно приготовить дома. Рецепт простой и вкусный, но очень калорийный!